Šedesát jich čeká na nového majitele. GR Yaris omládl, konkurenci ujel už dávno

Malá rozzuřená toyota prošla modernizací, získala devatenáct koní navíc a také trochu zhubla. Hlavní novinkou je ale osmistupňová automatická převodovka, která v nabídce doplňuje šestistupňový manuál. Právě tu jsme měli možnost vyzkoušet.

Hned na úvod je třeba konstatovat, že ani po pěti letech, co je GR Yaris na světě, se mu žádná z automobilek nedokázala účinně postavit. Naopak, potenciální soupeři z trhu spíše mizí, jako třeba Hyundai i20 N. Ale i ten dokázal nabídnout "jen" 204 koní, podobně jako stále prodávaný Volkswagen Polo GTI, který má koní 207.

Fakt, že GR Yaris jich řidiči nadělí rovnou 280, ještě dostatečně nevystihuje jeho exkluzivitu. Trochu lepší představu dělá až konstatování, že s běžným Yarisem má verze GR společné jen světlomety, zpětná zrcátka a střešní anténu. A že motor pod kapotou je nejsilnějším tříválcem na světě.

Za vznikem tak výjimečného auta patrně stojí osobní záliba šéfa automobilky Akio Toyody v malých silných autech. S GR Yarisem se rád prohání po šotolině, a když při tom auto obrátí na střechu, povolá svůj PR tým, aby jej u karambolu nafotil.

V kovově šedé barvě je GR Yaris vlastně dost nenápadný. Nebýt širokých boků, dvojice výfuků a přídavných chladičů v předním spoileru, by neznalý pozorovatel mohl auto snadno zaměnit za běžnou nákupní tašku. Jenže GR Yaris má dveře a kapotu z hliníku, střechu z kovaného karbonu a to všechno jen kvůli snížení hmotnosti. Pozoruhodným kouskem je i měničová osmistupňová převodovka, která autu ve srovnání s manuálem přidává pouhých 20 kilogramů.

Na otázku, zda je automat pro GR Yaris vhodnou volbou, si ovšem každý musí odpovědět sám. Někdo nedá na "šaltpáku" dopustit, faktem ale je, že s manuálem bude při přeřazování sotva rychlejší než planetová převodovka postavená sportovní divizí Gazoo Racing. Což už samo o sobě je od konstruktérů pozoruhodný výkon.

Kromě toho, že je automat v GR Yarisu nepochopitelně rychlý, čas od času vzbuzuje podezření, že používá nějaký šestý smysl. To když sám o několik stupňů podřadí, jakmile se blíží ostřejší zatáčka, o které by teoreticky neměl mít potuchy. O propojení převodovky s mapovými podklady automobilka nic neříká, zato mluví o softwaru, který sleduje, jak řidič zachází s brzdovým a plynovým pedálem. A podle toho řadí.

Zvýšení výkonu motoru si vyžádalo mimo jiné odolnější ventilové rozvody a zvýšení tlaku vstřikovačů. V sériové výbavě GR Yarisu pro Evropu je i paket výkonného chlazení - jedná se o přídavný chladič prodlužující dobu, po kterou může jet auto na plný plyn. Kdyby snad motor začal omdlévat, může řidič ze svého místa vstříknout do mezichladiče turba pár doušků vody, aby jej zase probral k životu.

Jistých změn se dočkal i systém pohonu všech kol, kde lze nyní volit mezi režimy Normal a Gravel. V prvním případě se při výjezdu ze zatáčky samočinně změní rozložení točivého momentu z poměru 60:40 na 30:70 ve prospěch zadní nápravy. Režim pro jízdu na štěrku pak rozložení sil nastaví na přesný poměr 53:47.

Pro GR Yaris je příznačné, že kombinuje složité věci s těmi jednoduchými. Ten druhý případ je podvozek, kde vpředu najdeme upravené zavěšení McPherson z Yarisu a vzadu dvojité lichoběžníky s vlečenými rameny z Corolly. A pak je tu interiér, v některých detailech až spartánský, jako by výrobce tušil, že GR Yaris udělá dojem v jiných věcech.

Mezi ně však rozhodně nepatří praktičnost. Kufr je spíš symbolický a kvůli rychle se svažující střeše v kombinaci s nedostatkem místa na nohy se na zadních sedadlech slušně usadí jen děti. Podvozek sice není nesnesitelně tvrdý, ale tuhý rozhodně ano, takže všechny příčné spáry na silnici posádka dobře vnímá. Je tu i dunivý zvuk motoru, který vytváří skvělou sportovní kulisu, ale na dlouhých cestách může působit otravně.

Toyota GR Yaris Motor: benzinový přeplňovaný řadový tříválec, 1618 cm3

Převodovka: osmistupňová automatická

Výkon: 206 kW / 280 k při 5000 ot.min

Točivý moment: 390 Nm při 3250 - 4600 ot.min

Nejvyšší rychlost: 230 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 5,2 s

Průměrná spotřeba: 9 l / 100 km

Rozměry (d / š / v): 3995 / 1805 / 1455 mm

Rozvor náprav: 2560 mm

Objem zavazadlového prostoru: 174 l

Pohotovostní / užitečná hmotnost: 1300 / 345 kg

Cena modelu od: 1 299 000 Kč

GR Yaris zkrátka není auto na nákupy, což v běžném provozu spíš jen naznačuje. Jako třeba na dálnici, kde se díky jeho stabilitě i vysoké rychlosti jeví nápadně krotce. Nebo na klikatých okreskách, kde serpentiny projíždí tak samozřejmě, jako by mu ani nestály v cestě.

Nakonec si ale GR Yaris pořídí jen ten, kdo jeho talentu dokáže využít. Znamená to občas ho vytáhnout na uzavřený okruh nebo silnici a jet, co to dá. Kdo tuhle vášeň v sobě nemá, těžko si zdůvodní nejen deseti až dvanáctilitrovou spotřebu, ale i vysokou pořizovací cenu.

Pryč jsou totiž doby, kdy GR Yaris býval "sporťákem pod milion", jeho současná cena začíná o 300 tisíc korun výš. K tomu jsou objednávky momentálně pozastaveny, ale podle sdělení českého zastoupení Toyoty mají dealeři dostatečnou zásobu skladových aut, údajně rovnou šedesát. Což je popravdě docela velkorysé číslo.