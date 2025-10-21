Auto

Jezdí na červenou a v protisměru. Úřady vyšetřují Teslu kvůli podivnému chování

Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 18 minutami
Systém autonomního řízení Tesly je opět v hledáčku amerických úředníků. Tentokrát jde o sérii nehod, za nímž má údajně stát vyspělý asistent Full Self-Driving (FSD).
Foto: Reuters

Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) zahájil vyšetřování 14 nehod vozů značky Tesla, které si vyžádaly 23 zraněných. Kromě toho eviduje také 58 hlášení o porušení pravidel silničního provozu a nebezpečném chování tesel v silničním provozu, uvádí agentura Reuters.

NHTSA uvádí, že má k dispozici šest hlášení o voze značky Tesla s aktivovaným systémem FSD, které se "přiblížily ke křižovatce s rozsvíceným červeným signálem, pokračovaly v jízdě do křižovatky navzdory červené a následně se srazily s jinými motorovými vozidly v křižovatce".

List The Guardian k tomu dodává, že NHTSA eviduje 18 stížností majitelů tesly a jednu mediální zprávu, které tvrdí, že auta blížící se ke křižovatce s aktivovaným FSD "nevydržely stát po dobu trvání červeného signálu, zcela nezastavily nebo nedokázaly přesně detekovat a zobrazit správný stav semaforu v rozhraní vozidla".

Reuters uvádí i případ majitele tesly z Houstonu, který si na skutečnost, že systém FSD nerozpoznává dopravní signály, stěžoval úřadům už v roce 2024. Podle něj auto "projíždí křižovatky na červenou a zastavuje na zelenou". Majitel dále uvedl, že "Tesla auto nechce opravit, dokonce závadu ani neuznává, i když se mnou provedli zkušební jízdu a viděli problém na vlastní oči".

Systém Full Self-Driving je nejvyšší úrovní autonomní jízdy ve vozech Tesla. Za 200 tisíc korun je k dispozici i v českém konfigurátoru, kvůli legislativním předpisům je však jeho použití v České republice zablokováno. Tesla o FSD tvrdí, že je určen pro "plně soustředěného řidiče, který má ruce na volantu a je připraven kdykoli převzít řízení".

I když jsou tyto funkce podle Tesly navrženy tak, aby se postupem času zdokonalovaly, jejich současný stav nedělá vozidlo plně autonomním.

 
