Po této škodovce by toužil celý svět. Černé kupé vstalo z popela, pohonem už neděsí

Zatímco v Česku je to filmová ikona, za hranicemi se černému kupé dostává překvapených reakcí, jaká automobilka za ním vlastně stojí. Škoda Ferat kdysi jezdila na krev mimo jiné i Dagmar Veškrnové. Teď by se chtěla vrátit, ale lidské tekutiny už k pohonu využívat nechce.

Vize moderního elektrického Favoritu vzbudila ve světě rozruch. Nadšeně o ní psali v Anglii i Německu, při současné retro vlně by možná leckdo i doufal, že Škodu přesvědčí k tomu, aby podobné auto skutečně pustila do výroby. To moderní Ferat možná tolik ohlasů nepřinese, mimo jiné i proto, že mimo Česko a Slovensko nejde o tak známé auto jako v případě Favoritu.

Černé kupé v roce 1981 vyjelo ve filmu Upír z Feratu a za jeho stavbou stojí Theodor Pištěk, který pro horor Juraje Herze přestavěl zajímavý prototyp 110 Super Sport. Za moderní interpretací stejného černého kupé stojí designéři Giuseppe Campo a Stanislav Sabo, první je exteriérový a druhý interiérový designér. Oba pracují přímo pro Škoda Design.

Jejich interpretace krvelačného kupé vychází z původních Pištěkových tvarů. To znamená velké zadní křídlo, místo dveří odklápějící se celá střední část vozu a kombinace černého laku s červenými detaily. Zároveň ale celé převedené do jazyka Modern Solid, který je moderním škodovkám vlastní.

Jakýmsi kotvícím prvkem se pro autory designu stal klín, který odkazuje i na háček integrovaný do aktuálního pojetí nápisu "Škoda". Na rozdíl od originálu se neodklápí prostředek auta i s čelním oknem, ale střecha a boční část karoserie. Čelní sklo je zakončené červenou linkou, ale jinak zůstává na místě.

Nakonec i to zadní křídlo, které je pro originál skutečně typické, je u moderní podoby vozu jen naznačeno jakýmisi ploutvičkami, které trochu připomínají americká auta z 50. let. Zadní světla pak vlastně neodpovídají ani jednomu řešení, které je z filmového Feratu známé: původně kupé dostalo stejná světla jako Škoda 120, později namísto nich nastoupil panel s malými bodovými světly z původní 110 Super Sport. Aktuální vize používá úzké pruhy ve tvaru písmene L.

Naproti tomu palubní deska podobně jako u originálu řidiče svým způsobem obklopuje a je přímo napojená na panely dveří. Volant je ale podobný spíše monopostům formule 1 a místo sady budíků se důležité informace promítají na malém displeji před volantem. Auto je také dvoumístné a používá opět kombinaci černé a červené. Na sedadlech si všimněte knoflíků, to je také lehký odkaz k originálu.

Že nikde nevidíte páku převodovky? Asi nikoho nemůže překvapit, že pokud by se snad tohle auto někdy stalo realitou, dostane do útrob elektrický pohon. Svítící lišta uprostřed interiéru prý ukazuje stav nabití akumulátoru.

"Po prvotních skicách jsme spolu návrhy hodně konzultovali, aby na sebe exteriér s interiérem navazovaly," říká autor zevnějšku Giuseppe Campo. "Pracovali jsme na tom asi čtyři týdny, potkávali jsme se každý druhý den a řešili technické detaily. Nakonec jsme vše propojili ve 3D datech," dodává Stanislav Sabo, který pro změnu navrhl interiér vozu,