Plány Škody: Prodáme 1,5 milionu aut ročně, více než polovina bude na elektřinu

Minimálně tři elektromobily, které budou levnější a menší než současný Enyaq, prodávat 1,5 milionu aut ročně a stát se vedoucí evropskou značkou v Indii, Rusku a severní Africe. A navíc být mezi pěti nejprodávanějšími značkami v Evropě. To jsou hlavní pilíře nové strategie do roku 2030, kterou škodovka představila.

V létě to bude rok, co Thomas Schäfer nastoupil do vedoucí funkce ve Škodě a nyní představuje novou podnikovou strategii s názvem Next Level Škoda 2030 s klíčovými slovy "mezinárodnější, elektrifikovanější a digitálnější".

Jeho budoucí jízdní řád Škody navazuje na ten, který nastolil jeho předchůdce Bernhard Maier. Měl tři pilíře - elektromobilitu, digitalizaci a konektivitu. "Předchozí strategii jsme pochopitelně neopustili, ale teď, když se díváme do budoucna, musíme především uvažovat, jak udržet firmu v ziskovosti v Evropě a také uspět v Indii a Rusku. A především musíme být efektivnější a zeštíhlit například nabídku výbav. Škoda by se neměla snažit být druhým Audi, naši zákazníci jsou jiní, upřednostňují funkčnost a poměr ceny a hodnoty," řekl šéf automobilky.

Plány minimálně na dalších deset let podle něj musí reagovat na to, jak se mění samotná společnost a návyky zákazníků. Například věří, že v roce 2025 Škoda Auto bude prodávat každé páté auto on-line. "Lidé také vyžadují lepší konektivitu a očekáváme, že v roce 2030 budeme prodávat něco mezi 50 a 70 % elektrifikovaných aut," dodává Schäfer.

I když konkrétní informace nezveřejnil, uvedl, že do té doby automobilka představí minimálně tři čisté elektromobily, které budou levnější a menší než současný Enyaq, první čistě elektrické auto, které automobilka začala letos prodávat.

"I proto se budou muset transformovat naše továrny v Mladé Boleslavi i v Kvasinách, kde také budou vznikat čistě elektrická auta. Nicméně investice do přestavby továren jsou ohromné a my musíme uvažovat tak, aby se náklady firmě vrátily. Kdybychom měli neomezeně peněz, už teď je v Kvasinách linka na elektromobily," dodává Schäfer. V současnosti se v Kvasinách vyrábí vlajková loď Superb také v hybridní variantě a SUV modely Karoq a Kodiaq.

Zatímco například sesterské Audi oznámilo, že v roce 2026 uvede na trh poslední model se spalovacím motorem a v roce 2032 bude prodávat už jen elektromobily, vedení Škody Auto je v tomto směru zdrženlivější.

"Mnoho značek nyní oznamuje definitivní konec konvenčních aut, svět se mění velmi rychle. Ve Škodě pevné datum nemáme, myslím, že zhruba za sedm, osm let budeme mít jasněji, jakým směrem jít. Věříme, že i v roce 2030 bude ve světě poptávka pro konvenčních vozech se spalovacími motory, a proto je budeme mít v nabídce nadále," dodává šéf automobilky.

Zároveň si myslí, že na vývoji vodíkových aut Škoda Auto nyní nepracuje, protože technologie je nákladná a pro Škodu nerentabilní a hodí se spíše pro nákladní než osobní dopravu.

Schäfer uvádí, že Škoda Auto se chce v Česku stát centrem v oblasti elektromobility a spolu s vládou jedná o možné výstavbě továrny na výrobu baterií do elektromobilů, tzv. gigafactory. Za účelem dalších kol debat má do Česka v následujících měsících přijet také Herbert Diess, šéf koncernu VW.

K cíli prodávat 1,5 milionu aut v roce 2030 má automobilce pomoci především úspěšnost na rozvíjejících se trzích. Právě za tyto trhy má Škoda Auto v rámci koncernu VW zodpovědnost. Thomas Schäfer už v předchozím rozhovoru pro HN připustil, že firma uvažuje o další expanzi na jihoasijských trzích, jako je například Vietnam, Thajsko nebo Malajsie. Konkrétní kroky ale ani na prezentaci nové strategie konané v multifunkčním centru DOX nepadly.

"Vše má samozřejmě čas a chce se na další kroky nejdříve pečlivě připravit. Uvažujeme například o tom, jestli a kdy vstoupit na trh ve Vietnamu, ale řešíme návratnost investic a varianty vstupu i na další trhy současně. Nejbližší cíle, na které se musíme zaměřit, je především růst v Indii, kde máme velké plány, dále v Rusku a Africe. Zde všude časem uvedeme model Kushaq, který se v Indii vyrábí," dodává.