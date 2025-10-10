Nejrychlejší, nejdražší, nejsportovnější. Výroční Škoda Fabia překvapila cenou

Když španělské zastoupení Škoda Auto loni uvedlo limitovaný sportovní model Fabia Rally2 s kitem motoru od Abt, který navýšil výkon na 140 kW, stálo auto v přepočtu asi 780 tisíc korun. Tehdy jsme psali, že i kdybyste si vybavili Monte Carlo až po střechu, na takovou sumu se stejně nevyšplháte. Nejnovější speciální model Fabia 130 se tomu španělskému blíží více, překonat ho ale nedokáže.
Novinka stojí 699 900 korun, to je o 90 tisíc korun více než Monte Carlo s 1.5 TSI o výkonu 110 kW a dvouspojkovým automatem. Přesně z té verze vychází, má ale k dobru 20 kW. Patnáctistovka je tak naladěná na 130 kW a 250 Nm, dostala totiž nové sací komory, tlumiče vibrací nebo vahadla, maximální výkon i točivý moment jsou dostupné zároveň od nižších otáček. Maximální rychlost poskočila na 228 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h se odehraje za 7,4 vteřiny.
Úprav se dočkal i dvouspojkový automat, zahrnující vyšší body řazení pro rychlejší akceleraci, podřazení s meziplynem v režimu Sport pro plynulejší řazení a upravenou logiku brzdění pro rychlejší opětovnou akceleraci. Díky vypínatelné kontrole prokluzu, která deaktivuje kontrolu trakce, je s touto Fabií možné podle automobilky v bezpečném prostředí dokonce udělat řízený smyk. Úpravám techniky sekunduje třeba i o 15 mm snížený podvozek.
Za bezmála 700 tisíc korun je to i přes všechny změny zdaleka nejdražší Fabie, jakou aktuálně seženete. Pořád by ale mohla být cena i vyšší. V Německu to stejné auto stojí 35 530 eur, to je asi 864 tisíc korun. A připočteme-li české DPH, poskočí cena dokonce na 879 tisíc korun. Je ale fér dodat, že auta jsou na německém trhu celkově dražší než v Česku, platí to třeba i pro výchozí Monte Carlo.
Stejně jako technika, vychází i výbava Fabie 130 z modelu Monte Carlo. Navíc má kromě několika plaketek v designu Škoda Motorsport také černou střechu a další doplňky karoserie, šedá 18palcová kola, červené třmeny brzdy a interiér se šedými dekoračními lištami.
Standardní výbava pak zahrnuje třeba bezklíčové zamykání a startování, desetipalcový virtuální kokpit, osmipalcové rádio, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory, dvouzónovu automatickou klimatizaci, bezdrátové nabíjení telefonu nebo LED přední světla.
Mezi příplatky vyniká paket 130 plus za 40 tisíc korun obsahující adaptivní tempomat, hlídání mrtvých úhlů, devítipalcovou navigaci, vyhřívané čelní sklo nebo lepší audiosystém. 15 tisíc korun stojí kolenní airbag řidiče s bočními airbagy vzadu, na 5 tisíc korun přijde paket s odpadkovým košem, loketní opěrkou vzadu, držákem na tablet či telefon a přihrádkou na středovém tunelu. V ceně jsou modrá, bílá nebo černá metalíza, za červenou metalízu se připlácí 4700 korun.
Objednávky už prodejci přijímají, první auta se k zákazníkům dostanou počátkem roku 2026.