Máte rádi Ameriku? Monumentální Ford Explorer se vrací do Evropy a ubránil šestiválec

Matěj Skalický, autor je redaktorem Českého rozhlasu

Je to nejprodávanější SUV na americkém trhu, už se ho prodalo přes osm milionů. V Evropě ale chyběl od přelomu milénia. Gigantický Ford Explorer se teď vrací, v šesté generaci ho pořídíte znovu i u nás v Česku. Na evropské poměry mu zůstal pořádný motor, elektřině se ale nevyhnul. Má to své plusy i minusy. Jak chicagský velikán jezdí, jsme ozkoušeli při testech v polských Beskydech.

Přes dva metry na šířku, víc než pět metrů do délky. Není to taková loď jako BMW X7, přesto Explorer jistojistě patří k tomu většímu, co na evropských silnicích potkáte. Zvlášť nyní, v době, kdy veškerou pracovní sílu automobilky přesměrovaly na vývoj a výrobu drobných elektromobilů, které jim umožní snížit flotilový emisní průměr na přiměřené minimum a vyhnout se pokutám z Bruselu.

"Možná se tedy ptáte, proč a pro koho vůbec," tlumočí nahlas fleetový manažer českého zastoupení značky Radim Pacík to, na co se při polské prezentaci beztak chtějí všichni zeptat: Vědí v americké centrále Fordu, na jaký trh své obří SUV uvádí? Navíc "v době, kdy každý gram CO 2 a každé kilo navíc je nepřítelem", jak dodává sám Pacík. Vzápětí ale veškeré nevyřčené dotazy zodpoví letmým pohledem na grafy prodejů evropských SUV.

Je to prosté - velká auta (nejen) evropské řidiče poslední roky baví. A Ford ani kdokoli jiný nemá důvod věštit, že tomu bude v následujících letech jinak. Jen loni si řidiči na starém kontinentu koupili 5,7 milionu SUV, o třináct procent víc než v roce 2018. A vypadá to, že ani koronavirová krize tento trend posledních let nezastavila. Podle červnových čísel JATO Dynamics si SUV drží čtyřicetiprocentní tržní podíl.

Ždímání baterie

Evropský návrat chicagské hvězdy, kterou Ford v 90. letech učaroval Američanům poté, co jí nahradil Bronco druhé generace, by se ale neobešel bez ústupků. Velký motor autu zůstal, byť je to "už jen" šestiválec. Nově ale třílitrová zážehová jednotka spolupracuje s elektromotorem a baterkou o kapacitě 13,6 kWh. Plug-in hybridní Explorer vyvine sílu 457 koní, přičemž maximální točivý moment činí 825 Nm.

Není divu, že Explorer s touto technickou výbavou je pohotový a rychlý. Má sice trochu tužší podvozek, trochu vláčnější řízení a ne zrovna kdovíjak citlivý plyn, takže si budete muset za volantem zvykat, ale zato vám i přes značné rozměry a váhu dvě a půl tuny vůbec nepřijde neohrabaný. Je v tomto směru dokonce lepší než paradoxně subtilnější, ale v lecčems američtější Edge.

Lithium-iontová baterka chlazená kapalinou by měla teoreticky zajistit, aby auto ujelo 42 kilometrů na elektřinu. Zároveň autu pomáhá k příjemně svižnému zrychlení od křižovatek.

Se zásobami elektřiny jinak můžete nakládat vcelku po svém. Explorer kromě tradičních jízdních režimů (a těch má rovnou sedm) nabízí i režimy pro hospodaření s baterií. Je tu automatický mód, kdy má jízdu pod palcem počítač, a trojice manuálních režimů, díky nimž je možné uspořit elektřinu na městské popojíždění, nakázat autu dobíjení akumulátoru jízdou čistě na spalovací motor anebo svézt se čistě bez emisí.

Explorer sám o sobě není zrovna přeborník v rekuperaci, což je velká škoda, protože když elektromotor v hybridním módu používá (a že je to často), umí jezdit za pár litrů. Na vyhlídkové trase o 170 kilometrech přes polské vísky podél slovenských hranic, kde cesta byla mírně kopcovitá, jsme se svezli klidným tempem do sedmi litrů.

Akumulátor se vybil po zhruba 50 kilometrech, vždy si ale nechává zhruba třetinu kapacity jako bezpečnostní rezervu. Dobití do plna pak trvá přes klasickou 230V zásuvku skoro šest hodin, napojením na wallbox tuto dobu kvůli menší palubní nabíječce zkrátíte jen asi o třetinu.

Omezená nabídka

Protože v Evropě pořídíte jen plug-in hybrid, Explorer bude vždycky čtyřkolka s desetistupňovým automatem. V nabídce jsou dvě výbavové řady - Platinum a ST Line. Tu první poznáte podle výrazné chromové masky a pravého dřeva v interiéru a podle Radima Pacíka tím cílí na konzervativnější zákazníky.

ST Line má exteriérové dekorační prvky vyvedené v černém lesku a oproti verzi Platinum nabízí ještě o něco tužší řízení a tvrdší podvozek, který ladili vývojáři z divize Ford Performance. Povaze auta ale víc sluší měkčí naladění výbavy Platinum.

Tak či onak dostanete dvacetipalcová kola a uvnitř máte k dispozici 12,3 palce velký přístrojový štít a zhruba desetipalcový dotykový vertikálně situovaný displej na palubce. Interiér působí spíš funkčně než luxusně, což působí velmi americky.

Uvnitř je Explorer obrovský, vměstná se sem až sedm pasažérů, přičemž ti v prvních dvou sedacích řadách mají k dispozici metr prostoru na hlavu i nohy. V ramenou dokonce metr a půl. Úplně vzadu, ve třetí řadě sedaček, budete mít sice kolena u brady, ale netlačíte jimi o sedačky před sebou. Ty jsou jinak poměrně úzké a mají krátké sedáky, i ve druhé řadě jsou ale vyhřívané a řidič a navigátor si mohou zapnout procítěnou masáž, která je vskutku důkladná a nevynechá ani sedák.

Když pojedete jen ve dvou, vejdou se za vás zavazadla o objemu 2274 litrů. Další bagáž můžete hodit na střechu nebo do vozíku - Explorer utáhne 2,5 tuny. Není to však tolik co jiná velká, zpravidla naftová SUV. Obezřetnost je namístě i při pohledu do ceníku. Byť Ford připravil skutečně velmi bohatě vybavené auto, přijde vás na ambiciózní dva miliony korun. A to může být hlavní překážkou jinak velmi vítaného comebacku.