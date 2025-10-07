S výroční Fabii můžete i driftovat, upozorňuje Škoda. Má vyšší výkon a prvky z rallye

Stesky po návratu Fabie RS se mezi fanoušky mladoboleslavské automobilky objevují v pravidelných intervalech. Třetí ani aktuální čtvrtá generace se přitom sportovního modelu do stálé nabídky nikdy nedočkaly, tu a tam se ale objeví alespoň nějaká limitovaná verze. U minulé Fabie to bylo provedení Edition R5 s 92 kW a zelenými koly, současná verze se zase díky španělskému zastoupení dočkala loni omezené série Rally2 se 140 kW.
Fabia 130, která je přímo dílem automobilky, stojí vlastně mezi oběma těmito variantami. Jejím základem je Fabia Monte Carlo 1.5 TSI s dvouspojkovým automatem DSG a 110 kW. Technici si ale vzali motor do parády a v duchu výročí jej naladili na 130 kW a 250 Nm.
Výsledkem je maximální rychlost 228 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,4 vteřiny, to je o 0,4 vteřiny rychleji než u klasického Monte Carla. Zlepšilo se i pružné zrychlení a Škodovka tvrdí, že rychlejší Fabii nikdy nevyrobila.
Benzinový čtyřválec se dočkal nové sací komory, tlumiče vibrací nebo vahadla, maximální výkon i točivý moment jsou dostupné zároveň od nižších otáček. Úprav se dočkal i dvouspojkový automat, zahrnující vyšší body řazení pro rychlejší akceleraci, podřazení s meziplynem v režimu Sport pro plynulejší řazení a upravenou logiku brzdění pro rychlejší opětovnou akceleraci.
Sportovní podvozek Fabie 130 je snížený o 15 mm, řízení má přesnější zpětnou vazbu a lepší okamžitou odezvu v jízdních režimech Normal a Sport. Automobilka se dokonce v tiskové zprávě chlubí, že díky vypínatelné kontrole prokluzu, která deaktivuje kontrolu trakce, je s touto fabií možné udělat řízený smyk. Samozřejmě v bezpečném prostředí.
Kromě techniky se decentně měnil i vzhled. Střecha, sloupky, přední spoiler, zadní křídlo a difuzor tak mají černé lakování, přední LED světla zase černé orámování. Nechybí plakety s číslem 130 a 18palcová kola v kouřové barvě. Vzadu je pak mezi světly černý pruh odkazující k závodní Fabii Rally2 a také dvojitá koncovka výfuku. Fabia 130 bude dostupná v bílé, červené, modré nebo černé barvě.
Uvnitř jsou kromě sportovních sedadel také desetipalcové budíky a devítipalcová obrazovka multimediálního systému. Sportovní volant pak doplňují stříbrné dekorativní prvky.
Cenu zatím Škoda neoznámila, nicméně dostupná bude Fabia 130 od prosince letošního roku. Klasické Monte Carlo 1.5 TSI DSG stojí od 609 900 korun.