Světový trapas. Čínské SUV chtělo napodobit Range Rover, málem to dopadlo tragicky

před 9 minutami
Ambiciózní pokus čínské automobilky Chery zopakovat legendární výjezd Range Roveru na hoře Tianmen skončil fiaskem. Zatímco britský off-road kdysi hladce zdolal 999 prudkých schodů k Nebeské bráně, novému SUV Fulwin X3L se akce dramaticky vymkla z rukou. Nejenže selhalo jištění, Číňané podcenili i přípravu.
Číňané chtěli napodobit slavný Land Rover. Skončilo to trapasem | Video: Reuters

Hora Tianmen v čínské provincii Chu-nan patří k nejpůsobivějším přírodním místům v Asii. Stoupání o 999 schodech vede k přírodnímu skalnímu otvoru známému jako Nebeská brána. A tak láká automobilky předvést tu odvážné kaskadérské pokusy.

Když se čínská automobilka Chery rozhodla uspořádat reklamní akci s novým SUV Fulwin X3L, chtěla ho ukázat v extrémních podmínkách. Auto mělo vyjet celých 999 schodů stejně jako to před lety zvládl Range Rover Sport.

Vůz vyrazil vzhůru za doprovodu kamer a podpůrného týmu, jeho výstup se však rychle začal komplikovat. Ztratil trakci a auto se zpětným skluzem dostalo do nestabilní pozice. Nakonec sjelo několik schodů dolů a narazilo do kamenného zábradlí, které se po nárazu rozpadlo. Jako zázrakem auto nespadlo ze strmého srázu.

Video z nešťastné události se okamžitě rozšířilo po sociálních sítích a značce přineslo vlnu kritiky i posměšků.

Chery později uvedla, že selhal jeden z kotevních bodů lana, které mělo auto mechanicky jistit. Lano se mělo omotat kolem pravého kola a zablokovat jeho otáčení. Automobilka se omluvila a oznámila, že poškození opraví. 

V očích veřejnosti to však působí, že pokus nebyl zřejmě dostatečně připravený a šlo spíše o snahu rychle získat virální obsah než o precizně naplánovanou prezentaci schopností vozu.

Co se vlastně Chery snažila napodobit? Při původním výstupu Range Roveru Sport PHEV v roce 2018 projel profesionální jezdec Ho-Pin Tung nejprve celou klikatou cestu vedoucí na Tianmen, která má 99 zatáček a vysoké převýšení.

Poté se postavil před samotné schody, jejichž sklon dosahuje místy až 45 stupňů. Systém Terrain Response 2 automaticky upravuje nastavení motoru, brzd a trakce podle terénu. Ho-Pin Tung později přiznal, že navzdory svým zkušenostem z Formule E i dalších vrcholných sérií považoval tento výstup za jednu z nejnáročnějších zkoušek, které kdy absolvoval. Range Rover vystoupal až k samotné Nebeské bráně.

Pokus Chery tak připomněl, že virální marketing je dvousečný. Značky dnes touží po rychle sdíleném obsahu, který dokáže v několika sekundách zaujmout miliony lidí. Pokud není akce perfektně připravená, může se taková snaha zvrtnout a selhání natočené na kameru zaplaví sociální sítě.

 
