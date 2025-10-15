Auto

Konec lepení na sklo. Za dálnice se v Rakousku bude platit už jen digitálně

Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 24 minutami
Naposledy příští rok bude k dispozici rakouská dálniční známka ve fyzické podobě, od roku 2027 ji bez výjimky nahradí její elektronická verze. Rakousko už se na změnu chystá a slibuje, že půjde koupit na více místech než dosud.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Asfinag

Ještě nedávno byl nákup rakouské dálniční známky v elektronické podobě tak byrokraticky složitý, že většina motoristů volila nákup "papírové" viněty u benzinové pumpy. Jenže poté, co země zrušila osmnáctidenní odklad platnosti známky koupené přes internet kvůli ochraně spotřebitelů, podíl elektronické viněty se okamžitě prudce zvýšil a nyní dosahuje 75 procent.

Související

Kdo čeká 150 km/h, bude často zklamaný. Projeli jsme budějovickou dálnici

Dálnice D3
5 fotografií

K tomu je asi dobré dodat, že v Rakousku může jednu registrační značku vozidla používat více aut jednoho majitele, takže elektronickou známku vázanou na konkrétní "espézetku" Rakušané vítají.

Provozovatel dálniční sítě, firma Asfinag, s předstihem uklidňuje motoristy, že elektronickou dálniční známku napříště koupí všude tam, kde dosud sehnali tu nalepovací - tedy na benzinkách nebo v supermarketech. Na internetu je však třeba k nákupu přidat i ostražitost, neboť řada prodejců nabízí elektronické známky s tučnou přirážkou. Jistotou, že známka není předražená, je v současnosti pouze oficiální web Asfinagu.

Rakousko zvyšuje ceny svých dálničních známek pravidelně, pro příští rok cena oproti letošku naroste o 2,9 procenta. Roční viněta platná od 1. prosince 2025 do 31. ledna 2027 vyjde na 106,80 eur, dvouměsíční na 32 eur, desetidenní na 12,80. Jednodenní známka, která je už dnes k dispozici jen v elektronické podobě, bude stát 9,60 eur.

 
Mohlo by vás zajímat

Praha plná radarů. Známe stovku míst, kde se měří. Mezi nimi i zbrusu nové

Praha plná radarů. Známe stovku míst, kde se měří. Mezi nimi i zbrusu nové
8 fotografií

Strnadovo Ferrari a Maserati. Miliardář může koupit českého dovozce značek

Strnadovo Ferrari a Maserati. Miliardář může koupit českého dovozce značek

Kromě tatrovek už i Ferrari. Miliardář koupí českého dovozce italských aut

Kromě tatrovek už i Ferrari. Miliardář koupí českého dovozce italských aut

MG, které překvapí úplně každého. Cyberster jezdí v mrtvé třídě, navíc za tu cenu

MG, které překvapí úplně každého. Cyberster jezdí v mrtvé třídě, navíc za tu cenu
48 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Rakousko dálniční známka Pro řidiče dálnice mýtné

Právě se děje

Aktualizováno před 24 minutami
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

ŽIVĚ
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 24 minutami
Konec lepení na sklo. Za dálnice se v Rakousku bude platit už jen digitálně

Konec lepení na sklo. Za dálnice se v Rakousku bude platit už jen digitálně

Naposledy příští rok bude k dispozici rakouská dálniční známka ve fyzické podobě, od roku 2027 ji bez výjimky nahradí její elektronická verze.
Aktualizováno před 35 minutami
Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

ŽIVĚ
Pokud jsou Turkova vyjádření autentická, nemůže být ministrem, řekl Pavel

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
před 47 minutami
Prázdná brána Čechům svědčí. První góly v sezoně takhle dali Hertl i Faksa
0:57

Prázdná brána Čechům svědčí. První góly v sezoně takhle dali Hertl i Faksa

Brankář Lukáš Dostál pomohl 25 zákroky Anaheimu k výhře 4:3 nad Pittsburghem.
před 57 minutami
Turek vyhrožoval malůvkou šibenice zaměstnanci saúdskoarabské ambasády

Turek vyhrožoval malůvkou šibenice zaměstnanci saúdskoarabské ambasády

Čestný prezident Motoristů Filip Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
před 1 hodinou
"Aby lidé přestali chlastat." V ruském regionu výrazně přiškrtili prodej alkoholu

"Aby lidé přestali chlastat." V ruském regionu výrazně přiškrtili prodej alkoholu

Úřady v autonomní Altajské republice v Rusku se rozhodly zakázat prodej lihovin o víkendech a svátcích a omezit o všedních dnech.
před 1 hodinou
Hrozí, že po konci války přijdou do Česka muži ze zákopů, říká šéf NCOZ

Hrozí, že po konci války přijdou do Česka muži ze zákopů, říká šéf NCOZ

Šéf Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) varuje před příchodem gangů po konci války na Ukrajině.
Další zprávy