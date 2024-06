Tak za kolik to bude letos? Dálniční známky cestou k moři zdražují nejen v Česku

Prázdniny jsou tady a s nimi i doba dovolených, na které stále více Čechů vyráží vlastním autem. S tím je spojená také řada výdajů a povinností, mezi nimi třeba poplatek ze využití dálniční sítě. Zatímco někde se platí mýto podle ujeté vzdálenosti, jinde stačí koupit dálniční známku a vyrazit. Jenže jakou vybrat a na kolik přijdou? Podívejte se na ceny dálničních známek v Evropě.

Začít nelze jinak než dálniční známkou v Česku. Ta od minulého roku, kdy jsme podobný přehled dělali naposledy, podražila. Roční kupon tak nyní stojí 2300 korun, tedy o nemalých 800 korun více. Třicetidenní známka je ale s cenou 430 korun o desetikorunu levnější, desetidenní viněta zlevnila dokonce o 80 korun.

Novinkou, o níž bude řeč ve více státech, je jednodenní známka, která ale platí jen do půlnoci daného dne, i když ji koupíte třeba v pět hodin odpoledne. Ta stojí dvě stovky. Elektromobily mají dálnice úplně zdarma, plug-in hybridy se značkou "EL" platí 570, 100, 60 nebo 50 korun podle známky. Výraznou slevu pak mají také auta na biometan nebo zemní plyn.

S denní známkou se letos setkáte ve více státech. Kromě Česka ji mají už i v Rakousku, kde přijde na v přepočtu asi 214 korun, v Maďarsku, kde stojí v přepočtu 323 korun, a také Rumunsku, kde stojí v přepočtu 62 korun. Na Slovensku se jednodenní známka objeví v srpnu za 5,4 eura, tedy asi 135 korun.

Ačkoliv Evropská unie už v roce 2022 vydala rozhodnutí, podle kterého měly členské státy dva roky na to, aby do své legislativy mimo jiné implementovaly i jednodenní vinětu pro ty, kteří zemí třeba jen projíždí, několik z nich tak neučinilo. Netýká se to samozřejmě Moldavska, které je zatím jen kandidátní zemí, a Švýcarska, které do EU nespadá. Bulharsko a Slovinsko ale zatím jednodenní známku ve svém systému nemají.

Meziročně nejvíce se ceny dálničních známek zvedly v Maďarsku. Roční známka tam stojí skoro 3600 korun, loni byla o více než pětistovku levnější. Měsíční kupon zdražil v přepočtu o zhruba stokorunu, týdenní o necelých padesát korun.

Nejdražší zůstává průjezd dálniční a silniční sítí v Moldavsku, kde sice meziročně kupony nezdražily, ten na celý rok ale přijde stejně na v přepočtu skoro 4,5 tisíce korun (rozdíly v přepočtech oproti loňsku jsou vždy způsobené výkyvy kurzu eura, místní cena 180 eur se nezměnila). Prohnou se i řidiči jedoucí přes Slovinsko.

Tamní známka vychází na v přepočtu 2925 korun, navíc meziročně její cena o 7,5 eura stoupla. Mírně zdražily i viněty na měsíc a týden. V Rakousku je pro změnu dražší desetidenní známka, zbytek cen se ale nezměnil. Stejné jsou ceny též na Slovensku nebo v Bulharsku. Ve druhé jmenované zemi jsou přitom známky skoro nejlevnější, roční tam vychází na v přepočtu jen něco lehce přes tisícovku.

Zdaleka nejlevnější jsou ale dálniční poplatky v Rumunsku, kde je ale třeba počítat s tím, že kromě dálnic je známka potřeba i na státní silnice a v některých částech jsou zvlášť zpoplatněné přejezdy mostů. Každopádně roční viněta i po skutečně mírném zdražení vychází v přepočtu na asi sedm stovek. Novinkou je třeba 60denní známka místo 90denní.

Už všude v Evropě, kde se poplatky vybírají pomocí vinět, je možné je pořídit elektronicky. Jako poslední loni na podzim do tohoto vlaku nastoupilo Švýcarsko, kde se dá pořídit jen roční známka. Cena se meziročně nezvedala.

Další novinka přímo nesouvisející s cenou známek, se pak odehrála v Rakousku. Pokud digitálně koupíte jednodenní nebo desetidenní známku, je možné ji používat ihned. Není potřeba čekat čtrnáct dnů kvůli ochraně spotřebitele nebo se vydávat za podnikatele, kde ochranná lhůta kvůli možnosti známku vrátit neplatila ani v minulosti.

U dvouměsíční nebo roční známky ale toto pravidlo podle webu ASFiNAG, který mýto v Rakousku vybírá, stále platí. Zároveň je ale přímo pod cenou na webu i "užitečný tip". Digitální známku totiž stačí koupit třeba u autoklubu ÖATMC nebo ADAC, případně přes prodejní partnery nebo prodejní automaty, pak 18denní lhůta neplatí a známka je validní okamžitě.