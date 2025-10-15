Konec lepení na sklo. Za dálnice se v Rakousku bude platit už jen digitálně

Ještě nedávno byl nákup rakouské dálniční známky v elektronické podobě tak byrokraticky složitý, že většina motoristů volila nákup "papírové" viněty u benzinové pumpy. Jenže poté, co země zrušila osmnáctidenní odklad platnosti známky koupené přes internet kvůli ochraně spotřebitelů, podíl elektronické viněty se okamžitě prudce zvýšil a nyní dosahuje 75 procent.
K tomu je asi dobré dodat, že v Rakousku může jednu registrační značku vozidla používat více aut jednoho majitele, takže elektronickou známku vázanou na konkrétní "espézetku" Rakušané vítají.
Provozovatel dálniční sítě, firma Asfinag, s předstihem uklidňuje motoristy, že elektronickou dálniční známku napříště koupí všude tam, kde dosud sehnali tu nalepovací - tedy na benzinkách nebo v supermarketech. Na internetu je však třeba k nákupu přidat i ostražitost, neboť řada prodejců nabízí elektronické známky s tučnou přirážkou. Jistotou, že známka není předražená, je v současnosti pouze oficiální web Asfinagu.
Rakousko zvyšuje ceny svých dálničních známek pravidelně, pro příští rok cena oproti letošku naroste o 2,9 procenta. Roční viněta platná od 1. prosince 2025 do 31. ledna 2027 vyjde na 106,80 eur, dvouměsíční na 32 eur, desetidenní na 12,80. Jednodenní známka, která je už dnes k dispozici jen v elektronické podobě, bude stát 9,60 eur.