Návrat Češky, kterou proslavila podprsenka. Eva Herzigová zazáří v kalendáři Pirelli

Jeden z nejexkluzivnějších kalendářů světa, Pirelli Cal™, chce opět potvrdit, že není jen o kráse, ale i o příběhu a odvaze měnit fotografické tradice. Pro rok 2026 se za objektiv postavil norský fotograf Sølve Sundsbø a slibuje propojení přírodních živlů, nejmodernějších technologií a silných ženských osobností. (Více se o jeho práci dočtete zde.)
Českou republiku v projektu reprezentuje topmodelka Eva Herzigová, která se do kalendáře vrací přesně po třech dekádách od svého debutu. Česko bude mít ostatně pro tento už 52. ročník opravdu silný zvuk, premiéra kalendáře se v listopadu odehraje právě v Praze.
Od deště po éter
"Jsem známý tím, že dokážu stát uprostřed noci v dešti a příliš dlouho pozorovat bouřku," říká Sundsbø. Inspirací mu byla romantická představa propojení člověka s přírodou a odkazuje se i na práci malířů z 19. století. Pro nový ročník vytvořil rámec založený na pěti klíčových živlech - zemi, vodě, vzduchu, ohni a éteru doplněných motivy přírody.
"Kalendář není jen o zemi, větru, ohni a vodě; je to způsob, jak nás spojit s místem, odkud pocházíme," vysvětluje fotograf, jehož styl kombinuje scénografii, experimentální práci se světlem a výrazné technologické postupy.
Hvězdy před objektivem
Focení probíhalo od letošního dubna do července v Norfolku, Essexu, Londýně a New Yorku. Před objektivem se vystřídala plejáda světových osobností, například tenisová legenda Venus Williams, zpěvačka FKA Twigs, supermodelka Irina Shayk, herečka z Hry o trůny Gwendoline Christie, oscarová Tilda Swinton, hollywoodská herečka Adria Arjona, čínská modelka Du Juan, italská hvězda Luisa Ranieri a Isabella Rossellini, známá z filmu Conclave.
Na české fanoušky ale zřejmě nejvíc zapůsobí návrat Evy Herzigové. Ta se v kalendáři Pirelli poprvé objevila v roce 1996, kdy ji Peter Lindbergh zachytil v černobílém aktu. Nyní se vrací v sérii snímků inspirovaných vodním živlem. A zdá se, že na zákulisních fotografiích patří její scéna k vizuálně nejsilnějším momentům celého projektu.
Reklama století
Herzigová, která letos oslavila 52. narozeniny, se světově proslavila v roce 1994 díky ikonické reklamní kampani na podprsenku Wonderbra. Na černobílém billboardu s odvážným nápisem "Hello Boys" pózovala v černé podprsence a upřeným pohledem, který zastavoval provoz na britských ulicích. Kampaň vyvolala obrovský ohlas, byla zvolena "Reklamou století" a proměnila Herzigovou z evropské modelky v globální supermodelku. Její návrat do kalendáře Pirelli po třiceti letech tak připomíná dobu, kdy patřila k nejznámějším tvářím světové módy.
Praha jako centrum dění
Finální podoba kalendáře Pirelli 2026 bude slavnostně odhalena letos v listopadu v Praze. "Jsme hrdí na to, že kalendář Pirelli 2026 bude uveden právě u nás. Sølve Sundsbø přináší do tohoto projektu neotřelou estetiku, hluboké propojení s přírodou a vizuální jazyk, který oslovuje napříč generacemi. Nový ročník tak slibuje nejen krásu, ale i příběh," doplňuje Zdeněk Vacl, marketingový ředitel Pirelli pro Českou republiku.
Česko má k projektu ostatně dlouholetý vztah, výtisk se u nás každoročně draží na podporu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Tradice dražeb sahá více než čtvrt století zpět. Jen v posledních letech se díky nim podařilo vybrat bezmála pět milionů korun, za které nemocnice pořídila špičkové vybavení. Loni například financovala virtuální brýle, které pacientům pomáhají lépe zvládat stres při vyšetřeních.
Od smyslnosti k přírodním silám
Každý ročník Pirelli Cal™ má vlastní tvář. Edice 2025, kterou nafotil Američan Ethan James Green, nesla podtitul Přehodnocení a odhalení a vrátila se k oslavě tělesnosti - a to u žen i mužů. Green pracoval s odvážnou, ale vkusně pojatou nahotou, fotil na historické pláži ve Virginii a osobnosti zachytil v dvojí podobě - barevné a černobílé.
Kalendář Pirelli vzniká od roku 1964, není určen k prodeji a je distribuován pouze vybraným osobnostem, partnerům a institucím. Fotografové mají volnou ruku a díky tomu se každý ročník liší, od ikonických černobílých portrétů přes dokumentární pojetí až po experimentální vizuální fantazie.