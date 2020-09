Přijeďte, zařídíme stánky. Ženevské výstaviště láká výrobce příští rok na autosalon

Původní organizátoři tradiční ženevský autosalon po zrušeném letošním ročníku „odpískali“ i pro příští rok. Pro ženevské výstaviště je ale autoshow tak důležitá, že teď nabízí automobilkám vlastní akci, má být menší, digitální, a navíc ji Švýcaři chtějí výrazně zlevnit.

Příští rok v březnu by se tak tradiční autosalon mohl vrátit jako exkluzivní třídenní akce pouze pro zástupce médií.

S informací přišel oborový magazín Automotive News Europe, který má k dispozici nabídku, již rozeslali zástupci výstaviště automobilkám. Žádná z nich ale zatím nepotvrdila účast a stejně tak ani není jasné, jak se k akci postaví místní úřady z hygienického hlediska.

Oproti standardnímu velkolepému svátku automobilových nadšenců by se ale autoshow vrátila v podstatě komornějším podání. Každý z výrobců by měl k dispozici 30minutový slot na tiskovou konferenci, která by se zároveň vysílala on-line do celého světa. Odpadly by návštěvní dny pro veřejnost.

Aby pak pro automobilky byl celý koncept zajímavější, je postaven tak, aby byl i nákladově úsporný. V nabídce jsou tři "balíčky" v ceně od 150 do 750 tisíc švýcarských franků (asi 3,8 až 18,8 milionu korun). V ceně je stánek pro jedno až čtyři auta a ubytování a servis pro desítku až stovku pozvaných hostů.

Jeden z výrobců Automotive News Europe sdělil, že ceny jsou zajímavé. To, že by nebylo potřeba stavět a navrhovat vlastní stánek, představuje velkou úsporu peněz. Stejně tak si automobilky v minulosti stěžovaly na vysoké ceny ubytování, protože ženevští hoteliéři s oblibou v době autoshow zvyšovali ceny pokojů. Akci zlevní i to, že místo dvou týdnů potrvá pouhé tři dny.

Vysoké náklady byly důvodem, proč řada automobilek začala svoji účast na výstavách omezovat již před pandemií koronaviru. Výrobci si našli vlastní cestu, jak publiku představit své novinky, třeba pomocí samostatných a v dnešní době často i digitálních prezentací.

Ženevský autosalon hledá svoji budoucnost od rozhodnutí z 28. února, že se letošní ročník neuskuteční kvůli pandemii koronaviru. Pořadatelé následně odvolali i výstavu i pro příští rok a zástupcům výstaviště Palexpo, kde se autoshow koná, nabídli odkup práv na pořádání celé akce. Automobilkám také slíbili vrácení peněz za pronájem výstavní plochy, autosalon byl totiž zrušen jen pár dní před svým oficiálním zahájení.

Na tom, jestli ho příští rok uspořádat, nebo ne, se přitom zástupci pořadatelů a výstaviště nemohou shodnout. Pro výstaviště, které zatím oficiálně nepotvrdilo, že by práva k autoshow koupilo, je ztráta jednoho ročníku příliš riziková, protože se bojí, že by se pak jen stěží vraceli do kalendáře automobilových akcí.

Pořadatelé naopak tvrdí, že automobilky očekávají velkolepou show a že se nespokojí s malou výstavou spíše regionálního významu.

Samotné výstaviště Palexpo přitom bylo postaveno v roce 1981 právě kvůli autosalonu. Osmdesátiprocentní podíl v něm patří místním úřadům a samotná autoshow (největší akce pořádaná ve Švýcarsku vůbec) přinese běžně městu příjem ve výši 200 milionů franků, tedy asi pěti miliard korun.