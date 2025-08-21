Jaromír Jágr jako kněz. Ve slovenské továrně Kie pokřtil nový model pro Evropu

Korejská automobilka Kia zahájila ve svém slovenském závodě nedaleko Žiliny výrobu zcela nového elektromobilu EV4. Jde o první plně elektrický model značky, který se montuje přímo v Evropě. Továrna, jež funguje od roku 2006, tu doposud vyráběl SUV Sportage a modely rodiny Ceed.
Slavnostního zahájení výroby se ve středu zúčastnil Jaromír Jágr, česká hokejová legenda a dlouholetý ambasador značky Kia. Symbolicky pokřtil první vůz, který sjel z výrobní linky. Podle automobilky jde o významný milník nejen pro slovenský závod, ale i pro evropskou strategii značky, která se stále více zaměřuje na elektromobilitu.
Modernizace výroby
Přípravy na sériovou výrobu začaly už v roce 2024 a stály celkem 108 milionů eur. Peníze směřovaly zejména do modernizace celého výrobního řetězce - od lisovny přes svařovnu a lakovnu až po montážní halu. Součástí změn byla i instalace nového dopravníku pro montáž akumulátorů. Slovenská vláda projekt podpořila schválením daňové úlevy ve výši téměř 30 milionů eur.
Závod Kia u Žiliny je jedinou evropskou továrnou korejské automobilky a jeho význam postupně roste. Loni zde bylo vyrobeno rekordních 351 270 vozidel. Produkce některých verzí Ceedu byla nyní ukončena právě kvůli náběhu nových elektromobilů (více jsme psali zde). V roce 2026 by se měl v závodě začít vyrábět také menší elektrický model EV2.
Parametry EV4
Novinka se vyrábí výhradně v pětidveřové verzi hatchback, která je určená především pro evropský trh. Využívá platformu E-GMP a zákazníkům nabídne dvě varianty baterií: standardní s kapacitou 58,3 kWh a větší s kapacitou 81,4 kWh. Větší baterie umožní dojezd až 625 kilometrů na jedno nabití, což řadí model mezi konkurenceschopné elektromobily nižší střední třídy.
Ceny začínají zhruba na 40 tisících eur, tedy necelém jednom milionu korun. Kia navíc zdůrazňuje technologické prvky - například funkci Vehicle-to-Load, jež umožňuje napájet externí zařízení přímo z baterie vozu. K lehčí konstrukci přispívá hliníková kapota, zákazníci budou mít na výběr také širší paletu barev včetně speciální matné povrchové úpravy.
EV4 navazuje na designovou filozofii značky, která kombinuje ostré linie a výrazné technické detaily. Vůz byl oficiálně představen v únoru a má rozšířit nabídku elektromobilů s důrazem na praktičnost, ale zároveň moderní technologie.
Podle prezidenta Kia Europe Marca Hedricha jde o klíčový krok k posílení postavení značky na evropském trhu. "Rozšířením výrobních možností můžeme efektivněji podporovat naši pestrou zákaznickou základnu v Evropě," uvedl při slavnostním ceremoniálu.
Slovensko jako automobilová velmoc
Automobilový průmysl má pro Slovensko zásadní význam, na výkonu ekonomiky se podílí přibližně desetinou a země si dlouhodobě udržuje pozici největšího výrobce aut na světě v přepočtu na obyvatele. V současnosti zde působí čtyři automobilky: Kia, Volkswagen, Stellantis a Jaguar Land Rover. Pátá, Volvo, staví nový závod na východě země a hromadnou výrobu elektromobilů plánuje spustit v roce 2027.
Podle slovenské ministryně hospodářství Denisy Sakové bude vláda i nadále podporovat inovace a přechod k bezemisní mobilitě. "Automobilový průmysl je motorem naší ekonomiky a budeme investice do nových technologií podporovat," řekla při představení nového vozu.