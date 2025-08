"Bezpečné auto je luxus." Slavný designér měl děsivou nehodu, z Defenderu zbyl vrak

Golf, Panda nebo BMW M1. Italský designér Giorgetto Giugiaro dal světu velké množství automobilů, jejichž tvary i bezpečnost během let sám aktivně posouval. Právě to, jak jsou moderní auta bezpečná, mu podle jeho slov zachránilo život. Minulý týden měl totiž na Sardinii těžkou nehodu, kterou ale jako zázrakem přežil.

"Legendární designér jel ve svém Defenderu v Abbiadori, kde v zatáčce ztratil kontrolu nad řízením a zřítil se z patnáctimetrového srázu," popisuje Giugiarovu nehodu italský magazín Quattroruote. Fotky z místa ukazují zcela zničený britský off-road, který se několikrát převrátil přes střechu. Přesto Giugiaro vylezl po nehodě z auta sám, a dokonce vedle něj počkal na příjezd záchranářů. Nikdo další zraněn nebyl.

Ačkoliv tedy skončil v nemocnici, vyhnula se zakladateli studia Italdesign vážnější zranění a na konci minulého týdne už dal 86letý Giugiaro italským médiím rozhovor. "Žiji a vděčím za to technologii, kterou jsem malou měrou pomáhal tvořit," řekl deníku La Stampa, z něhož později citují i další italská média.

"Pokud bych jel v patnáct let starém autě, což je téměř italský průměr, asi bych s vámi dnes nemluvil," připustil. "Bezpečnost je dnes luxus. Ti, kdo si mohou dovolit nové auto, mají větší šanci, že se dostanou ve zdraví domů," dodal Giorgetto Giugiaro s tím, že ho to jako designéra, co chtěl dělat auta pro všechny, vnitřně užírá. Řekl také, že po nehodě cítil i určité privilegium, vztahující se právě k tomu, že si mohl dovolit nový, a tím pádem velmi bezpečný vůz, z něhož vylezl prakticky nezraněný.

"Loni se v Itálii stalo 173 364 dopravních nehod. Kolik řidičů starších aut nemělo tolik štěstí jako já?" ptá se designér, který už po nehodě opět pracuje ve svém studiu GFG Style v Turíně. "A kdo ví, třeba se z toho zrodí nová linie, nový nápad, nový způsob myšlení o bezpečnosti," říká Giugiaro.

Místo nehody na Sardinii je přitom vzdálené jen asi čtyři kilometry od místa, kde má designér vilu. Zmíněný magazín Quattroruote dodává, že silnice je kvůli klikatému profilu častým místem dopravních nehod.

Za pár dnů, konkrétně 7. srpna, přitom Giorgetto Giugiaro oslaví 87. narozeniny. Svou kariéru designéra nastartoval už v 17 letech u Fiatu, následně pracoval pro Bertoneho a Ghiu a v roce 1968 založil vlastní studio Italdesign. Navrhl řadu nezapomenutelných aut: první Volkswagen Golf nebo Passat, Lotus Esprit, BMW M1, DMC DeLorean, Fiat Uno, Panda nebo Punto či Seat Toledo. Pracoval také na projektech Škoda 720 a 760, které se ale do výroby nedostaly. Kromě aut nese jeho podpis i řada fotoaparátů nebo několik zbraní.

V roce 2010 prodal Italdesign Volkswagenu a o pět let později z něj odešel úplně. Krátce nato se synem Fabriziem založil v Turíně nové studio GFG Style.