Nejlevnější auto z Česka Toyota Aygo X: Jízda s ním je ryzí, do ideálu dvě věci chybí

Třetí generace Toyoty Aygo je podstatně větší než její předchůdkyně. Točivý tříválec, široké rozkročení na silnici a kola v rozích karoserie jí ale zůstaly. Ve městě drží spotřebu pod pěti litry, přesto do ideálu dvě věci chybí.

Tak schválně, co znamená písmeno X, které nové Aygo používá jako svůj přídomek? Ano, správně, je to zkratka pro označení Cross. A Cross je v tomto případě nutné dešifrovat jako crossover, což už je konečně indicie, která nepotřebuje nabroušenou tužku a znalosti zkušeného křížovkáře.

Markeťáci v Toyotě se tentokrát vytáhli, podobně jako karoserie nového Ayga X: Ta je o 13,5 centimetru delší, 12,5 centimetru širší a má také o devět centimetrů delší rozvor než generace minulá. Tak masivní posun značí, že novinka dostala jiný podvozek, v tomto případě toyotí platformu pro malé vozy GA-B. Stejnou používá i Yaris, u Ayga jde ale o její zkrácenou verzi, která pomáhá mezi oběma modely zachovat odstup jedné třídy.

S novou platformou přichází i vyšší posez za volantem: sedadlo řidiče je nad podlahou o pět centimetrů výš než u předchůdce, ostatně o stejnou hodnotu narostla i výška karoserie. Tato kombinace zlepšuje přístup k předním sedadlům, což ocení hlavně řidiči s méně pružnou postavou.

Skvělá výbava v ceně

První rozjezd s novým Aygem X se však neobejde bez rozpaků - spojkový pedál má dlouhý krok a samotná spojka zabírá až na samém konci jeho dráhy. Než si na to šofér zvykne, několikrát jej napadne, že by se měl vrátit zpátky do autoškoly.

Pak ale rychle přichází fáze, která dává vzpomenout na původní Aygo z roku 2005. Pregnantní zvuk litrového tříválce, který jde ochotně do otáček, přesná pětistupňová převodovka a charakteristická mrštnost daná kraťoučkými převisy karoserie. Aygu X tohle všechno zůstalo, jen ta výbava se změnila k nepoznání.

Aby nedošlo k nedorozumění, nejmenší Toyota byla vždycky solidně vybaveným autem. Měla třeba vnitřní cirkulaci vzduchu, kterou její tehdejší sourozenec, Citroën C1, dokázal posádce bez mrknutí oka upřít.

Současné Aygo X je však v tomto ohledu jak vozítko z jiné planety. LED světlomety počínaje, indukčním nabíjením telefonu konče. A mezi tím je dlouhý seznam standardní výbavy, za který by se jinde nestyděli vybírat příplatek: třeba multimediální systém s barevnou obrazovkou, který umí zrcadlit mobily s iOS i Androidem, adaptivní tempomat nebo automatické přepínání dálkových světel.

Samozřejmostí je i manuální klimatizace, elektrická okna i zrcátka či dálkové centrální zamykání. A také dvoubarevné lakování karoserie, které je standardem už od středního stupně výbavy. I to pomáhá snahám automobilky udělat z Ayga X nejstylovější pětidveřové miniauto současnosti.

Zdrženlivý motor s nízkou spotřebou

Ne vše ale funguje tak prémiově, jak to na první pohled vypadá. Couvací kamera by mohla mít lepší rozlišení a mnohem lepší systém pro noční vidění, přehrávač médií přes Bluetooth by zase nemusel přijít o zvuk pokaždé, když se jiný telefon pokusí kabelem dobít baterii.

Pak je tu motor, který si za léta služby v Aygu vydobyl pověst nenáročného služebníka. Už při faceliftu minulé generace získal přímé vstřikování paliva a o něco vyšší výkon, avšak zůstává i nadále bez turba, což jej v každodenním provozu do jisté míry znevýhodňuje.

Při jízdě po městě to ještě znát není. Jakmile se však má Aygo zařadit z vedlejší silnice do kolony aut na hlavní, je jeho 72 koní k dosažení povolené devadesátky o to zdrženlivější, o co se náklad v autě blíží maximu užitečné hmotnosti 365 kg.

Na druhou stranu za své služby opravdu nežádá mnoho: Spotřeba benzinu se během testovacího týdne ustálila na 4,6 litru, což je bez jakékoliv výpomoci elektřiny velmi pěkný výsledek.

Úzké dveře a malé okno

V kombinaci s 370 centimetry délky by úsporné Aygo mohlo být ideálním kandidátem k rozvážení dětí do škol a školek, kdyby právě tomuto účelu věnovali konstruktéři větší pozornost. K zadním sedadlům však v Aygu X vedou příliš úzké dveře, které se navíc nedají otevřít do pravého úhlu. Tudy by se maminkám ukládat děti do sedačky nechtělo. A to navzdory faktu, že prostor na dvoumístné lavici je objektivně větší než v Aygu dosud býval, hlavně díky delšímu rozvoru.

Toyota Aygo X 1,0 VVT-i Motor: benzinový tříválec, 998 cm3

Výkon: 53 kW / 72 k při 6000 ot./min

Točivý moment: 93 Nm při 4400 ot./min

Nejvyšší rychlost: 158 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 15,6 s

Kombinovaná spotřeba: 4,7 kWh/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 231 / 829 l

Nosnost (pohotovostní / užitečná): 995 / 385 kg

Cena: od 319 000 Kč

Je tu ještě druhá věc, která mohla dopadnout lépe. Z městského auta by měl být pokud možno dobrý výhled. Aygo, navzdory vyšší pozici sedadla, začíná z pohledu řidiče až u spodní hrany čelního skla. Co je před ní, si musí domýšlet.

U malých vozů nikoliv výjimečná situace, kterou však Toyota umocňuje širokými zadními sloupky a nápadně malou zasklenou plochou zadních bočních dveří. Řešení, které nepochybně lépe ochrání posádku při bočním nárazu, výrazně omezuje pohled šikmo vzad.

Pohled do ceníku však zůstává nezastřen. A je z něj zřejmé, že nové Aygo X si pověst nejlevnějšího auta vyráběného v Česku drží už jen s odřenýma ušima. Mezigeneračně zdražilo o 90 000 korun a na paty mu šlape o třídu větší Fabia, i když s podstatně okleštěnější základní výbavou.

Toyota však novince nadělila tolik stylu a modernosti, že i v různorodé městské koloně na sebe dokáže strhnout pozornost. A to je pro mnohé potenciální zájemce o koupi auta vlastnost k nezaplacení. Pokud k tomu přidáme čisté zpracování a charakterní jízdní projev, o úspěchu Ayga X je už vlastně rozhodnuto.