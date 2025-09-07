Auto

Policie chytila řidiče české formule. Hrozí mu pokuta a zákaz řízení

před 19 minutami
Policie v neděli ráno řešila případ formule, která jela po dálnici D4 na Příbramsku, řidiče policisté zastavili v obci Buk na Příbramsku a převezli ho k podání vysvětlení. Řidič se odmítl k celé situaci vyjádřit, ve správním řízení mu hrozí pokuta ve výši několika tisíc korun a zákaz řízení, uvedla policie na sociální síti X.
Takto se formule proháněla po dálnici D4 na konci srpna. | Video: YT/TrackZone

"Řidič formule, kterého policisté zastavili a ztotožnili ve voze, se při podání vysvětlení odmítl k celé situaci vyjádřit. Policisté budou celou věc postupovat do správního řízení, kdy mu hrozí pokuta v řádu několika tisíc korun a zákaz řízení," uvedla policie.

Oznámení o formuli, která přijela na benzinovou čerpací stanici u Dobříše a pokračovala v jízdě na dálnici D4, obdržela policie dnes v 08:15. Po řidiči pátralo několik policejních hlídek a vrtulník. Policistům z příbramského obvodního oddělení se podařilo zastavit ho v obci Buk, části Milína.

"Ztotožnili ho jako 51letého muže a převezli na obvodní oddělení k podání vysvětlení," řekla ČTK krajská policejní mluvčí Michaela Richterová. Dechová zkouška u řidiče alkohol ani drogy neprokázala.

Monopost GP2, někdejší juniorské série formule 1, vizuálně podobný monopostu F1 jezdil na D4 už v minulosti. V roce 2019 policie jezdce dopadla, ale nedokázala jej identifikovat, protože měl nasazenou přilbu. Přestupkové řízení proto městský úřad zastavil. Řidiči hrozila až desetitisícová pokuta a až roční zákaz řízení. Po řidiči závodního auta na D4 policie pátrala také v roce 2022. Formule se na dálnici D4 objevila také letos v srpnu, videozáznam s jízdou neschváleného vozidla se objevil v médiích a na sociálních sítích.

 
