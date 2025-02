Šéf Porsche je v Salcburku za lakomce, vjezd do svého tunelu prý získal za drobné

Wolfgang Porsche si naplánoval pohodlný příjezd ke svému sídlu nad Salcburkem - s pomocí 500 metrů dlouhého tunelu, jehož součástí bude i devět parkovacích míst. Nyní vyšlo najevo, že bývalý starosta města současnému předsedovi dozorčí rady automobilky umožnil postavit vjezd do soukromého tunelu přímo v městských garážích. A jejich trvalé užívání navíc posvětil zápisem do katastru nemovitostí.

Kdysi patřil honosný dům ve svahu zalesněného Kapuzinerbergu světoznámému spisovateli Stefanu Zweigovi, ale před čtyřmi lety jej získal Wolfgang Porsche, vnuk rodáka z Vratislavic Ferdinanda Porsche.

Paschinger Schlössl, rozlehlá stavba tyčící se 200 metrů nad městskou zástavbou, má ovšem jednu nepříjemnou vlastnost. Cesta, která se k ní z náměstí Stefana Zweiga skrze Felixovu bránu městského opevnění vine, je široká tak akorát na jedno auto: pokud se nějaké objeví v protisměru, musí se jedno druhému složitě vyhýbat. To však není jediná potíž místní strmé komunikace - v zimě je často pokrytá ledovkou, v létě po ní pro změnu proudí davy turistů k Mozartovu památníku.

Pro jednoho z dědiců miliardového majetku, Wolfganga Porsche, to však není nic, co by nedokázal vyřešit. Rakouská televize ORF a noviny Salzburger Nachrichten přišly s informací, že si Porsche zápisem věcného břemene zajistil nerušený vjezd do chystaného tunelu skrze podzemní městské garáže. Městu za to poslal 40 tisíc eur, v přepočtu jeden milion korun.

Reportáž rakouské televize upozorňuje, že samotná stavba je z pohledu zákona zcela v pořádku. Z velké části se nachází na pozemku majitele a ten jej podle rakouského práva může využít do neomezené hloubky, teoreticky až k zemskému jádru. To ale neplatí pro přístup k tunelu přes parkovací dům. Ten je ve vlastnictví města.

Současné vedení salcburské radnice považuje 40 tisíc eur, které město od Wolfganga Porsche za vjezd do tunelu inkasovalo, za nepřiměřeně nízkou částku. V této souvislosti se mluví o drobných, příspěvku do kávového fondu, ale i zvláštních privilegiích pro boháče.

"Nikdo nezná podrobné plány stavby. A jestliže celá věc proběhla v utajení krátce po volbách, tak se musím ptát, co se za tím vším skrývá," říká v reportáži ORF Ingeborg Hallerová z občanské iniciativy Grüne Bürgerliste, která je nyní ve vedení radnice.

Bývalý starosta Salcburku Harald Preuner dnes tvrdí, že o věcném břemenu k užívání garáže mohl rozhodnout sám, aniž by o tom musel zastupitelstvo informovat. To současné však chce minimálně prověřit, jak Preuner dospěl k tak nízké částce.

Rakouský Der Standard navíc připomíná, že když šéf automobilky před čtyřmi lety vilu kupoval, slíbil její zpřístupnění veřejnosti. O tom už se podle listu dnes nemluví, nyní ji prý chce Wolfgang Porsche užívat jen pro soukromé účely.

I to je současnému vedení radnice trnem v oku. Bývalému starostovi Preunerovi vyčetlo, že vjezd do tunelu přes městské garáže nepodmínil alespoň postavením pomníku slavnému spisovateli, který vilu před válkou obýval.

Wolfgang Porsche se zatím k celé situaci nevyjádřil.