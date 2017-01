Řízení automobilu v roce 2017: Kterým řidičákům vyprší platnost a kde budou dálnice bez poplatku

před 39 minutami

Zdá se, že po letech zvyšování počtu represivních nástrojů a omezování provozu nečeká řidiče v roce 2017 žádný další šok. Pohonné hmoty asi podraží, silnice se od jara opět promění ve staveniště, ale novinky v legislativě jsou jen pozitivní. Od prvního ledna se otevře 11 úseků dálnic v okolí velkých měst pro řidiče, kteří nemají dálniční známku. Její cena se nezvýší, i nadále přijde roční na 1500 Kč. Nově bude možné při provádění změn v registru vozidel jít na jakýkoliv úřadě bez ohledu na to, zda tam máte trvalé bydliště. Ulehčí se i provozovatelům autobusů, zpřísnění podmínek naopak čeká na taxikáře. Asi 800 tisíc z nás si pak musí příští rok vyměnit řidičský průkaz.

V souvislosti se snížením intenzity provozu ve městech přišlo Ministerstvo dopravy s tím, že na některých úsecích českých dálnic zmizí povinnost jezdit s platnou dálniční známkou. Bude se jednat například o vjezdy do Prahy a část pražského okruhu, dálnici kolem Plzně, Ústí nad Labem, Olomouce, Prostějova nebo kolem Berouna (viz. obrázek).

Stát chce tímto způsobem alespoň trochu ulevit složité dopravní situaci v jednotlivých městech a zabránit tomu, aby se řidiči kvůli zpoplatnění dálnici vyhýbali a ucpávali městské ulice, kde se pak díky tomu zhoršuje ovzduší a zvyšuje hluk.

Ministerstvo dopravy tímto krokem navazuje na své rozhodnutí z roku 2016, kdy ze zpoplatnění vyjmulo 45 km úseků, kde se dálnice kříží se silnicí první třídy. Tento krok se velmi osvědčil, pozitivně jej hodnotí především starostové dotčených měst.

Zjistilo se také, že tím nedošlo k žádným ztrátám pro státní rozpočet, protože prodeje dálničních kupónů neustále rostou. „Budeme i nadále analyzovat ostatní části dálniční sítě, kde by bylo možné vyjmout zpoplatněné úseky a pomoci občanům,“ tvrdí ministr dopravy Dan Ťok.

Další vítaná změna by měla přinést zlepšení v procesu povinného registrování vozidel. Od poloviny příštího roku již nebude nutné při provádění změn v registru chodit na úřad v místě bydliště, ale bude to možné provést na jakémkoliv úřadě bez ohledu na to, zda tam má žadatel sídlo firmy nebo trvalé bydliště.

Vyplývá to z novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. „Chceme, aby byl pro motoristy kontakt s úřady co nejjednodušší. Registr vozidel tak bude moci řidič navštívit v místě, které mu nejvíce vyhovuje,“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok.

Mezi úkony v centrálním registru vozidel patří nejen změna vlastníka vozidla, jeho odhlášení či vyřazení v případě jeho likvidace, ale také žádost o výpis údajů z tohoto registru. Odhlášení a přihlášení vozidla při změně vlastníka bude možné rovněž provést v jednom kroku a na jednom úřadě.

Jedná se o další krok ministerstva, který navazuje na změny z ledna 2015. Již dva roky platí, že není nutné při převodu vozu na nového majitele chodit na registr vozidel zvlášť. Prodávajícímu i kupujícímu stačí jediná společná návštěva. To navíc brání i proti tzv. polopřevodům.

Během roku 2017 by měla také vypršet platnost více než 800 tisíc řidičských průkazů. Jedná se o oprávnění, které byly vydány v roce 2007 s dobou platnosti na 10 let. V tomto roce bylo vydáno 1 146 518 řidičáků, což bylo, mimochodem, nejvíce v historii. Jenže o výměnu si zatím požádalo jen 30 % řidičů.

Největší nával na úřadech se očekává v březnu, říjnu a listopadu, kdy vyprší platnost největšímu počtu řidičských průkazů. Řidiči, kterých se to týká, by proto měli co nejdříve zjistit platnost svého průkazu a včas požádat o jeho výměnu, aby se vyhnuli frontám.

V případě, že to nestihnou a budou řídit automobil i po uplynutí platnosti svého řidičského oprávnění, vystavují se riziku pokuty za řízení bez platného řidičského průkazu, což je v zákoně ohodnoceno částkou do 2000 korun. V případě správního řízení se pokuta navýší na 2500 korun.

Výměnu lze provést až tři měsíce před skončením platnosti řidičského průkazu a je bezplatná. Lhůta pro vydání nového řidičáku je 20 dní. Pokud jej potřebujete rychleji, zvládnou to úřady již do pěti dnů, ale bude vás to sát navíc 500 korun.

K vydání nového řidičského průkazu stačí přijít s platným průkazem totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého bydliště řidiče) a donést jednu průkazovou fotografii a současný řidičský průkaz.

Dosud největší výměna řidičských průkazů proběhla v letech 2010 - 2013, kdy musely být postupně vyměněny všechny řidičáky vydané mezi lednem 1994 a dubnem 2004. K této výměně došlo z důvodu zavedení jednotného evropského formátu řidičských průkazů.

Další novinky v silničním zákoně se již týkají jen určitých skupin řidičů. Zpřísní se například postihy za nelegální taxislužbu. Řidiči, kteří nemají oprávnění řidiče taxislužby ani tuto činnost nevykonávají legálně pro určitého dopravce, mohou nově dostat pokutu až 100 000 Kč.

Kauci budou moci při kontrolách taxislužby uplatnit i dopravní úřady (například Magistrát hlavního města Prahy) a obecní policie. Návrh počítá také s tím, že města a obce dostanou volnější ruku v tom, jak nastavit lokální podmínky pro provoz taxislužby na svém území.

Mezi přísnější pravidla patří i posuzování spolehlivosti řidiče taxislužby. Ten by měl přijít o oprávnění už při první sankci za závažný přestupek, kterým je například předražené jízdné či nepoužití taxametru. Dosud mu takový postih hrozí až při opakovaném porušení pravidel.

U nejzávažnějších přestupků kontroloři dostanou možnost zadržet na místě průkaz řidiče taxislužby. Pokud by řidič se zadrženým průkazem (tzv. žlutou průkazkou) dále taxislužbu vykonával, dopustil by se trestného činu.

„Chceme co nejvíce přispět k tomu, aby taxislužba v českých ulicích odpovídala civilizovanému evropskému standardu, i když jsme si vědomi, že praxi v ulicích nezměníme jen novými paragrafy,“ míní ministr dopravy Dan Ťok.

Novela zákona o silniční dopravě pomůže snížit i administrativu dopravců v autobusové přepravě. Nastavuje jednodušší podmínky licenčního řízení a jasná kritéria pro souběh komerční dopravy s dotovanou dopravou. Novela řeší i otázku provozování dopravy v mimořádných situacích či zefektivnění procesu schvalování jízdních řádů.

autor: Jiří Kaloč