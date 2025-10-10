Auto

Víme, o kolik zlevnila. Dostupná Tesla už je v Česku, jak si stojí proti konkurenci?

Foto: Tesla, Inc.
před 5 minutami
Netrvalo to ani dva dny a po premiéře v Americe se nová základní Tesla objevuje i na českém trhu. Model Y Standard ale nakonec není tak levný jako právě v USA, třebaže se bude dovážet z nedaleké berlínské Gigafactory. Na druhou stranu slibuje za menší peníze delší dojezd. Tesla dokonce tvrdí, že za jednu korunu utracenou za nabíjení ujede SUV více než kilometr.

Zatímco Model 3 Standard zůstává vyhrazený jen americkému trhu, Model Y Standard se krátce pro americké premiéře objevil i v českém konfigurátoru. Tesla tak potvrdila spekulace, že z levnějších modelů uvede do Evropy jen SUV. To zároveň nahradilo, nedoplnilo, dřívější základní typ Standard Range. Komu tedy bude stačit Model Y s nejmenší baterií, bude se odteď muset obejít třeba bez přední a zadní světelné lišty.

Tesla Model Y Standard
Výměnou za to se ale povedlo snížit cenu pod milionovou hranici. Model Y Standard stojí v Česku 979 990 korun (za stejnou startovací cenu mimochodem v Česku pořídíte i Model 3, kde ale nejde o výbavu Standard), dřívější nejdostupnější zadokolka stála 1 099 900 korun. Není to tak výhodné jako v USA, kde se auto prodává v přepočtu za méně než 835 tisíc korun, nicméně je potřeba započítat české DPH a další poplatky spojené s výrobou v jiné zemi.

Co zájemce o původní základní Model Y může potěšit, je delší dojezd. Standard má totiž udávaných 534 kilometrů (dříve 500 km) a spotřebu 13,1 kWh / 100 km (dříve 13,9 kWh / 100 km). V otázce spotřeby je tak novinka nejúčinnější variantou SUV vůbec. Na druhou stranu se zrychlením na 100 km/h za 7,2 vteřiny je o 1,3 vteřiny pomalejší. Maximální rychlost 201 km/h zůstala.

Snížením ceny pod milionovou hranici se povedlo Tesle zase o něco odskočit konkurenci. Třeba Škoda Enyaq startuje na 1 015 000 korunách s dojezdem 434 kilometrů, Kia EV6 přijde s dojezdem 428 kilometrů na nejméně 1 119 980 korun a Hyundai Ioniq 5 s dojezdem 440 kilometrů startuje na 1 069 990 korunách. Kolem 900 tisíc korun začínají Fordy Explorer a Capri, ovšem dojezd nedosahuje ani 400 kilometrů.

Snížená cena samozřejmě s sebou nese jisté kompromisy, o nichž jsme psali už u americké specifikace. Tou nejviditelnější, která se ale zároveň propsala do zlepšené aerodynamiky, je přepracovaná přední část. Jiný je nárazník, LED světla nejsou rozdělená a chybí také typická podsvícená lišta. Ta se mimochodem ztratila i zezadu, kde upravená světla propojuje prostá tmavá lišta.

Tesla Model Y Juniper test
Kola jsou nově 18palcová s aerodynamickými kryty, dříve byly základem "devatenáctky". Prořídla i paleta barev, Standard pořídíte jen v černé, šedé a bílé. Poslední je bez příplatku, první dvě stojí 32 tisíc.

Interiér je vždy černý, neexistuje možnost příplatku za krémovou barvu. Čalounění sedadel kombinuje látku a umělou kůži, dekorační plochy mají místo mikrosemiše textilní potah. Pryč je skleněná střecha. Ona tedy formálně autu zůstala, ale zakrývá ji stropnice, kterou nelze otevřít ani nijak oddělat.

Prezident Donald Trump, Elon Musk, Tesla

Cestující vzadu přišli o osmipalcový displej, místo něj mají jen manuálně nastavitelné výdechy ventilace. Také sklápění se děje už jen manuálně a vyhřívání mají pouze sedačky vpředu. Vpředu pak rovněž chybí ventilace.

Naopak zůstaly třeba elektrické víko kufru, vyhřívaný volant a čelní sklo, sledování mrtvých úhlů, kolem auta je nadále osm kamer a nechybí ani základní "Autopilot": to je kombinace adaptivního tempomatu s automatickým udržováním jízdního pruhu. Oproti americké verzi si evropská zachovala též klasické FM rádio.

Leap C10 REEV
Připlatit si pak lze 100 tisíc za vylepšený Autopilot s automatickým parkováním, změnou jízdního pruhu nebo samostatným nájezdem a sjezdem na dálnici, případně 200 tisíc za "schopnosti plně autonomní jízdy". V tu chvíli auto samo zastaví na červené nebo stopce, Tesla pak slibuje v rámci budoucích aktualizací také schopnost úplně samostatné jízdy téměř kdekoliv.

S uvedením Modelu Y Standard došlo k přejmenování zbývajících verzí. Verze Long Range se tak jmenují Premium, což nyní znamená nejen větší baterku, ale také lepší výbavu. Ceny zůstaly stejné, zadokolka za 1 204 900 korun a čtyřkolka za 1 299 900 korun. Varianta Performance stojí nadále 1 524 900 korun.

