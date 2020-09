Dacia odhaluje nové Sandero a Logan. Mají modernější design a techniku Renaultu Clio

Cesta obrozené Dacie začala v roce 2004 s levným sedanem Logan. Ten si rychle vybudoval vysokou popularitu nejen v Rumunsku, ale napříč Evropou, postupně tak kolem něj vznikla celá řada modelů, čítající kombi MCV a malý hatchback Sandero. V roce 2012 přišla na trh druhá generace s modernějším vzhledem i technikou, teď Dacia ukazuje třetí vydání populárních modelů.

Stejně jako druhá generace, dostalo i třetí vydání opět modernější vzhled. Dacia zatím zveřejnila jen tři snímky nové generace sedanu Logan, hatchbacku Sandero a jeho terénní varianty Stepway, i z nich je ale patrný značný posun směrem k novým modelům mateřského Renaultu.

Novým charakteristickým prvkem se pak stanou přední i zadní světla s podpisem ve tvaru písmene Y. Nové jsou dále také kliky dveří, naopak boční blinkry zůstávají v blatnících a nepřesunuly se do zrcátek jako u většiny konkurentů.

Logan má elegantnější tvarování splývavé zádi než doposud, výrobce zmiňuje i mírnou redukci v bočním prosklení. Sandero je nově nižší, má více skloněné čelní sklo a rozšířené nápravy, přičemž si ale zachovalo světlou výšku kolem 150 mm, je tedy opticky dynamičtější než doposud. Více se svým vzhledem, především zadních partií, přibližuje novému Cliu.

S ním přitom bude trojice nových modelů sdílet platformu CMF-B. Francouzský magazín L’Argus ale zároveň dodává, že kvůli snížení nákladů Dacia využije i některé komponenty ze starší platformy B0, která je v útrobách stávající generace Loganu a Sandera.

Přesto by i zjednodušená verze nového technického základu měla v budoucnu umožnit zástavbu hybridního pohonného ústrojí, byť v nějaké jeho jednodušší podobě. Prim budou přesto nadále hrát spalovací agregáty.

Zmíněný francouzský magazín informuje o použití dvou litrových motorů. Ve verzi SCe s 55 kW bez přeplňování (Clio má stejný motor o výkonu 48 kW) a ve verzi TCe se 74 kW s přeplňováním turbodmychadlem. Silnější verze bude umět spalovat i zkapalněný ropný plyn LPG jako třeba v novém Cliu či Capturu. Chybět by neměl ani turbodiesel 1.5 Blue dCi o výkonu 85 kW.

Nabídka motorů by tedy měla zůstat podobná jako doposud a zároveň do značné míry kopíruje i pohonné jednotky v novém Cliu. Výjimkou bude nejsilnější třináctistovka TCe s výkonem 96 kW a dvouspojkovou automatickou převodovkou. Tu by si Clio mělo nechat jen pro sebe.

Co naopak Clio nemá a Sandero ano, bude terénní verze Stepway. Ta má stejně jako doposud plastové obložení podběhů a prahů, nově pak dostala i robustněji vypadající plastové výlisky kolem mlhovek a od klasického hatchbacku odlišnou kapotu. Kromě toho bude mít vyšší světlou výšku než standardní model, pohonu všech kol se ale opět nedočká. Kombi Logan MCV na fotkách naopak chybí a delší dobu se spekuluje, že tato varianta nástupce nedostane.

Zatímco Logan bude v prodeji jen na vybraných evropských trzích, mezi nimiž nebude chybět Česká republika, Sandero se bude prodávat prakticky všude. A není divu, protože se jedná o bestseller rumunské automobilky a od roku 2017 také nejprodávanější auto pro soukromé, nikoliv firemní, zákazníky v Evropě. Nová generace tedy má na co navazovat.

Bližší informace o použité technice, která by vzhledem k radaru v předním nárazníku měla zahrnovat i některé moderní asistenční systémy, zveřejní Dacia na konci září. Francouzský L’Argus odhaduje, že cena Sandera se zvýší jen nepatrně o nějakých 200 až 300 eur, což by znamenalo v přepočtu o zhruba pět až osm tisíc korun navíc. I samotná Dacia slibuje "nepřekonatelnou cenovku".

Základní cena nového modelu by tedy mohla i nadále zůstat blízko dvousettisícové hranici. Připomeňme, že Logan i Sandero začínají aktuálně na 211 400 korunách. Do prodeje by měly novinky zamířit na přelomu roku.