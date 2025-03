"Cítila jsem se jako ve startujícím letadle." Volvo XC40 provázejí podivné nehody

V hlavní roli elektrické volvo a pedál akcelerátoru "sešlápnutý na 100 procent". Nejstarší norský oborový časopis Motor zmapoval hned šest případů s obdobným scénářem, z nichž jeden skončil tragicky. Automobilka incidentů lituje, zároveň však tvrdí, že na autech žádnou chybu nenašla.

Obchodní centrum v norské Sandvice zažilo loni 23. září smutnou událost. Volvo XC40 tu prorazilo zeď garážového domu a zřítilo se na zem ze čtvrtého patra. Při nehodě zemřel šedesátiletý muž, konstatovala policejní zpráva, ze které citoval i norský tisk.

Z případu byly zveřejněny i některé podrobnosti. Například, že řidič do kabiny nastoupil ze strany spolujezdce, protože zleva blokovalo dveře jiné auto. A také fakt, že vůz před nárazem do cihlové zdi dosáhl rychlosti 62 km/h, přičemž poslední tři sekundy měl plně sešlápnutý pedál plynu.

Šetření automobilky Volvo a Norské správy veřejných komunikací dospělo k závěru, že vůz nezrychlil kvůli technické závadě. Policie proto další vyšetřování odložila.

I když v tomto případě vše ukazovalo na nešťastnou záměnu pedálů, do redakce časopisu Motor začaly chodit stížnosti majitelů elektrické XC40, kteří měli s autem podobnou zkušenost. Jen měli to štěstí, že vyvázli životem.

Případům se začal věnovat zkušený novinář Jon Terje Hansen.

První z nich se odehrál loni 6. července v Østfoldu. "Měla jsem pocit, že nad autem nemám vůbec žádnou kontrolu. Zrychlení bylo prudké a děsivé," cituje majitelku auta Bente Karlbergovou časopis Motor.

Její volvo vyrazilo vpřed právě v okamžiku, kdy chtěla zacouvat do garáže. Překonalo hromadu štěrku, kmen spadlého stromu a zdolalo i závěrečný velmi prudký svah, na jehož vrcholu uvízlo v měkkém porostu. Podle popisu časopisu je těžké si představit, že by někdo po celou dobu držel pedál plynu u podlahy.

"Když Bente Karlbergovou potkáváme na její farmě, je incidentem zjevně zasažena. Odnesla si z něj těžce pohmožděné ruce a nohu, ale nejhorší jsou vzpomínky, které přetrvávají i sedm měsíců po incidentu," konstatuje Hansen ve svém příspěvku.

"Lidé, se kterými jsem mluvila, věří, že jsem musela sešlápnout plyn místo brzdy. Takové reakce ve mně vyvolaly nechuť o věci mluvit, ale jsem si naprosto jistá, že jsem se nezmýlila, zdůrazňuje Karlbergová, která po nehodě dostala od místního dealera zbrusu nové Volvo EX30. Jezdit s ním si ale netroufá.

"Ve volvu jsem se vždy cítila bezpečně, ale teď se bojím. Nelíbí se mi, když mě ovládá technika, a ne já ji," konstatuje Bente Karlbergová, která se chce po prožité události vrátit ke spalovacím autům.

Ani v jejím případě Volvo po prozkoumání "černé skříňky" nic zvláštního neobjevilo. "Data ukazují, že vůz nejprve couvá a že funkce Rear Auto Brake aktivuje brzdy, protože vůz vnímá, že může dojít k nárazu zezadu. Zásah brzd zabrání srážce vozu při couvání," píše se ve zprávě, kterou časopis Motor získal od automobilky Volvo. Text dále pokračuje: "Poté se vůz rozjede vpřed s tlakem na plynový pedál mezi 20 až 100 procenty, než se po několika sekundách zastaví. Data ukazují, že během incidentu nebyl sešlápnut brzdový pedál."

Zatímco si Karlbergová prudkou jízdu vpřed nedokáže vysvětlit, pro uvedený "zásah brzd při couvání" vysvětlení má: "Stává se to téměř pokaždé, když se vracíme do garáže, a venku svítí ostré slunce. Pak je uvnitř garáže stín a auto si myslí, že jde o zeď a zastaví. Už jsme si na to zvykli," vysvětluje.

Co prozradí černá skříňka

"Když Berit zatáhla ruční brzdu, aby vylovila klíč z kabelky, auto zrychlilo a zničilo sousedovo Audi. O 14 dní později dostala policistka v důchodu pokutu 8000 norských korun," popisuje Jon Terje Hansen další případ, který se odehrál 29. října loňského roku.

"Zrovna když sahá po tašce, auto zrychlí a prorazí vrata garáže. Pokračuje dál vysokou rychlostí dalších deset metrů, než narazí do zaparkovaného Audi, které je vrženo na zeď. Audi se podařilo opravit, volvo však bylo na odpis," uvádí časopis Motor.

Berit Hovinová byla před nešťastnou událostí na zkoušce pěveckého sboru, odkud se vracela domů. Ten den bylo velmi špatné počasí. Spustil se déšť a její auto mělo před nehodou projet několika velkými kalužemi.

"Volvo v Norsku svolalo kolem pěti tisíc vozů tohoto typu kvůli možným problémům s korozí kabelového svazku, která souvisí se zrychlením vozu. Vlhkost v kombinaci s korozí mohou dát nesprávný signál o aktivaci škrticí klapky," upozorňuje Motor s tím, že v tomto případě nebyl vůz, vyrobený v roce 2022, do svolávací akce zahrnut.

Také zde asistovala na místě policie, která nakonec Berit Hovinové udělila pokutu za nebezpečnou jízdu. Auto bylo odtaženo a prozkoumáno odborníky z Volva, ti však ani tentokrát nic neobvyklého nezjistili.

I další tři incidenty, jejichž popis přinášíme ve fotogalerii, se odehrály při parkování. Ve dvou případech se to obešlo bez zranění, v jednom utrpěl řidič tržnou ránu na hlavě.

Nutno dodat, že se redaktoři časopisu Motor pokoušeli nejzávažnější ze série nehod zrekonstruovat. Ani oni však žádné neobvyklé chování Volva XC40 nezaznamenali.

Redakce však oslovila i specialistu Simena Huse, který se analýzou dat získaných z automobilů zabývá více než dvacet let. Hus v rozhovoru pro Motor zpochybnil závěry, ke kterým úřady při vyšetřování nehod došly.

"Černá skříňka zaznamenává všechny signály, které projdou takzvaným SRS boxem a po nehodě z ní můžeme data přečíst. Můžeme zjistit, zda auto brzdilo, zrychlovalo a tak dále. Můžeme například zaregistrovat, zda vůz dostal signál ke zrychlení. Ale už nevidíme, čím byl tento signál dán. Nevidíme, zda někdo fyzicky sešlápl plynový pedál, nebo zda signál ve skutečnosti pochází z poruchy některého z komponentů," uzavírá Simen Hus.