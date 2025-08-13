Tady je Škoda o 21 milionů levnější než Hyundai. Značka buduje nové asijské centrum

Vietnam je země kontrastů. Politicky zůstává pod vedením komunistické strany, ekonomicky ale už dávno vsadil na tržní principy. A tak dnes láká investory z celého světa, nově i českou Škodu Auto.
V létě se tu spustil prodej kompaktního SUV Kushaq, který se montuje v nově vybudované továrně a od začátku sází na konkurenceschopnou cenu. Základní verze začíná na 599 milionech vietnamských dongů (přibližně 470 tisíc korun), vyšší varianta Style vyjde na 639 milionů dongů (asi 510 tisíc korun).
Do konce srpna dostanou zájemci ještě dodatečnou slevu 10 milionů VND (cca 8 tisíc korun). Hlavní konkurent Kushaqu, Hyundai Creta, stojí na vietnamském trhu 620 až 730 milionů dongů (500 až 590 tisíc korun), takže škodovka je při uvedení na trh levnější.
Druhé centrum značky v Asii
Pro Škodu Auto má Vietnam strategický význam, který dalece přesahuje prodej jednoho modelu. Automobilka tu chce vybudovat druhé asijské centrum značky a nový výrobní pilíř mimo Evropu. Zatímco evropský trh stagnuje, jihovýchodní Asie nabízí prostor pro růst a rozšiřování zákaznické základny.
"Vietnam je jedním z nejrychleji rostoucích trhů v regionu. Střední třída se teprve začíná formovat, což je skupina zákazníků s obrovským potenciálem," říká pro Hospodářské noviny Ondřej Černý, vedoucí kanceláře Škody Auto ve Vietnamu.
Nový závod financoval vietnamský partner
Montáž Kushaqu začala letos v březnu v novém závodě na okraji průmyslového parku v provincii Quang Ninh. Továrnu financovala vietnamská společnost Thanh Cong Group investicí půl miliardy dolarů. Firma už v zemi provozuje dvě automobilky na výrobu vozů Hyundai, a spolupráce se Škodou tak rozšiřuje její portfolio.
Role jsou jasně rozdělené: Thanh Cong Group je investorem a provozovatelem závodu, Škoda Auto funguje jako partner a dodavatel aut a komponentů. K řízení projektu a podpoře prodeje založila česká automobilka pobočku Representative Office Vietnam, která má 15 zaměstnanců z Česka.
Technologická výkladní skříň s českou stopou
Nový závod má moderní lakovnu, kterou Černý označuje za "v mnoha ohledech před zdejší konkurencí". Haly jsou vybavené českou technologií od společnosti Chropyňská strojírna, kterou si vietnamský partner vybral v otevřeném tendru.
Na rozdíl od evropských provozů je zatím výroba méně robotizovaná, velká část práce probíhá ručně. To je při nižších výrobních objemech ekonomicky výhodnější a míra automatizace se má zvyšovat spolu s růstem produkce. Aktuálně na jedné denní směně pracuje několik set zaměstnanců, do konce roku by jich mělo být kolem tisícovky.
Kushaq dnes, Slavia zítra
Před spuštěním sériové výroby proběhla rozsáhlá kontrola kvality. Předsériové vozy ujely přes 300 tisíc kilometrů v teplotách od minus 10 do plus 42 °C a v 98% vlhkosti. "Klimatické výkyvy a vysoká vlhkost ve Vietnamu vyžadují extrémní důraz na odolnost a antikorozní ochranu," vysvětluje manažer Daniel Vošvrda, který začal ve vietnamské kanceláři Škody pracovat už před dvěma lety, aby dohlédl na všechny procesy plánování výroby.
Druhým modelem, který ve Vietnamu vstoupí do výroby, bude sedan Slavia. Stejně jako Kushaq vychází z platformy MQB-A0-IN vyvinuté původně pro indický trh a nyní přizpůsobené podmínkám jihovýchodní Asie. Automobily jsou montovány z rozložených sad (CKD) dovážených z Indie, doplněných díly z Česka.
Kapacita, plány a export
Celková kapacita závodu je 60 tisíc aut ročně, lakovna by ale zvládla dvakrát tolik, a tak je tu potenciál pro rozšíření. Škoda plánuje na konci desetiletí prodávat až 40 tisíc vozů ročně a počítá i s exportem do dalších zemí ASEAN, například Filipín, Thajska a Malajsie.
Kromě výroby automobilka rozšiřuje dealerskou a servisní síť. V současnosti má 16 prodejen, do konce roku by jich mělo být přes dvacet a během několika let až třicet.
Do budoucna Škoda zvažuje ve Vietnamu i výrobu elektromobilů. Důvodem je nízká tříprocentní spotřební daň na tento typ vozů. Rozvoj zatím brzdí nedostatečná dobíjecí infrastruktura.