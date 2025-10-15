Jágrovo požehnání funguje. Kia EV4 ochrání i zapomenuté cestující v zamčeném autě

Jaromír Jágr v srpnu symbolicky v Žilině pokřtil první vyrobenou Kiu EV4 a možná v tu chvíli ani netušil, že tím korejskému elektrickému kompaktu pomůže. Právě i díky legendárnímu hokejistovi s číslem 68, který je nadále aktivním hráčem Kladna, se povedlo zvýšit zájem o novinku, údajně po celé Evropě. Sportovní ikony nadále táhnou, ostatně když Jágr před lety naboural s elektrickou EV6, také to vyvolalo obrovskou vlnu zájmu zdaleka nejen v Česku.
Kia EV4 je přitom pro korejskou automobilku přelomový model. Jde o první elektromobil ze Žiliny, hatchback na tamních linkách vystřídal celou rodinu Ceed s výjimkou SUV XCeed. Zároveň je to první elektromobil značky v Evropě, který není SUV. Ačkoliv jak zaznělo při národní prezentaci nedaleko Prahy, hlavními rivaly jsou SUV: Škoda Elroq a Renault Scenic. Pak je tu ale i celá řada dalších jako Opel Astra Electric, Peugeot e-308 nebo VW ID.3.
Na český trh dorazila EV4 v jeden čas jako pětidveřový hatchback i čtyřdveřový sedan. Ten se jmenuje Fastback, prý kvůli linii střechy, a dovážet se bude z Koreje. Jde také o globální variantu EV4, hatchback je zatím hlavně evropskou záležitostí.
Fastback je o 30 cm delší než hatchback, třebaže rozvor náprav 2820 mm mají obě auta společný. Znamená to mimo jiné, že vzadu je skutečně hodně místa pro nohy, což ale od auta s délkou 4,43 metru (s karoserií hatchback) podvědomě očekáváte. Další rozdíly? Nějaké drobné jsou ve výbavě a sedan má komfortněji naladěný podvozek. Právě proto, že musí uspokojit více rozdílných trhů.
Oba modely mají na výběr dvě velikosti baterie. Ta menší má 58,3 kWh a nabízí dojezd 440, respektive 456 km jako sedan, ta větší má 81,4 kWh a dojezdem 625, respektive 633 km. Elektromotor má vždy 150 kW. Základem je samozřejmě platforma E-GMP, ale zjednodušená s předním pohonem podobně jako u SUV EV3. Proto maximální nabíjecí výkon dosahuje 102, respektive 128 kW u větší baterky. Na druhou stranu z 10 na 80 procent se dostane za 29, respektive 31 minut.
Za 15 tisíc korun lze dokoupit paket V2L s adaptérem, pomocí něhož je možné nabíjet i externí spotřebiče výkonem až 3,6 kW.
Ceník - Kia EV4
|Air
|Earth
|GT-Line
|150 kW / 58,3 kWh
|939 980 Kč
|1 014 980 / 1 054 980 Kč
|----------
|150 kW / 81,4 kWh
|1 074 980 Kč
|1 149 980 / 1 189 980 Kč
|1 289 980 / 1 329 980 Kč
*Za lomítkem je cena verze Fastback.
Hatchback je v nabídce ve třech výbavových stupních za cenu od 939 980 korun s menší a 1 074 980 korun s větší baterkou. Sedan se dodává jen ve dvou vyšších výbavách od 1 054 980 korun s menší a 1 189 980 korun s větší baterií. Srovnatelný hatchback je vždy o 40 tisíc levnější. Co všechno má EV4 ve výbavě najdete v boxu.
Výbava Kie EV4
Základní výbava Air nabízí dvouzónovou automatickou klimatizaci, 12,3palcovou navigaci, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, adaptivní tempomat, bezklíčové startování a odemykání, automatické stěrače, 17palcová kola nebo LED světla.
Stupeň Earth (ten je výchozí pro sedan s označením Fastback) přihazuje vyhřívaná přední a zadní sedadla a volant, tepelné čerpadlo - u základní verze stojí v paketu 35 tisíc -, bezdrátovou nabíječku telefonů nebo třeba sledování mrtvých úhlů. Nejvyšší výbava GT-Line má dále čalounění umělou kůží, audio Harman Kardon, elektrická a ventilovaná přední sedadla, digitální klíč, adaptivní LED světla vpředu nebo 19palcová litá kola.
Technický školitel značky Radim Vojtíšek ale vypichuje z výbavy jednu položku: radarové hlídání zadních sedadel. To proto, aby řidič nezapomněl dítě nebo třeba domácího mazlíčka. Jakmile vůz zastaví, auto detekuje pohyb na zadních sedadlech a v případě, že by řidič zamknul a někdo zůstal vzadu, pošle mu upozornění do aplikace Kia v chytrém telefonu. Zároveň auto spustí troubení a blikání po dobu 20 minut, aby na přítomnost upozornilo i případné kolemjdoucí.
Hlídání nejde vypnout, ale odložit jeho fungování o deset minut: to když z auta řidič na chvíli vyběhne třeba zaplatit palivo na čerpací stanici. Všechny EV4 bez rozdílu jej mají ve standardní výbavě.
Krátké jízdní seznámení jasně ukázalo, že základ EV4 je stejný jako u SUV EV3. V hatchbacku se však sedí o 4 cm níže a také těžiště je nižší o 2 cm. To znamená, že pocitově je auto agilnější, do zatáček se vrhá s větší jistotou a zvládne i dynamičtější průjezdy. Přitom nerovnosti tlumí nadále velmi dobře. Rozvržení palubní desky je stejné jako u dalších modelů Kia, Android Auto i Apple CarPlay už ale EV4 umí bezdrátově. V minulosti to u Kií nebývalo zvykem. Novinkou je pak třeba do vestavěné navigace integrovaná funkce Google Places.
Výroba hatchbacku EV4 v Žilině už běží, příští rok odhaduje Kia výrobu několika desítek tisíc kusů elektromobilu. Stěžejním modelem tak nadále zůstane Sportage, a to i přes to, že na Slovensku příští rok přibude druhý elektromobil EV2. Všechno pak doplňuje již zmíněný XCeed. V dohledné době se přitom transformace žilinské fabriky na čistě elektrickou výrobu nechystá.