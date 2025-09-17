Auto

Policejní Ferrari nutí řidiče k přestupkům. Jeho provoz se prý ale osvědčil

Foto: ČTK
před 2 hodinami
Když v roce 2022 zařadila policie do svého vozového parku zabavené Ferrari 458 Italia, vyvolalo to napříč společností bouřlivé reakce. Po třech letech provozu se ale, zdá se, italský supersport osvědčil. Najel už totiž přes 35 tisíc kilometrů.

Na silnicích vzbuzuje respekt i zvědavost. Často takovou, že řidiče míjejících aut stojí pokutu za držení telefonu za jízdy, řekl v Jihlavě ČTK Martin Topinka. Ten je jedním ze tří policistů vyškolených pro řízení sportovního auta schopného jet rychlostí až 325 kilometrů za hodinu.

Ferrari používané Speciálním oddělením dohledu bylo k vidění na akci Bezpečný život na Vysočině, která veřejnosti prezentuje práci policie.

Reakce řidičů na sportovní policejní vůz je podle Topinky často vstřícná, dávají palce vzhůru. "Jediný problém, který pořád zůstává, je to, že mají tendenci vyndávat mobilní telefony a fotit nebo natáčet, což je za pokutu 2500 až 3500 korun. Je to prostě tak - on má fotku a my máme činnost," popsal přestupky řidičů fascinovaných autem Topinka.

Ferrari 458 Italia zařadila policie do aktivní služby v červenci 2022 a využívá ho Speciální oddělení dohledu s celorepublikovou působností. "Policie České republiky získala vozidlo v rámci zajištění majetku pocházejícího z trestné činnosti a následně jej upravila pro potřeby služby dopravní policie. Ferrari je výjimečné, ale ne jediné vozidlo získané tímto způsobem. Policie každoročně zajistí stovky vozidel pocházejících z trestné činnosti, z nichž většina je prodána a z výnosů je hrazena způsobená škoda," sdělila ČTK mluvčí Policie ČR Violeta Siřišťová.

Některá vozidla si policie ponechává s zařazuje je do služby. "Luxusní sportovní vozy jsou však raritou," zdůraznila Siřišťová. Když auto do své flotily policie zařazovala, mělo najeto méně než dva tisíce kilometrů.

Už dřív policie uvedla, že zprovoznění asi deset let uskladněného auta vyšlo na 130 tisíc korun. Dalších 300 tisíc korun stála úprava auta pro potřeby policie. Místo červené barvy získalo díky fólii stříbrnou barvu typickou pro policejní vozy. Má vysílačku a kamerový systém. K měření rychlosti aut ale posádka používá ruční laserový přístroj. Pro měření rychlosti je podle Topinky auto vhodné. Díky tomu, že je nízké, se dobře skryje za svodidly.

"Vozidlo se v provozu osvědčilo. Plní široké spektrum úkolů - od zásahů proti nejagresivnějším řidičům, přes pátrání po odcizených vozidlech a dohled při tuningových srazech až po běžný dohled nad bezpečností silničního provozu a prezentační akce pro veřejnost," dodala Siřišťová. Nasazené bylo také na potírání nelegálních závodů, kterých je podle mluvčí hlášených asi deset ročně.

Dobrou službu dělá ferrari podle policistů i jako doprovodné vozidlo zdravotníků při převozu orgánů. "Razíme jim cestu, aby se co nejvíc zkrátila. Je to i díky tomu, že majáky a světla na něm jsou výraznější než na jiných autech. Řidiči na to reagují podstatně dřív," vysvětlil Topinka.

