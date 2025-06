Velký kufr, spousta místa, pár chybiček. Rodinnou Dacii ale prověřil až nejtěžší úkol

Dacia Bigster představuje mezi rodinnými SUV nečekaně zajímavou štiku. Umí dokonce rozvázat jazyk i lidem, kteří auto náhodně míjí. Jejich nejčastější otázka je: "Jak velký to má kufr a kolik je v tom místa?" Právě na praktičnost jsme se zaměřili ve druhém díle dlouhodobého testu hybridní verze rumunského SUV. To navíc dostalo i jeden nečekaný úkol.

Před dlouhodobě testovanou Dacii Bigster jsme postavili úkol z nejtěžších. Odvézt novorozeně z porodnice bezpečně a se vším prostorem a komfortem i s rodiči domů. Bylo to tak trochu příznačné: první cesta v autě, které představuje pro automobilku v ledasčem také takové novorozeně. Nebudeme čtenáře dlouho napínat, dítě se během cesty ani jednou neprobudilo a přidělat sedačku byla na zadní sedadla hračka.

Bigster má vzadu jednoduše dostupné čtyři kotvící body Isofix, problém není dětskou sedačku přikurtovat ani bezpečnostními pásy. Pomáhá vyšší světlá výška, tím pádem se dítě i se sedačkou do auta pohodlně nakládá, zadní dveře se navíc otevírají pod velkým úhlem a jsou dostatečně široké.

Obecně praktičnost, na kterou se v této části dlouhodobého testu zaměřujeme, patří k nejsilnějším stránkám Bigsteru. Tou samozřejmě nejviditelnější a nejdiskutovanější částí je zavazadlový prostor. Hybridní model má objem 546 litrů v základním uspořádání a 1851 litrů po sklopení zadních opěradel.

Nutno říct, že ze všech čtyř nabízených motorizací je plnohodnotný hybrid nejmenší, například základní mildhybridní předokolka s manuální převodovkou nabízí 667 až 1937 litrů. Ale ne snad, že byste do hybridního Bigsteru nesbalili čtyřčlennou rodinu na týdenní dovolenou k moři do Chorvatska. Zavazadelník totiž boduje skladností danou mimo jiné pravidelným tvarem, navíc má dvojité dno. Pokud si připlatíte pět tisíc korun, většinu prostoru pod podlahou však zabere dojezdová rezerva.

Od druhého stupně výbavy Expression jsou zadní opěradla dělená v poměru 40/20/40 a mají funkci sklápění zatáhnutím páčky přímo v zavazadlovém prostoru. Základní výbava Essential má opěradla dělená v poměru 60/40.

Srovnání Dacie Bigster Hybrid s vybranou konkurencí

Rozměry (d / š / v) Rozvor náprav Objem kufru Cena od Dacia Bigster Hybrid 4570 / 1813 / 1711 mm 2702 mm 546 / 1851 l 665 000 Kč Ford Kuga Hybrid 4604 / 1882 / 1662 mm 2711 mm 581 / 1530 l 751 900 Kč Hyundai Tucson Hybrid 4510 / 1865 / 1650 mm 2680 mm 616 / 1795 l 879 990 Kč Kia Sportage Hybrid 4515 / 1865 / 1650 mm 2680 mm 587 / 1776 l 824 980 Kč Opel Grandland Hybrid 4650 / 1905 / 1665 mm 2784 mm 550 / 1645 l 769 990 Kč Renault Austral Hybrid 4533 / 1830 / 1645 mm 2667 mm 460-555 l 752 140 Kč

Když je řeč o zadních opěradlech, to prostřední jde sklopit, kdy se z něj stane loketní opěrka spolu s držáky nápojů a odkládacími výlisky pro chytré telefony. Jen pak mezi prostorem pro cestující a zavazadelníkem není žádná bariéra a teoreticky tak náklad může proniknout rovnou do kabiny. A víko kufru je poprvé u Dacie možné zavírat jen stiskem tlačítka, ovšem jen ve výbavách Journey a Extreme.

Před koleny je vzadu spousta místa, i když má autor těchto řádků s výškou přes 180 cm nastavenou přední sedačku "na sebe". Pomáhá, že opěradlo je sice pohodlné, ale relativně tenké a docela výrazně vykrojené. Chodidla je možné zastrčit pod přední sedačku, případného cestujícího na zadním sedadle uprostřed ale nepotěší vyvýšený středový tunel.

Teď také trocha čísel: hybridní Bigster uveze v testované výbavě Journey včetně příplatků 446 kilo a utáhne nebrzděný přívěs o hmotnosti 745 kilo, respektive rovnou tunu vážící brzděný přívěs. Ostatní motorizace zvládnou 1500 kilo. Tažné zařízení ze seznamu originálního příslušenství přijde na 12 077 korun.

Co se nám za asi 4,5 tisíce kilometrů, které jsme s autem doposud najezdili, líbí opravdu hodně, je množství odkládacích prostor. Dacia uvádí, že je uvnitř k dispozici dohromady přes 38,8 litru. Především středová konzole s velkou chlazenou schránkou, která je vyhrazená hybridní verzi, zaslouží velkou pochvalu. Vejdou se do ní klidně řízky pro celou rodinu až na cestu k moři. Objem schránky je 8,6 litru.

Středový tunel nabízí menší přihrádku, kterou je možné také uzavřít, a tím pádem v ní nechat nějaké věci i v zaparkovaném autě. Přetvořit je ji možné v držáky nápojů, ty nicméně mají tvar nepravidelného pětiúhelníku, takže pevnější lahve do nich nevložíte. Nezůstane nic jiného než použít kapsy ve dveřích. Do těch předních s trochou snahy dáte i 1,5litrovou lahev, jakkoliv je prostor evidentně dělaný na menší objem. Dozadu se ale sotva vejde i jen malá lahvička.

Komu by držáky nápojů přece jen chyběly, může zamířit do příslušenství. Bigster je totiž vybaven takzvanými úchyty YouClip, kam lze prostě přicvaknout různé věci. Standardně mají všechny výbavy pět těchto úchytů: na palubní desce vedle dotykové obrazovky, ve spodní části středového tunelu u spolujezdce, vzadu na středovém tunelu, na boku zavazadlového prostoru a na vnitřní straně víka kufru. Dokoupit lze pak ještě další dva na hlavové opěrky pro cestující vzadu.

Asi nejčastěji budou lidé na dedikované úchyty přidělávat držák telefonu, jakkoliv všechny Bigstery mají multimediální systém s bezdrátovým rozhraním Android Auto či Apple CarPlay. Nicméně kromě držáku na mobil nebo zmíněného držáku na pití lze volit třeba háček, lampičku nebo bezdrátovou nabíječku na chytré telefony. Ceny těchto doplňků přitom nejsou nijak vysoké, pohybují se od několika stovek po 1329 korun.

Autor fotografie: Dacia Malý obytňák Podobně jako Duster nebo Jogger je i Bigster možné dovybavit tak, aby v něm šlo provizorně přespat. Takzvaný Sleep pack, obsahující dvoulůžko s rozměrem 1,9 x 1,3 metru, stolek a úložný prostor. Podle Dacie ho zvládne jedna osoba rozložit za méně než dvě minuty. Nevýhodou je, že dvoulůžko výrazně omezí využitelnost kufru, nicméně z něj jde vymontovat. Dále nechybí stan za 9179 korun a takzvaná střešní galerie, kterou lze připevnit k ližinám (ty jsou standardní výbavou, verze Extreme má pak modulární střešní ližiny). Ta stojí 20 590 korun. Na střechu lze pak také pořídit střešní tyče, které unesou až 80 kilo.

Najdou se ale i věci, které by klidně mohly být praktičtější. Čalounění v kombinaci látky a materiálu MicroCloud, který je navíc omyvatelný, vypadá na papíře zajímavě. Jenže zvláště v letních měsících schází jakákoliv větší prodyšnost syntetického materiálu. A jakkoliv jsme chlazenou schránku chválili, chybí nám vpředu nastavitelná loketní opěrka. V některých polohách předního sedadla si není o co opřít pravý loket.

Kvůli vyšší světlé výšce by také někomu mohlo chybět madlo, o něž se jde při nastupování zapřít. A tradiční dotaz spousty lidí, které Bigster zaujme, je na třetí řadu sedadel. Tu rumunské SUV mít nemůže a nepočítá se s tím, že by se někdy do nabídky dostala.

Dacia Bigster Hybrid 155 Motor: benzinový čtyřválec, 1793 cm3 + elektromotor

Výkon: 115 kW / 156 k při 5300 ot.min

Točivý moment: 550 Nm při 1500 - 2400 ot.min

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,7 s

Průměrná spotřeba: 4,7 l / 100 km

Rozměry (d / š / v): 4570 / 1813 / 1711 mm

Rozvor náprav: 2702 mm

Objem zavazadlového prostoru (VDA): 546 - 1851 l

Objem palivové nádrže: 50 l

Kapacita baterie: 1,4 kWh

Pohotovostní / užitečná hmotnost: 1419 / 521 kg

Max. hmotnost nebrzděného / brzděného přívěsu: 745 / 1000 kg

Cena od: 665 000 Kč

Nicméně celkově je prostornost a praktičnost jednou ze silných stránek největšího SUV od Dacie v její historii. Tím spíše přihlédneme-li - opět - k cenovce auta. Základní Bigster s mildhybridní dvanáctistovkou vychází na 549 tisíc korun, testovaný hybrid stojí minimálně 665 tisíc korun. Výbava Journey, která je na obrázcích, pak vychází na 717 tisíc korun. S hybridním pohonem a bez příplatků.