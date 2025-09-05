Auto

INSID si ještě více posvítí na kamiony a autobusy. Má dvě mobilní STK za miliony

Inspekce silniční dopravy (INSID) začne od listopadu používat dvě mobilní STK.
Jedná se o speciálně upravené modely DAF s vestavbou polské firmy Spyra. Jeden vůz přišel na 12,3 milionu korun.
Pokud není mobilní STK rozložená, vypadá DAF docela normálně a zaměnitelně.
Zobrazit 19 fotografií
Foto: Jan Matoušek
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 24 minutami
Inspekce silniční dopravy má novou zbraň proti nákladním autům a autobusům ve špatném technickém stavu. Od listopadu bude mít v provozu dvě mobilní STK. Ty umí přímo v provozu zkontrolovat brzdy, řízení či pneumatiky. A v krajním případě i znemožnit další jízdu nevyhovujícího vozidla.

Na první pohled byste asi novotou vonící DAF patřící Inspekci silniční dopravy (INSID) nedokázali odlišit od podobného modelu jiného provozovatele. Možná majáčky a významné nápisy. Přitom uvnitř se ukrývá technika za miliony. Stačí pár minut a na odpočívadle u dálnice, ale klidně i silnice druhé třídy, za pomoci hydraulického jeřábu vyroste mobilní STK. Jen je potřeba rovný povrch a zhruba 15 metrů na délku a osm až devět metrů na šířku.

"Vyjma seřízení světel, nebo chcete-li užití regloskopu, má to vozidlo v sobě veškerou výbavu, kterou musí mít i kamenná stanice technické kontroly," popisuje ředitel kontrolní sekce INSID Pavel Bergman. Znamená to, že inspektoři umí v provozu prověřit brzdy, vůle v řízení a zavěšení, zásuvky a spojovací zařízení, pneumatiky nebo manipulaci s emisními systémy či vstřikováním AdBlue.

"Je pak na rozhodnutí inspektora, jak důslednou kontrolu udělá. Tím, že to je technická silniční kontrola, nemáme povinnost udělat všechny kontrolní úkony, ale vybíráme si, co přesně zkontrolujeme," popisuje Bergman. "Je to navíc první zařízení svého druhu, které umožňuje technikovi podívat se na autobus také zespoda," dodává. Kvůli nízké světlé výšce je to jinak problematické.

Auta si mohou inspektoři stahovat až do vzdálenosti 25 kilometrů, pomáhat jim v tom budou nejen již zavedené dodávky, ale také Škody Karoq, které v některých případech budou sloužit jako podpora mobilní STK.

Rozsah kontroly logicky určuje i její délku. Pokud by bylo vozidlo bez závad, zabere kontrola 10 až 15 minut. Při problému se ale délka protahuje už jen kvůli tomu, že je ho potřeba zaevidovat, a to včetně fotodokumentace.

Je to vůbec poprvé, co podobné vozidlo vyjede do provozu v Česku. Poláci, Rakušané či Maďaři už jsou na ně zvyklí. Ostrého nasazení se obě nákladní vozidla dočkají během listopadu, do té doby budou plně homologovaná a vyškoleno bude všech čtrnáct inspektorů. Někteří už přitom mají praxi z klasických stanic technické kontroly. V průběhu jedné osmihodinové směny stihnou podle délky kontroly prověřit průměrně tři až šest aut.

Mobilní STK je určená primárně pro kontrolu nákladních aut a autobusů. Ačkoliv by zvládla zkontrolovat i osobní auta, v praxi k ničemu takovému nedojde.

Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS), který se představení mobilní STK na dálnici D11 zúčastnil, je hlavním cílem zajištění větší bezpečnosti na silnicích a dálnicích a dodržování všech předpisů nákladní a autobusovou dopravou. "Jde nám i o to, aby ti poctiví řidiči nebyli znevýhodnění oproti těm, kteří porušují zákon," dodal.

Kupka také uvedl, že od začátku července, kdy začala inspekce fungovat samostatně bez asistence policie, provedla téměř tři tisícovky kontrol. V jejich rámci se zaměřila třeba na dodržování povinné přestávky a odpočinky řidičů kamionů, upevnění nákladu, hmotnost nákladních vozidel nebo manipulace s tachografy.

Prohlédnout si 19 fotografií
 
