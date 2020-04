Na český trh vstupuje nový Ford Kuga. Má tři hybridní verze, částečně nahrazuje MPV

Ford v loňském roce zahájil útok na kategorii SUV, když postupně odhalil malou Pumu, novou generaci Kugy a evropskou verzi velkého Exploreru. Pro český trh by stěžejní měla být především Kuga, jejíž nová generace aktuálně vstupuje do prodeje. A nebude mít snadný úkol, předchůdce se stal loni nejprodávanějším vozem modrého oválu v Česku.

Třetí generace Fordu Kuga se v porovnání s předchůdcem změnila nejen vizuálně, ale také technicky. Vidět je to hned na vnějších rozměrech - SUV mezigeneračně povyrostlo o 89 mm do délky, 44 mm do šířky a mezi nápravami je o 20 mm více. Jediné, kde je předchůdce lepší, je výška. Novinka je nižší o 6 mm.

S rozvorem náprav 2710 mm nová Kuga mezi většinou konkurentů vyniká. Například Škoda Karoq má rozvor o délce 2638 mm, Volkswagen Tiguan 2681 mm a Toyota RAV4 2690 mm. Větší vnější rozměry se podepsaly i na vnitřní prostornosti. Ford tvrdí, že Kuga může mít největší prostor pro nohy na zadních sedadlech ve svém segmentu.

Proč může? Protože je už v základu vybavena o 150 mm posuvnou zadní lavicí. Lze tedy zvětšit prostor pro zavazadla až na 645 litrů, což by měla být hodnota opět na vrcholu třídy, anebo prostor na zadních sedadlech. Maximálně pak SUV odveze 1530 litrů zavazadel.

Posuvná zadní lavice je prvkem, kterým Kuga odkazuje na svět MPV. A nejde o odkaz samoúčelný. Podle ředitele českého Fordu Attily Szaba totiž novinkou cílí značka i na ty, kteří by si jinak chtěli koupit MPV C-Max, jehož výroba už ale bez přímého nástupce skončila.

Vedle jiného designu, většího vnějšího prostoru či moderněji pojatého interiéru s digitálními budíky či průhledovým displejem se Ford Kuga výrazně změnil i pod kapotou. Automobilka jej označuje za svůj doposud nejvíce elektrifikovaný model. To proto, že nabídne mild hybridní, hybridní i plug-in hybridní pohonné ústrojí.

Nejjednodušší je mild hybrid s 48V akumulátorem v nákladovém prostoru a startér-generátorem, který pomáhá dvoulitrovému turbodieselu při rozjezdech a také se šetřením paliva. Celkem má tato verze 110 kW a nabízí se v kombinaci s pohonem předních kol a ruční šestistupňovou převodovkou. Spotřeba je průměrně 4,3 l/100 km a emise na úrovni 111 g CO2/km.

Klasický hybrid bude dostupný od posledního čtvrtletí letošního roku. V jeho případě bude baterie umístěná v podvozku a elektromotor bude kombinovaný s benzinovým čtyřválcem o objemu 2,5 litru. Na výběr pak bude pohon předních nebo všech kol.

Plug-in hybridní Kuga sdílí techniku v základu s hybridem. Má však větší baterii, kterou bude možné dobíjet nejen rekuperací, ale také z běžné elektrické sítě. Ford udává na jedno nabití dojezd 56 km, respektive 68 km v městském provozu. Celkově bude mít hybrid do zásuvky 165 kW a jedinou dostupnou konfigurací je u něj pohon předních kol s automatickou převodovkou s plynule měnitelným převodem.

Dobití akumulátoru by z wallboxu nebo veřejné nabíjecí sítě mělo zabrat tři a půl hodiny, z běžné domácí sítě je to zhruba šest hodin. Vedle jízdy čistě na elektřinu má tato varianta i výhodu papírově nízké spotřeby 1,2 l/100 km a emisí 26 g CO2/km.

I ve chvíli, kdy dojde k vybití akumulátoru a auto pojede jen s benzinovým motorem, udává Ford nízkou kombinovanou spotřebu kolem pěti litrů na 100 km. Jen pro plug-in hybrid jsou určeny čtyři specifické elektrické jízdní režimy, které se přidávají k pěti standardním. Zvolit lze rovněž vyšší úroveň rekuperace. Na baterii potom automobilka poskytuje záruku osm let či 160 tisíc ujetých kilometrů.

Mimo elektrifikovaných verzí nabídne Ford i klasické benzinové a naftové motory. Základem nabídky je tříválec 1.5 EcoBoost s výkonem 88 nebo 110 kW. Naftový čtyřválec 1.5 EcoBlue má 88 kW a vedle manuální převodovky se dodává i s osmistupňovým automatem. Vrcholem nabídky je potom naftový dvoulitr EcoBlue se 140 kW, který má zatím jako jediný pohon všech kol a osmistupňový automat.

Na českém trhu bude Kuga dostupná v celkem šesti výbavových stupních. Základní Trend s 88kW benzinovým motorem stojí v zaváděcí akci od 599 900 korun. Výbava obsahuje mimo jiné manuální klimatizaci, 3D navigaci, přednárazový systém s detekcí chodců i cyklistů, udržování v jízdním pruhu, mlhovky anebo parkovací senzory vpředu i vzadu. Přesto podle zástupců Fordu bude tato varianta spíše okrajovou.

Ze strany zákazníků očekává české zastoupení mnohem větší zájem o vyšší verze Titanium a ST-Line. Druhá jmenovaná, která má například sportovní doplňky karoserie, 18palcová litá kola, digitální budíky nebo dvouzónovou automatickou klimatizaci, by mohla tvořit až 60 procent prodejů SUV. Cena této verze startuje na akčních 679 900 korunách.

Verze Titanium startuje o 20 tisíc níže než ST-Line, má ale o něco horší výbavu. Přesto oproti základu nabízí navíc třeba 17palcová litá kola nebo dvouzónovou automatickou klimatizaci. Jak od výbavy Titanium, tak ST-Line je odvozená výbava s dodatečným písmenem X. Ta stojí v akci jen o 10 tisíc více než výchozí verze, zároveň má ale výbavu v hodnotě několika desítek tisíc korun (třeba plně diodová přední světla nebo audio B&O s deseti reproduktory).

Vrcholem nabídky je opět varianta Vignale. Ta stojí od 949 900 korun a nabízí se pouze s nejsilnějším naftovým motorem anebo jako plug-in hybrid za 989 900 korun. Ve výbavě má ale třeba digitální přístrojový štít, průhledový displej, audio B&O s deseti reproduktory, kožené čalounění, vyhřívaná přední sedadla, adaptivní diodová světla, metalízu, chromované prvky karoserie nebo 18palcová litá kola.

Ceník Ford Kuga

Trend Titanium Titanium X ST-Line ST-Line X Vignale 1.5 EcoBoost / 88 kW 599 900 Kč ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 1.5 EcoBoost / 110 kW ---------- 679 900 Kč 689 900 Kč 699 900 Kč 709 900 Kč ---------- 1.5 EcoBlue / 88 kW 599 900 Kč 659 900 Kč 669 900 Kč 679 900 Kč 689 900 Kč ---------- 1.5 EcoBlue / 88 kW AT ---------- 709 900 Kč 719 900 Kč 729 900 Kč 739 900 Kč ---------- 2.0 EcoBlue mHEV / 110 kW ---------- 719 900 Kč 729 900 Kč 739 900 Kč 749 900 Kč ---------- 2.0 EcoBlue / 140 kW 4×4 ---------- 829 900 Kč 839 900 Kč 849 900 Kč 859 900 Kč 949 900 Kč 2.5 Duratec PHEV / 165 kW ---------- 869 900 Kč 879 900 Kč 889 900 Kč 899 900 Kč 989 900 Kč

Již zmíněná Škoda Karoq s litrovým tříválcem o výkonu 85 kW začíná na 515 900 korunách. Volkswagen Tiguan začíná s 96kW čtyřválcem na 701 900 korunách, nejlevnější Toyota RAV4 se 129kW dvoulitrem stojí v akční verzi 724 900 korun a Honda CR-V stojí se 127kW patnáctistovkou nejméně 679 900 korun.