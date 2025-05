Velký návrat z Mladé Boleslavi. Škoda Favorit se proměnila do nečekané podoby

Asi není nikdo, kdo by neznal Škodu Favorit. První moderní auto s okřídleným šípem, která na přelomu 80. a 90. let postavilo automobilku na nohy a prakticky zajistilo její dlouhodobou prosperitu tím, že zaujalo koncern Volkswagen. Jak by ale Favorit vypadal, kdyby se na trhu objevil dnes? Tak i na to už existuje odpověď.

O návratu jména Favorit se už párkrát spekulovalo, nikdy k němu ale nedošlo. Škodovka ze své minulosti raději vylovila třeba označení Rapid. Její bulharský designér Ljudmil Slavov, který je součástí týmu interiérového designu, nicméně teď přišel s návrhem, jak by případný novodobý Favorit mohl vypadat. Související Před 35 lety měl premiéru Favorit. Přelomová Škoda vznikla v rekordním čase 58 fotografií Především už to není klasický hatchback, ale spíše malé SUV. Auto, které by klidně mohlo nahradit Kamiq. "Šlo mi o to, myšlenku původního modelu aktualizovat do dnešní doby, kdy jsou různá SUV velmi oblíbená. Také jsem si řekl, že můj Favorit bude elektromobil, a vyšší stavba usnadňuje umístění baterií do podlahy," popisuje designér. Jeho Favorit dostal prvky v jazyce Modern Solid přímo navazujícím na aktuální modely mladoboleslavské automobilky, ovšem třeba bez masky Tech-deck face. Cílem bylo pracovat se stylem původního auta. Nejvýraznějším prvkem nového konceptu pak jsou přední světla. Je vlastně příznačné, že s nimi se v polovině 80. let pral i Nuccio Bertone při navrhování původního Favoritu. Dostal totiž už v Československu vyrobená velká přední světla, která musel zakomponovat do celkového designu. Vše navíc v poměrně hraničním termínu. Je všeobecně známé, že hlavní konstruktér Petr Hrdlička byl vývojem pověřen v únoru 1983, hotovo mělo být do konce června 1985 s výrobou do konce roku 1987. S hraničními termíny si poradil na výbornou a zbytek je, jak říká jedno ustálené spojení, historie. Související Legendární Škody v moderním kabátě. Takto by vypadala elektrická 1203 či nová Felicia 25 fotografií Zpět však k moderní reinkarnaci vozu. Zmíněná přední světla totiž tvoří úzká LED pásek vpředu i vzadu, nicméně na ně navazují částečně průsvitné kryty. A ty už tvarem odpovídají světlům původního favoritu. "Skrze kryty může světlo vytvářet různé vzory, jejichž podobu by si majitel mohl nastavit," popisuje Ljudmil Slavov. Na návrhu auta se podílel i exteriérový designér David Stingl, který druhý rok pracuje pro digitální designové studio Škoda Auto. Podle něj by zase kryty mohly být klidně vyklápěcí, protože úzké pásky slouží víceméně jen jako denní svícení. Všimněte si i podsvíceného háčku ve slově "Škoda" v přední masce. Na stejném místě měl Favorit kdysi okřídlený šíp. Související Neprodejná Škoda Superb? VIP auto hledá jako ojetina nového majitele dost těžko 13 fotografií Stingl vizi Ljudmila Slavova převedl od skic do virtuální 3D podoby a přidal i některé vlastní prvky. Třeba kliku dveří rozdělenou ve středu auta, dveře samotné se pak otevírají proti sobě. Jeho podpis nese i design kol: "Mají jednoduchý tvar, inspirací pro něj je způsob, jak na skicách kola vyznačujeme, když zrovna neřešíme jejich design," vysvětluje. Ljudmil Slavov navrhováním auta strávil na 120 hodin času, některé jeho původní skici se nakonec od výsledného 3D modelu výrazněji odlišovaly. Jak bylo také zmíněno výše, moderní Favorit by byl elektromobilem. Původní měl přitom benzinovou třináctistovku v různých verzích s výkonem 40 až 50 kW.