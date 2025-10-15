Tohle se Číňanům nepovedlo. Dongfeng Box selhal v nárazových testech

Čínské automobilky, které přicházejí na evropský trh, si v posledních měsících zásadně vylepšily reputaci v kvalitě zpracování i úrovni bezpečnosti. Modely od značek jako BYD, MG či Chery dokazují, že dokážou konkurovat evropským i korejským rivalům nejen cenou, ale i technologií a bezpečností.
V testech Euro NCAP získávají ostatně čínské vozy stále častěji čtyři nebo pět hvězdiček a potvrzují, že segment levnějších elektromobilů může být kvalitní i bezpečný. Ne všechny značky ale dokázaly udržet krok s tímto trendem a nejnověji se o tom přesvědčil Dongfeng se svým malým městským hatchbackem Box, který v testech bezpečnosti propadl.
Dongfeng Box, cenově dostupný elektromobil od čínské státní automobilky, získal v testech Euro NCAP pouze tři hvězdičky. Organizace zjistila, že při čelním nárazovém testu s odsazením, který simuluje srážku dvou vozidel, došlo k selhání několika bodových svarů karoserie.
Tyto konstrukční vady mohou znamenat ztrátu stability vozu a zvýšené riziko zranění cestujících při nehodách ve vyšších rychlostech. Navíc po nárazu zůstal systém zamykání dveří aktivní, což by v reálné situaci mohlo záchranářům znemožnit přístup k posádce.
Další slabiny se objevily i v oblasti pasivní bezpečnosti. Airbag řidiče se při nárazu nenafoukl dostatečně, takže hlava se dostala do kontaktu s volantem. Palubní deska obsahovala části, které by mohly způsobit zranění nohou předních cestujících, a vůz rovněž postrádá ochranné prvky, které by zabránily srážce mezi osobami sedícími vpředu při bočním nárazu.
V celkovém hodnocení ochrany dospělých cestujících tak Box dosáhl pouze 69 procent, což jej řadí pod průměr současných elektromobilů v dané třídě.
"Bodové svary se mohly ještě víc poškodit při nehodách ve vyšší rychlosti. Takovou závadu je třeba řešit, aby se vůz vyrovnal konkurenci," uvedl programový manažer Euro NCAP Aled Williams.
Výsledek malého Dongfengu tak kontrastuje s úspěchy jiných čínských značek, které se na evropském trhu etablovaly s velmi solidními výsledky, čímž potvrzují, že čínští výrobci se dokážou přizpůsobit přísným evropským normám a zlepšovat své produkty podle zpětné vazby z testů.
Ostatně příkladem úspěšné reakce na kritiku je i značka Chery. V červenci její SUV Tiggo 7 a 8 čelily problémům se zadními hlavovými airbagy, které při bočním nárazu nedostatečně chránily hlavu dítěte. Po upozornění Euro NCAP však automobilka rychle zareagovala, systém přepracovala a po opakovaném testu dosáhly oba modely pětihvězdičkového hodnocení.
"Společnost Chery rychle zareagovala na zjištěnou závadu a výsledná oprava zvýšila hodnocení vozu Tiggo na pět hvězdiček. Snaha o co nejvyšší úroveň bezpečnosti je v nejlepším zájmu spotřebitele," dodal Williams.
Dongfeng tak nyní čelí podobné výzvě, jakou Chery zvládlo. Pokud chce přesvědčit evropské zákazníky, že nízká cena nemusí znamenat kompromis v bezpečnosti, bude muset přistoupit k zásadním úpravám konstrukce a softwaru.