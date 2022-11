Tajemná Ludmilla a další elektromobily. Porsche za osm let skoro nic jiného nenabídne

Změna pravidel ohledně prodeje čistě spalovacích aut v Evropě po roce 2035 se nevyhne ani automobilkám vyrábějícím supersportovní a luxusní vozy. S čistou mobilitou musí počítat Ferrari, Lamborghini nebo Porsche. Zatímco první dvě značky zatím s elektromobily vyčkávají, ve Stuttgartu už je několik let vyrábějí a v roce 2030 mají tvořit přes 80 procent jejich prodejů.

"Cílem Porsche je v roce 2025 prodávat přes polovinu aut s elektrifikovaným pohonem - ať už jako plug-in hybridy, nebo čisté elektromobily," uvedl na setkání s novináři mluvčí Porsche pro elektrickou mobilitu Mayk Wienkötter. Na začátku čtvrté dekády 21. století pak mají přes 80 procent prodejů značky tvořit pouze elektrické vozy. Pokud by si automobilka udržela čísla z minulého roku, kdy celosvětově dodala zákazníkům přes 300 tisíc aut, znamenalo by to zhruba 240 tisíc elektromobilů.

To je poměrně odvážné tvrzení, vezmeme-li v úvahu, že dnes sice Porsche mezi konkurenčními značkami nabízí asi nejširší nabídku plug-in hybridních a plně elektrických modelů, jádro nabídky ale stále tvoří auta s benzinovými motory.

Změnit se to má v nejbližší budoucnosti, pro kterou automobilka ze Stuttgartu oznámila hned trojici plně elektrických modelů. Než však přijdou, objeví se ještě už v polovině tohoto týdne terénní verze řady 911. Ta ponese jméno Dakar, které odkazuje na vítězství speciálně upravené 911 s pohonem všech kol na dakarské rallye v roce 1984. Chybět nebudou vyšší světlá výška nebo řada designových doplňků připomínajících závodní minulost.

O plně elektrické 911 Porsche zatím nemluví, o elektrické náhradě dvojice 718 Cayman a Boxster ale ano. Na trhu se má dvojice objevit v polovině této dekády, tedy zhruba kolem roku 2025, a to na specifické platformě určené pro sportovní elektromobily. Bude tak odlišná od základu PPE, který značka vyvíjí spolu s Audi a na nějž do budoucna také hodně sází, především i díky jeho modularitě. Podobně jako u stávajícího základu MEB pro levnější elektromobily koncernu VW bude možné na něm postavit auta rozličných velikostí.

Poprvé novou platformu použije Porsche u druhé generace SUV Macan, která se v Lipsku začne vyrábět v roce 2024. Její prototyp automobilka novinářům také ukázala. Budoucí linie se zatím schovávají ještě pod silnou kamufláží, nicméně inspirace Taycanem je i tak patrná, stejně jako fakt, že tvarem karoserie bude nový model připomínat kupé mnohem více než doposud.

Bystré oko si také všimne jména Ludmilla ve spodní části předních dveří. "Na začátku vývoje, kdy auta ještě nemají povolení pro testování na silnicích, dávají inženýři některým z nich jména, aby je od sebe odlišili," říká Antoon Nicolaas Janssen, který u Macanu zodpovídá za pohonné ústrojí.

Porsche kromě jména odhalilo také některé detaily: budoucí SUV bude mít se dvěma elektromotory výkon kolem 450 kW, točivý moment přes 1000 Nm, se 100kWh baterií ujede přes 500 kilometrů. Chybět nebude 800V technologie jako u Taycanu, automobilka ale slibuje ještě rychlejší nabíjení než u něj. Taycan zvládne maximálně 270 kW. Novinkou bude řízení zadní nápravy, chybět nebude elektronicky řízená uzávěrka diferenciálu.

"Určitou dobu se budou benzinový a elektrický Macan prodávat spolu, záležet ale bude na konkrétním trhu," připouští Dominik Hartmann, který zodpovídá pro změnu za vývoj šasi nového elektrického SUV, spíše postupnou transformaci. Znamená to tedy, že minimálně někde se budou prodávat dvě generace auta současně, podobně to dělá kupříkladu Fiat u malé 500.

Posledním z oznámených elektromobilů Porsche se stane velké luxusní sedmimístné SUV stojící nad modelem Cayenne. To se bude vyrábět také v Lipsku a stát bude na platformě SSP Sport, tedy dohromady třetím elektrickém základu Porsche. Dostat by ji měly i nové generace Taycanu a rovněž plně elektrické Panamery.