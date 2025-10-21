Jezdí na červenou a v protisměru. Úřady vyšetřují Teslu kvůli podivnému chování

Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) zahájil vyšetřování 14 nehod vozů značky Tesla, které si vyžádaly 23 zraněných. Kromě toho eviduje také 58 hlášení o porušení pravidel silničního provozu a nebezpečném chování tesel v silničním provozu, uvádí agentura Reuters.
NHTSA uvádí, že má k dispozici šest hlášení o voze značky Tesla s aktivovaným systémem FSD, které se "přiblížily ke křižovatce s rozsvíceným červeným signálem, pokračovaly v jízdě do křižovatky navzdory červené a následně se srazily s jinými motorovými vozidly v křižovatce".
List The Guardian k tomu dodává, že NHTSA eviduje 18 stížností majitelů tesly a jednu mediální zprávu, které tvrdí, že auta blížící se ke křižovatce s aktivovaným FSD "nevydržely stát po dobu trvání červeného signálu, zcela nezastavily nebo nedokázaly přesně detekovat a zobrazit správný stav semaforu v rozhraní vozidla".
Reuters uvádí i případ majitele tesly z Houstonu, který si na skutečnost, že systém FSD nerozpoznává dopravní signály, stěžoval úřadům už v roce 2024. Podle něj auto "projíždí křižovatky na červenou a zastavuje na zelenou". Majitel dále uvedl, že "Tesla auto nechce opravit, dokonce závadu ani neuznává, i když se mnou provedli zkušební jízdu a viděli problém na vlastní oči".
Systém Full Self-Driving je nejvyšší úrovní autonomní jízdy ve vozech Tesla. Za 200 tisíc korun je k dispozici i v českém konfigurátoru, kvůli legislativním předpisům je však jeho použití v České republice zablokováno. Tesla o FSD tvrdí, že je určen pro "plně soustředěného řidiče, který má ruce na volantu a je připraven kdykoli převzít řízení".
I když jsou tyto funkce podle Tesly navrženy tak, aby se postupem času zdokonalovaly, jejich současný stav nedělá vozidlo plně autonomním.