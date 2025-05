Servis chtěl desetitisíce, opravili jsme ji za hubičku sami. Zrezlá Fabia prokoukla

Skoro to vypadalo, že opravovat zanedbanou Škodu Fabia druhé generace nemá cenu. Na trhu by měla hodnotu pár desítek tisíc a nebyla v dobré kondici. Opraváři chtěli, samozřejmě oprávněně, za práci minimálně 40 tisíc korun, ve značkovém servisu by taková oprava vyšla na sto tisíc. A tak jsme se pustili do práce sami.

Oprava prorezlé karoserie Škody Fabia | Video: Eva Srpová Měla prorezlé oba prahy, prasklý vlnovec výfuku, ze zadních tlumičů už olej dávno vytekl, a prasklou manžetu na kloubu přední poloosy. Červená Fabia z roku 2009 má najeto přes 195 tisíc kilometrů, poslední roky už ale pendluje maximálně tři kilometry denně, jindy pár dnů v kuse jenom stojí. V létě jí končí "technická". Tak jsme zjišťovali, jakou péči potřebuje, a zjistili, jak velký problém jsou dnes na kontrolách SME výfukové emise. Vše jsme detailně popisovali tady. Majitelka ji ale potřebuje, a i když investice hodnotu vozu nezvýší, těžko by si po jejím prodeji mohla koupit něco lepšího. V autorizovaném servisu by si za práci a díly řekli necelých sto tisíc korun, dva garážníci odhadli cenu oprav minimálně na 40 tisíc korun, což odpovídá ceně auta. A tak jsme se rozhodli, že auto dáme do kupy sami. Podívejte se na video. Oprava zrezlých prahů není finančně nákladná. Vyříznutý plech by si šlo samozřejmě i snadno vyrobit na ohýbačce, ale šli jsme jednodušší cestou a koupili díl z druhovýroby, protože je levný. Vyšel přesně na 620 Kč a vystačil na obě strany. Jen je potřeba myslet na to, že k jedné straně se zužuje, ne vždy tak může pasovat, nám naštěstí ano. Pořídili jsme kelímek tmele, plechovku UBS nástřiku, takzvaného prďáku, který díky zvrásnění dokonale skryje nerovnosti a chrání před korozí. Prahy jsme pak přestříkali červenou barvou Corrida ve spreji, na obě strany byly potřeba celkem tři. K tomu vlnovec výfuku, zadní tlumiče, manžeta a férově připočítáváme i drobné materiály, jako brusné papíry a podobně. Celkem jsme za díly a materiál utratili 5190 Kč. Práh z druhovýroby 620 Kč Tmel a brusivo 500 Kč UBS nástřik 250 Kč Červený lak Corrida ve spreji 3x 480 Kč Vlnovec výfuku s opletem 750 Kč Zadní tlumiče 2x 1800 Kč Manžeta na poloose 250 Kč Korekčkní tužka 140 Kč Drobný spotřební materiál 400 Kč Celkem 5190 Kč Práce trvaly víkend, samozřejmě pod dohledem zkušeného automechanika, který nad námi držel dohled a radil, jak postupovat jednoduše a jak se vyvarovat chyb, a povedlo se nám to díky skvělému zázemí dobře vybavené autodílny. Auto jsme také přeleštili, aby červený lak prokoukl a na STK mu to víc slušelo. A teď už doopravdy může jet bez obav na kontrolu. Lidé z města, kteří nemají prostor si auto sami opravovat a chybí jim na to zkušenosti, jsou odkázáni na opraváře, ale vesničtí motoristé si spoustu věcí umí samozřejmě, tak jako my v případě této Fabie, dát do kupy sami, mít v garáži svářečku je nutnost každého kutila. Opravit zrezlé prahy je totiž v podstatě docela banalita.