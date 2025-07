Dopravní peklo u českých hranic. V Německu budou z dálnic parkoviště, varuje autoklub

Německo čeká jeden z nejhorších víkendů roku na silnicích, po celé zemi se budou tvořit dopravní kolony. Varoval před tím německý autoklub ADAC. Prázdniny totiž začínají i v posledních dvou spolkových zemích - Bavorsku a Bádensku-Württembersku. Zvlášť autoklub upozorňuje na možné dopravní komplikace na cestě z Drážďan do Prahy.

"První srpnový víkend bude pro lidi, kteří vyrazí na dovolenou autem, obzvlášť špatný. Z dálnic se mnohdy stanou parkoviště," uvedl ADAC. Podle něj přitom bude tentokrát jedno, zda se řidiči vydají na dovolenou, nebo se z ní budou vracet. "Cestující budou potřebovat obzvlášť hodně trpělivosti," dodal autoklub.

Zatímco v Bavorsku a Bádensku-Württembersku, jihoněmeckých spolkových zemích s dohromady 24,5 milionu obyvatel, prázdniny začínají, školákům na východě Německa - v Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku - pomalu končí. Do lavic se vrátí už 11. srpna. První a druhý srpnový víkend jsou tak jediné dva z celého léta, kdy budou zavřené školy po celém Německu.

Ve směru z jihu na sever k hustotě dopravy přispěje i to, že prázdniny končí také mnoha školákům ve skandinávských zemích, upozornil ADAC.

Komplikace budou působit o víkendu místa, na kterých se nyní dálnice opravují. Těch je podle autoklubu po celém Německu nyní zhruba 1250. Nejhorší bude situace podle předpovědi v pátek odpoledne, v sobotu dopoledne a v neděli odpoledne. Pokud lidé mohou, měli by podle ADAC na cestu vyrazit raději v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek.

Kolony budou podle ADAC vznikat mimo jiné na silnicích vedoucích k Severnímu a Baltskému moři či v okolí velkých měst včetně Berlína, Hamburku či Mnichova. Zvlášť ADAC, stejně jako před minulým víkendem, upozornil německé řidiče na nebezpečí tvorby kolon na dálnici mezi Drážďany a Prahou, neboť u hranic na české straně stavbaři opravují krušnohorské tunely.

Dodatečnou komplikací mohou být pro řidiče hraniční kontroly, které německá policie namátkové provádí na hranicích s Rakouskem od roku 2015, s Českem, Polskem a Švýcarskem od roku 2023 a se zbytkem sousedních zemí od loňského září. V květnu navíc nový ministr vnitra Alexander Dobrindt po nástupu do funkce nařídil hraniční režim ještě zpřísnit. Za "velmi pravděpodobné" považuje ADAC kolony hlavně na třech dálničních hraničních přechodech s Rakouskem. Připraveni musejí být řidiči LW také na kontroly při cestě z Německa, a to na dánské, francouzské, nizozemské a od července také na polské hranici.

ADAC také připomněl, že kvůli snaze odlehčit dálnicím platí pro nákladní vozy nad 7,5 tuny zákaz po nich jezdit, a to od sedmi hodin ráno do osmi večer o všech sobotách až do konce srpna.