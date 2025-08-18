Kia Ceed končí, zůstávají poslední kusy. Miláček Čechů už má na Slovensku náhradu

"Mohu potvrdit, že výroba modelové řady Kia Ceed, s výjimkou crossoveru XCeed, byla v souladu s dlouhodobým plánem značky v závodě Kia Slovakia ukončena," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí korejské automobilky Kateřina Vaňková.
"V průběhu srpna 2025 zde bude zahájena výroba zcela nového elektromobilu Kia EV4, který představuje významný krok v naplňování strategie elektrifikace značky. Do budoucna se výrobní kapacita závodu rozšíří také o další nové modely, které budou určeny i pro český trh," dodává k budoucím výrobním plánům na Slovensku.
Vedle modelu EV4 by měl příští rok začít vznikat malý crossover EV2, jehož předobraz ukázala Kia letos v únoru společně právě s elektrickým kompaktem (čtěte zde). EV4 přitom dostala české ceny (najdete je zde) jen před pár dny a startuje na 939 980 korunách s menší 58,3kWh baterkou a dojezdem 440 km. Na Slovensku bude vznikat nicméně jen pětidveřový hatchback, sedan se dováží z Koreje.
Zájemci o Ceed, vyjma tedy crossoveru XCeed, který se dočkal dokonce drobných úprav, jsou tak odkázáni už jen na zásoby jednotlivých dealerů. "Díky bohatým skladovým zásobám lze očekávanou poptávku zákazníků pokrýt na několik následujících měsíců," předesílá Kateřina Vaňková.
Podle webu korejské značky je v době psaní článku 17. srpna k dispozici u prodejců 34 hatchbacků a 361 kombíků včetně sedmi plug-in hybridů.
Kia XCeed pro nový modelový rok
Jediným zástupcem rodiny Ceed, který v Žilině pokračuje i pro modelový rok 2026, je 4,4 metru dlouhý crossover XCeed. Ten se dočkal i několika změn, ty největší jsou pod kapotou. Základní přeplňovaný litrový tříválec má nově 85 kW, vedle manuální převodovky se nabízí i se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. S ním má auto mildhybridní technologii.
Místo patnáctistovky nově zaujala přeplňovaná šestnáctistovka posílená na 110 nebo 132 kW. Přední kola v jejím případě roztáčí výhradně sedmistupňový dvouspojkový automat.
Český ceník obsahuje celkem čtyři výbavové stupně, základní cena je 484 980 korun, o 15 tisíc více než před modernizací. V základní výbavě Comfort má auto mimo jiné manuální klimatizaci, 10,25palcovou navigaci, zadní parkovací kameru a senzory, diodová přední světla nebo 16palcová litá kola. Nová šestnáctistovka se pojí minimálně s druhým stupněm výbavy Exclusive a začíná na 609 980 korunách.
Nejlevnější hatchback stojí 444 900 korun, kombík startuje na 459 tisících korunách a plug-in hybrid stojí od 739 900 korun. Jedná se o ceny uvedené přímo v seznamu skladových aut Kia, nikoliv ceníkové sumy.
Hatchback i kombi mají na výběr už nějaký ten pátek jen benzinové motory s přeplňováním: základem je litrový tříválec s výkonem 74 kW a manuální šestistupňovou převodovkou, výše stojí patnáctistovka se 103 kW, u níž je možné ruční řazení zaměnit za sedmistupňový dvouspojkový automat. Zmíněný plug-in hybrid pak má 104 kW a na elektřinu ujede 50 kilometrů.
Za sedm měsíců se v Česku prodalo 3657 Ceedů, meziročně o skoro 52 procent více. Dalších 416 kusů připadá na XCeed a dealeři také ze skladů prodali 78 sportovně laděných kombi ProCeed, jejichž výroba v Žilině skončila už loni.
Ceed je v Česku dlouhodobě nejprodávanějším modelem Kia, v Evropě už se před lety situace obrátila ve prospěch SUV Sportage. Kompaktní model se ale v první polovině letošního roku udržel v rámci značky těsně na druhém místě prodejního pořadí.
Od základů změnil značku
Ačkoliv teď Ceed končí, příští rok si bude Kia určitě připomínat jeho dvacetiny, protože pomohl změnit vnímání značky. Výroba první generace začala v prosinci 2006, tehdy ještě pod označením cee’d s apostrofem. Však jeho přítomnost často a rád zdůrazňoval i motoristický magazín Top Gear v čele s Jeremym Clarksonem.
Korejský pětidveřový hatchback ostatně nějaký čas plnil roli auta za rozumnou cenu, v němž závodily celebrity na okruhu magazínu. Poprvé se v této roli objevil v roce 2010, naposledy v roce 2013. Nejrychlejší čas s ním zajel pozdější moderátor Top Gearu, herec Matt LeBlanc.
Jméno cee’d odkazuje na fakt, že auto bylo navrženo a vyvinuto v Evropě: složené je ze zkratek CEE pro European Economic Community (evropské ekonomické společenství) a ED pro evropský design.
V roce 2007 nabídku doplnily hned dvě karosářské verze. Praktické a velmi úspěšné kombi Sportswagon a dnes už trochu zapomenutý třídveřový pro_cee'd. Ten plnil roli nejsportovnějšího modelu v nabídce. Vznikl dokonce i koncept kabrioletu, ten ale do výroby nezamířil.
Jen v průběhu roku 2007 se Korejcům povedlo v Evropě prodat 66 tisíc kusů nového kompaktu, z toho téměř dva tisíce skončily v rukou českých zákazníků. Jedním z prodejních argumentů se stala tehdy rekordní sedmiletá záruka omezená nájezdem 150 tisíc kilometrů. Žádný ze zavedených rivalů této hodnotě nedokázal konkurovat.
V roce 2010 pokořil cee’d v České republice hranici 10 tisíc prodaných vozů a v roce 2012 potom hranici 20 tisíc registrací. Právě rok 2012 přivezl druhou generaci kompaktu opět s tří- i pětidveřovou karoserií, respektive jako kombi. Hatchback se třemi i pěti dveřmi se později poprvé objevil ve sportovní verzi GT s přeplňovanou šestnáctistovkou o výkonu 150 kW.
Třetí generace v roce 2018 přivezla nové jméno Ceed, již bez apostrofu. Nově šlo o zkratku spojení Community of Europe with European Design (v překladu evropské společenství s evropským designem). Zatímco design dále pracoval s motivy předchůdců, z karosářské nabídky se vytratil třídveřový pro_cee’d.
Jméno ale nakonec nezmizelo, protože pětidveřový hatchback a kombi SW doplnil ProCeed ve formě sportovnějšího kombi s rychleji se svažující střechou. V roce 2019 pak poprvé přijel crossover XCeed, který se také vyrábí v Žilině a technicky ze Ceedu vychází, kombík se zase dočkal plug-in hybridního pohonu.
V průběhu let se sice nabídka dočkala docela zásadních změn: vypadly z ní třeba naftové motory a výroba modelu ProCeed skončila už loni. Ceed ale nadále plní roli jednoho z nejpopulárnějších modelů své značky.
Jestli se kromě elektrického modelu EV4 objeví i plnohodnotný nástupce kompaktní řady se spalovacím motorem, zatím Kia nekomentuje. Britský magazín Autocar nicméně už dříve přišel s informací, že na evropské trhy zamíří jako nástupce Ceedu model K4. Ten měl jako pětidveřový hatchback s délkou 4,43 metru a výhradně benzinovými motory premiéru letos na jaře v New Yorku, vyrábí se pak v Mexiku po boku čtyřdveřového sedanu. Velikostí i designem je K4 blízká elektrické řadě EV4.