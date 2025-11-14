Auto

Kalendář Pirelli poprvé v Praze. Takhle to vypadá na exkluzivní premiéře plné hvězd
Praha se stala centrem světového kulturního fenoménu. Ikonický kalendář Pirelli má vůbec poprvé svou premiéru v Česku. Hotel Four Seasons praskal ve švech pod náporem novinářů z celého světa a do Obecního domu v pátek večer dorazí hvězdy, které letos na křídovém papíře ztělesnily živly přírody. Mezi nimi i Eva Herzigová, která se do kalendáře vrací po třiceti letech jako legenda.

V hotelu Four Seasons se ve čtvrtek odpoledne dveře točily jako kolotoč. V Praze se koná vůbec první oficiální uvedení kalendáře Pirelli, a tak atmosféra během novinářského odpoledne připomínala směs světové premiéry filmu, módní přehlídky a diplomatického setkání.

V předsálí se mísily jazyky z pěti kontinentů, od portugalštiny po mandarínštinu, a kolem procházel dav asi stovky novinářů a jejich televizních štábů z Brazílie, Číny, houfně samozřejmě z Itálie, Velké Británie, USA i domácích redakcí a produkční se snažili udržet chodby průchozí. Moment, který tu ještě nebyl.

Vždyť ikonický kalendář Pirelli, takzvaný The Cal, byl poprvé vydán v roce 1964 a od té doby se proměnil ve fenomén pop-kultury. Jde o exkluzivní umělecký projekt, který vydává italská značka pneumatik a je přitažlivý i svou nedostupností.

Neprodává se, rozdává úzkému okruhu osobností z oblasti kultury, umění, byznysu či politiky. Každý rok ho vytváří některý z nejvýraznějších světových fotografů a vystupují v něm přední modelky, herečky či umělkyně, ale v posledních letech také ženy s výrazným společenským či kulturním přesahem.

Kalendář se stal symbolem doby, kdy se od smyslných kompozic šedesátých až devadesátých let posunul k hlubším tématům, konceptuálnímu pojetí a portrétům, které zachycují nejen krásu, ale i osobnost, sílu a příběh zobrazovaných žen.

Letošní 52. vydání kalendáře se zaměřuje na propojení lidí s přírodou a zkoumá symboliku živlů a sil, jako jsou energie, éter a světlo. Fotograf Sølve Sundsbø chtěl dle svých slov vyjádřit emoce, instinkty a lidské touhy jako svobodu, zvědavost, vášeň i vztah k přírodě.

Natáčení a focení probíhalo na plážích v Norfolku, na venkově v Essexu a v ateliérech v Londýně a New Yorku, přičemž k tvorbě kulis využil obří LED obrazovky zobrazující západy slunce, mraky, oheň a vodu. Každá postava tak ztělesňuje určitý prvek.

Kalendář představuje 11 žen ze světa filmu, módy, hudby a sportu. Mezi nimi jsou skotská herečka Tilda Swinton, britská herečka Gwendoline Christie, zpěvačka FKA Twigs, italsko-americká herečka Isabella Rossellini, americká tenistka Venus Williams, britská návrhářka a modelka Susie Cave, italská herečka Luisa Ranieri, ruská modelka Irina Šajkova, čínská modelka a herečka Du Juan, česká modelka Eva Herzigová a herečka z Portorika Adria Arjona.

Sundsbø zdůrazňuje, že vybíral zralé ženy s hlubokými zkušenostmi, jejichž osobnost a přítomnost v kalendáři přinášejí hloubku a unikátní výraz do jeho projektu.

Do Prahy na novinářské setkání dorazily čtyři modelky: Irina Šajkova, Venus Williams, Gwendoline Christie a Eva Herzigová. Modelky přicházely postupně, každá s vlastní aurou a často i speciálním outfitem, jako v případě ruské modelky.

Irina Šajkova poutala pozornost nepřehlédnutelnou špičatou podprsenkou, spodním prádlem s vysokým pasem a černými kalhotami spadlými naopak nebezpečně nízko.

Rozhovory brala s lehkostí: "Když fotím, snažím se uvnitř sebe najít něco autentického. Nechci pózovat jen proto, že se to čeká. Svět se mění, ženy se mění. Dnes jsme mnohem víc slyšet," dodala.

Venus Williams seděla na vysoké židli, oblečená do obepnuté lesklé sukně s vlečkou a černou halenkou s kapucí, obklopená jemným šumem respektu, který ji doprovází všude.

"Celý život jsem bojovala s tím, jak mě lidé vnímají," řekla, když se jí novináři ptali na její roli v letošním konceptu. "Na kurtu je síla jasně daná. Ale focení pro Pirelli bylo o jiné síle, té vnitřní. A to pro mě bylo nové. Intimní."

Fotograf Sølve Sundsbø, hlavní autor letošního vydání, ke konceptu dodal: "Nechtěl jsem ženy stylizovat. Chtěl jsem je zasadit do elementu, který se jich dotýká. Chaos, oheň, země, voda… začal jsem u přírodních sil. Ty všechno proměňují. A pak už šlo jen o to, vybrat ženy, které ten prvek nebudou jen hrát. Ony ho musí skutečně cítit." 

Marco Tronchetti Provera, generální ředitel Pirelli, je s kalendářem pevně spjatý, bez něj by tak dlouho nevycházel. "Kalendář je dnes víc než jen ikonický předmět," prohlásil. "Je to příběh světa, zachycený skrze ženy, které reprezentují sílu, kulturu, odvahu." Na dotaz, která z fotografií je v letošním kalendáři jeho nejoblíbenější, se zasmál: "To vám nikdy nesmím prozradit, ze všech ostatních modelek bych si udělal nepřátele. A jak známo, ženy si nikdy nechcete naštvat."

Na rozhovory s Evou Herzigovou se stály dlouhé fronty. Dá se označit za českou ikonu, ženu, která se stala v historii Pirelli kalendáře nejúspěšnější Češkou, vždyť už zapózovala potřetí.

Poprvé se objevila v kalendáři přesně před třiceti lety. Tehdy mladá hvězda devadesátek, dnes zralá osobnost módního světa. Občas uhýbala otázkám, když jí připadaly příliš okázalé. "Agentura volala první," vyprávěla. "Řekli jen: Marco s tebou chce mluvit. A já nevěděla proč."

Na poznámku, jak vnímá svou roli, dodala: "Myslím, že vybírali ženy, které mají nějaký vzkaz. Takové, které jsou dneska aktuální - kulturně, společensky. To je podle mě ten důvod. Že to má být odraz toho, co se děje ve světě."

Srovnala také vnímání odkazu kalendáře před 30 lety a dnes. "Tenkrát to, myslím, bylo více o objektivizaci, dnes je skutečně kalendář jako symbol doby, kdy ženy mají ve světě hlas a sílu," říká.

Sundsbø ji přiřadil k elementu vody, ale způsob, jakým focení probíhalo, byl originální. Eva musela plavat v obřím akváriu. Fotky jsou nicméně působivé.

"Voda je pro mě živel, tajemný, uvolňující," vysvětlovala. "Ale to focení… já vždycky všechno kontroluju. Vím, kde je světlo, co mám na sobě, kde je objektiv. A tady to šlo všechno nohama vzhůru. Make-up se rozpouštěl, vlasy si dělaly, co chtěly, točila jsem se, vůbec jsem neviděla kolem sebe. Bylo to jako divadlo. A najednou si musíš říct: tak jo, vzdávám to, prostě budu v přítomnosti."

Na dotaz, zda šlo o jedno z jejích nejtěžších focení, odpověděla s pobaveným povzdechem: "Ne. A myslím, že si mě Sølve vybral cíleně i proto, že něco takového zvládnu." 

V pátek večer se uskuteční oficiální slavnostní premiéra kalendáře v prostorách Obecního domu. A bude zajímavé sledovat i módní kreace. Podle Provery se z kalendáře za 50 let stala pocta ženám, které posouvají kulturu dopředu. A letošek toho má být opět důkazem.

