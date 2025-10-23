Auto

Mladé krásky, stará auta. Tahle kombinace bude příští rok zvedat náladu

Mladé krásky, stará auta. Tahle kombinace bude příští rok zvedat náladu
Na titulní stránce focené v sedm ráno u Karlova mostu je Wartburg 311, který přišel na svět v bývalé továrně BMW v Eisenachu v roce 1956 a vyráběl se až do roku 1965. Vedle sedanu vzniklo i kombi, větší kombík Camping se zadními okny zasahujícími až do střechy, kupé i kabriolet.
Leden rozzáří autobus Tatra/Karosa HB500. "Během roku 1948 vznikl po jednání firem Sodomka, Tatra, AZNP a pracovníků ministerstva návrh horského autobusu Tatra s motorem vzadu (dnes běžná koncepce, která byla tehdy ale velmi inovativní). Motor byl chlazený vzduchem pomocí dvojice postranních ventilátorů, přičemž vzduch byl do motorového prostoru veden náporově mohutnou nasávací kapsou v zadní části střechy," připomíná historii autobusu Schavel. Fotografie je z obce Třebotov, před soukromými statkem s ustájenými koňmi.
Na únor autoři zvěčnili Fiat 500 Nuova, malý osobní automobil vyráběný italskou automobilkou Fiat mezi lety 1957 až 1975. Jeho tvůrcem byl hlavní konstruktér firmy Fiat, Dante Giacosa. "Za 18 let produkce sjelo z výrobních pásů přes 3,5 milionu exemplářů a dokázalo tak doslova postavit velkou část Itálie na kola, stejně jako Ford T počátkem 20. století Ameriku," dodává Schavel. Současně přiznává, že fotka vznikla vlastně z nouze. "Prostě jsme tak jeli po Praze a najednou auto škytlo, muselo se odstavit a dojít pro benzin … No a když už jsme tam tak stáli, tak jsme to nafotili," směje se.
Březen patří autu, které mobilizovalo Německo, Volkswagen známý jako Brouk. Vyráběl se v Německu, Brazílii, Indonésii a dalších 9 státech, mezi které patří třeba i Nigérie. Od roku 1945 do roku 2003 bylo vyrobeno celkem 21 529 464 vozů VW „Brouk“. "Tento vůz jsme vyfotili na Vojslavickém mostě nad údolím řeky Želivky, pod kterým byl Hitler také podepsán. Lokalitou byla ve třicátých letech 20. století naplánována dálnice, jež spojovala tehdejší Československo v západo-východním směru," připomíná Schavel. Zobrazit 13 fotografií
Foto: Radim Kořínek
Redakce Redakce
před 3 hodinami
Třináct míst, dvě modelky, stovky kilometrů a pár nečekaných poruch. Třetí ročník retrokalendáře spojuje eleganci klasických automobilů s ženským půvabem i českou krajinou. Roman Schavel z Škodateam klubu prozradil, proč za krásnými fotkami stojí i dávka adrenalinu.

Už dvacet let těší fanoušky značky Škoda kalendáře, které vydává Škodateam klub v AČR. Jejich snímky elegantních veteránů, doplněné o půvab modelek a atmosféru českých scenérií, jsou čím dál oblíbenější.

Před dvěma lety k nim přibyl i projekt retrokalendáře věnovaný všem krásným automobilovým veteránům bez ohledu na značku či původ. Třetí ročník retrokalendáře nyní přichází pro rok 2026 a opět slibuje kombinaci, která se neomrzí: chrom, elegance a špetka nostalgie.

Kalendář si i letos zachovává vysoký standard, ale jak říká jeho autor a organizátor Roman Schavel, přináší i pár novinek. "Chtěli jsme, aby letošní ročník působil opravdu výjimečně. Proto jsme sáhli po ještě kvalitnějším papíře a lakované titulní straně. Kalendář tak dostal punc luxusu, který si podle nás zaslouží," říká Schavel.

Na fotografiích, které tradičně pořídil Radim Kořínek, se představí modelky Anežka Šeinerová a Tereza Bělehrádková. Na jejich dokonalý vzhled dohlížela vizážistka Tereza Fuchsová, která podle Schavela "občas pomohla i přírodě".

Připravit dva rozsáhlé kalendáře v jednom roce není maličkost. A nejde jen o auta. "Vozy seženeme vždycky, máme spoustu kamarádů a často se nám ozývají i majitelé sami. Největší výzvou je ale najít vhodná místa," vysvětluje Schavel.

Kde si kalendář objednat

Kalendář je dostupný na webu www.retrokalendar.cz. Ať už patříte mezi sběratele, nebo hledáte originální dárek, 20. ročník slibuje nejen kus automobilové historie, ale i vizuální zážitek na celý rok.

A že jich není málo. Pro dva kalendáře je potřeba najít hned 26 lokalit po celé České republice. "Mezi focením si nechávám dva měsíce pauzu, abych dokázal přepnout a dát každému kalendáři maximum," dodává.

Přípravy letošního kalendáře začaly už v lednu, přestože se samotné focení odehrálo až v dubnu. Nejdříve přichází fáze "pátrání" po fotogenických místech.

"Nejdřív si tipy hledám na internetu, pak sednu do auta a objíždím je. Za den zvládnu pět až deset míst, ale použitelná bývají sotva dvě. Někdy žádné," popisuje Schavel.

Během příprav najede i tři až čtyři tisíce kilometrů, zatímco do telefonu ukládá stovky fotek svého "spotřebáku" - postarší Fabie Combi. "Lidi se často diví, proč si fotím takovou ojetinu. Ale jde jen o to, jak místo funguje na fotce," směje se.

Den D pak připomíná spíš automobilový roadtrip než klasické focení. A občas se jim nevyhnou ani nečekané komplikace. "Fotíme stará auta, takže se stane, že některé z nich nedojede. Pak musíme improvizovat - čas běží a další majitelé čekají," vzpomíná Schavel.

Za víkend tak tým zvládne nafotit všech třináct scén, které spojují technickou krásu klasických automobilů s elegancí a ženským půvabem, to vše zasazené do české krajiny.

Prohlédnout si 13 fotografií
 
