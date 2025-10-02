Pumpy dostaly pokutu za špatná paliva. Inspekce si posvítila i na známá jména

Pokutu 30 tisíc korun uložila Česká obchodní inspekce (ČOI) Václavě Tieselové, která provozuje čerpací stanici ČS PePoil v Ročově. Důvodem byl vzorek Naturalu 95 s označením E5 odebraný 9. dubna letošního roku. Vzorek nevyhověl hned ve dvou ukazatelích: měl vyšší obsah ethanolu a kyslíku. V prvním případě byla zjištěná hodnota 7,78 % V/V, přičemž maximální povolená hodnota je i s odchylkou 5,21 % V/V, ve druhém případě byla zjištěná hodnota 3,20 % m/m, přičemž maximální povolená hodnota je 2,81 % m/m.
Více kyslíku například znamená sníženou výhřevnost paliva.