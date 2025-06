To jsou věci, které MG dlouho chyběly. Číňané novým elektroautem míří na Škodu Elroq

MG zatím na poli elektrických aut v Česku tak trochu paběrkuje. Kombi MG5 ani SUV ZS EV větší prodejní úspěch nezaznamenaly, Cyberster je imageová záležitost pro skupinu nadšenců a lépe je na tom tak jen hatchback MG4. Právě z něj vychází model, který by elektrické prodeje Číňanů mohl pořádně nastartovat. MGS5 EV totiž míří přímo proti bestselleru: Škodě Elroq.

Malebné historické prostředí kolem Vltavy jakoby s moderním šedým SUV chtělo úmyslně tvořit kontrast. Mohutná přední část, naopak odlehčené zadní partie se světly, které se na vás dokonce smějí. MGS5 EV ještě není autem, na němž bychom mohli vidět podpis slovenského designéra Jozefa Kabaně, i tak ale dokáže zaujmout.

Jestli více jeho hlavní rival Škoda Elroq, bude asi na individuálních preferencích. Velikostí si ale obě auta rozhodně nemají co vyčítat: MG má na délku 4476 mm a z toho 2730 mm mezi nápravami. Kufr má 453 litrů a praktické dvojité dno. Pravda, domácí borec nabídne mezi nápravami o 35 milimetrů a v kufru o 17 litrů více, že byste se ale v MGS5 EV krčili, to rozhodně nehrozí.

Navíc čínská automobilka s britskými kořeny se poučila z předchozích nezdarů. Jsou tu totiž hned dvě věci, které třeba MG4 zatraceně chyběly. Tou první jsou fyzická tlačítka pro nastavování teploty a intenzity větráku - třebaže i v nejvyšší výbavě je klimatizace jen jednozónová -, respektive hlasitosti audiosystému.

A tou druhou pak možnost vypnout povinné euroasistenty jediným kliknutím na centrální obrazovce. Samozřejmě před každou jízdou, ale konečně nebude potřeba lovit každý jeden systém v několika úrovních palubního menu. Navíc, jaké asistenty si sdruží do takzvaného MG Pilot Custom a následně jedním stiskem vypnou, je na řidiči. S5 EV je prvním MG, co to umí, další snad budou přibývat.

Vůbec když usednete za volant, zase je na autě vidět, jaký posun umí čínské automobilky udělat. Kam dosáhne ruka, jsou měkčené materiály a minimalistický design tlačítek nebo výdechů ventilace působí hodnotně. Minimálně ve vyšší výbavě Exclusive. Novinkou je volně stojící 12,8palcový displej uprostřed, před řidičem jsou standardní 10,25palcové budíky. A konečně má MG bezdrátové připojení Android Auto nebo Apple CarPlay.

Technicky vychází MGS5 EV z hatchbacku MG4, to znamená třeba stejnou platformu s pohonem zadních kol. Čtyřkolka zatím v plánu není. Na výběr jsou dvě baterie s kapacitou 49 nebo 64 kWh. Menší má NMC chemii, větší LFP chemii a obě pro MG vyrábí CATL. Díky horizontálnímu umístění článků má baterka na výšku jen 110 mm.

Výhodou auta má být také na elektromobil nízká hmotnost, podle MG o 50 až 150 kilo méně než u konkurence. I nejlépe vybavený model váží 1725 kilo, nejlehčí Elroq pro srovnání začíná na 1949 kilogramech.

Se 49kWh baterkou se pojí elektromotor o výkonu 125 kW. Dojezd na jedno nabití je 340 km, přičemž maximální nabíjecí výkon je 120 kW u DC a 7 kW u AC stojanů. Se 64kWh akumulátorem se pak pojí elektromotor s výkonem 170 kW. Dojezd na jedno nabití je podle velikosti kol 480 nebo 465 kilometrů, maximální nabíjecí výkon poskočí na 139 kW u DC a 11 kW u AC nabíjení. Důležité je, že rychlonabíjení dokáže baterku doplnit z 10 na 80 procent kapacity vždy zhruba za 24, respektive 28 minut.

Můžeme jen pro srovnání doplnit, že Elroq 50 s 52kWh baterkou ujede 377 km a Elroq 60 s 59kWh baterkou pak 430 kilometrů. Nabíjecí výkon je 145, respektive 165 kW u DC a vždy 11 kW u AC stojanu.

Zajímavý bude pohled do ceníku MG, protože základní výbava Emotion s menší baterkou přijde na 789 900 korun a s větší na 899 900 korun. Cena už přitom zahrnuje i upravená cla, která loni na elektroauta dovážená z Číny uvalila Evropská unie. Jak moc ale jejich výše s výslednou cenou auta zahýbala, nejsou zástupci značky schopni specifikovat. Každopádně menší MG4 je v podobné základní výbavě levnější jen o 10 tisíc korun.

I verze s větší baterkou a nejvyšší výbavou Exclusive se za 969 900 korun vejde do milionové hranice. Zatímco předehřev baterie - spouštěný vždy řidičem - mají obě výbavy, tepelné čerpadlo nabízí jen ta vyšší.

Ceny MGS5 EV jsou pak srovnatelné s již několikrát zmíněným Elroqem. Ten startuje na 799 tisících, větší baterka stojí nejméně 882 tisíc korun.

Zástupci MG při uvedení S5 EV na trh prozradili, že mají objednaných z Číny celkem 120 aut, která by letos rádi prodali. A ideálně by to číslo mohlo být i vyšší. Objednávky už prodejci přijímají.