Mladé krásky, stará auta. Tahle kombinace bude příští rok zvedat náladu

Už dvacet let těší fanoušky značky Škoda kalendáře, které vydává Škodateam klub v AČR. Jejich snímky elegantních veteránů, doplněné o půvab modelek a atmosféru českých scenérií, jsou čím dál oblíbenější.
Před dvěma lety k nim přibyl i projekt retrokalendáře věnovaný všem krásným automobilovým veteránům bez ohledu na značku či původ. Třetí ročník retrokalendáře nyní přichází pro rok 2026 a opět slibuje kombinaci, která se neomrzí: chrom, elegance a špetka nostalgie.
Kalendář si i letos zachovává vysoký standard, ale jak říká jeho autor a organizátor Roman Schavel, přináší i pár novinek. "Chtěli jsme, aby letošní ročník působil opravdu výjimečně. Proto jsme sáhli po ještě kvalitnějším papíře a lakované titulní straně. Kalendář tak dostal punc luxusu, který si podle nás zaslouží," říká Schavel.
Na fotografiích, které tradičně pořídil Radim Kořínek, se představí modelky Anežka Šeinerová a Tereza Bělehrádková. Na jejich dokonalý vzhled dohlížela vizážistka Tereza Fuchsová, která podle Schavela "občas pomohla i přírodě".
Připravit dva rozsáhlé kalendáře v jednom roce není maličkost. A nejde jen o auta. "Vozy seženeme vždycky, máme spoustu kamarádů a často se nám ozývají i majitelé sami. Největší výzvou je ale najít vhodná místa," vysvětluje Schavel.
Kde si kalendář objednat
Kalendář je dostupný na webu www.retrokalendar.cz. Ať už patříte mezi sběratele, nebo hledáte originální dárek, 20. ročník slibuje nejen kus automobilové historie, ale i vizuální zážitek na celý rok.
A že jich není málo. Pro dva kalendáře je potřeba najít hned 26 lokalit po celé České republice. "Mezi focením si nechávám dva měsíce pauzu, abych dokázal přepnout a dát každému kalendáři maximum," dodává.
Přípravy letošního kalendáře začaly už v lednu, přestože se samotné focení odehrálo až v dubnu. Nejdříve přichází fáze "pátrání" po fotogenických místech.
"Nejdřív si tipy hledám na internetu, pak sednu do auta a objíždím je. Za den zvládnu pět až deset míst, ale použitelná bývají sotva dvě. Někdy žádné," popisuje Schavel.
Během příprav najede i tři až čtyři tisíce kilometrů, zatímco do telefonu ukládá stovky fotek svého "spotřebáku" - postarší Fabie Combi. "Lidi se často diví, proč si fotím takovou ojetinu. Ale jde jen o to, jak místo funguje na fotce," směje se.
Den D pak připomíná spíš automobilový roadtrip než klasické focení. A občas se jim nevyhnou ani nečekané komplikace. "Fotíme stará auta, takže se stane, že některé z nich nedojede. Pak musíme improvizovat - čas běží a další majitelé čekají," vzpomíná Schavel.
Za víkend tak tým zvládne nafotit všech třináct scén, které spojují technickou krásu klasických automobilů s elegancí a ženským půvabem, to vše zasazené do české krajiny.