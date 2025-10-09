Kdo čeká 150 km/h, bude často zklamaný. Projeli jsme budějovickou dálnici

Úterní plánovaná ochutnávka vysoké rychlosti na úseku jihočeské dálnice dopadla neslavně. Když na místo dorazili redaktoři Aktuálně.cz, všech dvaačtyřicet proměnných dopravních značek neukazovalo žádné číslo. To znamená, že v tu chvíli se zde smělo jet plošně povolenou stotřicítkou, tedy nikoliv hojně propagovaných 150 km/h.
Plán vyzkoušet maximální konstrukční rychlost testovaného Renaultu 5 tedy nevyšel, zklamáni ale byli i jiní. "Zrovna když jsem to chtěl pořádně rozparádit, tak to nejde," smál se Luboš Chudý z Tábora, který na dálniční pumpě doplňoval naftu do svého Volkswagenu T5, zatímco nedaleko seděli policisté v nenápadném dálničním superbu. "Pamatuju se, kdy se smělo jezdit po dálnici neomezenou rychlostí, ale to bylo v době, kdy D1 končila v Mirošovicích a měla na sobě ještě žluté pruhy."
Luboš Chudý si ještě rozpomněl, jak příchod dálničního limitu 110 km/h v roce 1979 ovlivnil cestování jeho rodiny. "Měli jsme doma Škodu 100, která zrovna při rychlosti okolo stovky hrozně řvala a celá se třásla. Ale když jste se rozjeli na 120, všechno se zklidnilo," vzpomíná s tím, že to po zavedení omezené rychlosti už nebylo možné. Vyšší rychlost se na české dálnice vrátila až v roce 1997, od té doby platí stotřicítka.
S dalším zvyšováním limitů jsou však úřady bezmála 30 let po poslední úpravě opatrné. "Hodnota 150 km/h se na proměnných značkách zobrazí pouze tehdy, když budou splněny všechny podmínky. Tedy suchá vozovka, dobrá viditelnost, nízká intenzita provozu a žádné mimořádné události. Pokud se podmínky změní, systém okamžitě přepne na nižší rychlostní limit," uvádí k úpravě rychlosti na zmíněném úseku dálnice ministerstvo dopravy.
Jenže právě v úterý byly podmínky pro ponechání vyšší rychlosti zdánlivě ideální: Slabý provoz, skvělá viditelnost a také suchý povrch. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl však míní, že ten den existovalo riziko přeháněk. "Systém není naprogramován natvrdo, sleduje stav dálnice i počasí, ručně do jeho provozu zasahujeme minimálně," vysvětluje.
I když stopadesátikilometrový limit byl podle Rýdla znovu obnoven ve středu v sedm hodin ráno, hlavním kritériem pro jeho spuštění vždy zůstává bezpečnost. "Proto je režim řízen dynamicky a povolení vyšší rychlosti je možné jen za ideálních podmínek," uvádí k tomu ministerstvo dopravy.
Ideální podmínky však s příchodem podzimních plískanic budou zřejmě čím dál hůře dosažitelné. Je tedy dost dobře možné, že si vyšší rychlost na dálnici D3 řidiči znovu vyzkouší zase až na jaře.