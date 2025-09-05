INSID si ještě více posvítí na kamiony a autobusy. Má dvě mobilní STK za miliony

Na první pohled byste asi novotou vonící DAF patřící Inspekci silniční dopravy (INSID) nedokázali odlišit od podobného modelu jiného provozovatele. Možná majáčky a významné nápisy. Přitom uvnitř se ukrývá technika za miliony. Stačí pár minut a na odpočívadle u dálnice, ale klidně i silnice druhé třídy, za pomoci hydraulického jeřábu vyroste mobilní STK. Jen je potřeba rovný povrch a zhruba 15 metrů na délku a osm až devět metrů na šířku.
"Vyjma seřízení světel, nebo chcete-li užití regloskopu, má to vozidlo v sobě veškerou výbavu, kterou musí mít i kamenná stanice technické kontroly," popisuje ředitel kontrolní sekce INSID Pavel Bergman. Znamená to, že inspektoři umí v provozu prověřit brzdy, vůle v řízení a zavěšení, zásuvky a spojovací zařízení, pneumatiky nebo manipulaci s emisními systémy či vstřikováním AdBlue.
"Je pak na rozhodnutí inspektora, jak důslednou kontrolu udělá. Tím, že to je technická silniční kontrola, nemáme povinnost udělat všechny kontrolní úkony, ale vybíráme si, co přesně zkontrolujeme," popisuje Bergman. "Je to navíc první zařízení svého druhu, které umožňuje technikovi podívat se na autobus také zespoda," dodává. Kvůli nízké světlé výšce je to jinak problematické.
Auta si mohou inspektoři stahovat až do vzdálenosti 25 kilometrů, pomáhat jim v tom budou nejen již zavedené dodávky, ale také Škody Karoq, které v některých případech budou sloužit jako podpora mobilní STK.
Rozsah kontroly logicky určuje i její délku. Pokud by bylo vozidlo bez závad, zabere kontrola 10 až 15 minut. Při problému se ale délka protahuje už jen kvůli tomu, že je ho potřeba zaevidovat, a to včetně fotodokumentace.
"Pokud má vozidlo závadu kategorie B, to znamená vážná, může pokračovat dál v jízdě, ale omezuje se mu technická způsobilost na 30 dnů. To může inspektor udělat na místě," vysvětluje vedoucí západočeské kontrolní oblasti Jiří Říha. "Jestliže ale je to závada kategorie C, to znamená nebezpečná, tak je okamžitý zákaz dalšího pokračování v jízdě," dodává s tím, že závady kategorie C jsou třeba zaškrcené vzduchové hadice nebo prasklé brzdové kotouče. Zkrátka věci, s nimiž nelze bezpečně pokračovat dál.
Je to vůbec poprvé, co podobné vozidlo vyjede do provozu v Česku. Poláci, Rakušané či Maďaři už jsou na ně zvyklí. Ostrého nasazení se obě nákladní vozidla dočkají během listopadu, do té doby budou plně homologovaná a vyškoleno bude všech čtrnáct inspektorů. Někteří už přitom mají praxi z klasických stanic technické kontroly. V průběhu jedné osmihodinové směny stihnou podle délky kontroly prověřit průměrně tři až šest aut.
Obě nákladní auta vyšla na 24,6 milionu korun, tedy jedno na 12,3 milionu. Vestavbu vyrobila malá rodinná firma Spyra z Polska, která má ze své domoviny již bohaté zkušenosti. Oproti polské obdobě mobilní STK má ta česká záchod, základ se ale od ní jinak zásadně neodlišuje. Nechybí tak třeba ani lékárnička, reflexní kužely nebo různé pomůcky technického rázu jako kanystr na dvacet litrů paliva nebo hadice, kdyby bylo potřeba něco umýt.
Mobilní STK je určená primárně pro kontrolu nákladních aut a autobusů. Ačkoliv by zvládla zkontrolovat i osobní auta, v praxi k ničemu takovému nedojde.
Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS), který se představení mobilní STK na dálnici D11 zúčastnil, je hlavním cílem zajištění větší bezpečnosti na silnicích a dálnicích a dodržování všech předpisů nákladní a autobusovou dopravou. "Jde nám i o to, aby ti poctiví řidiči nebyli znevýhodnění oproti těm, kteří porušují zákon," dodal.
Kupka také uvedl, že od začátku července, kdy začala inspekce fungovat samostatně bez asistence policie, provedla téměř tři tisícovky kontrol. V jejich rámci se zaměřila třeba na dodržování povinné přestávky a odpočinky řidičů kamionů, upevnění nákladu, hmotnost nákladních vozidel nebo manipulace s tachografy.