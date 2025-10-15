Auto

Praha plná radarů. Známe stovku míst, kde se měří. Mezi nimi i zbrusu nové

Praha plná radarů. Známe stovku míst, kde se měří. Mezi nimi i zbrusu nové
Kde v Praze narazíte na úsekové měření?
Kde v Praze narazíte na úsekové měření?
Na těchto místech se v Praze měří okamžitá rychlost.
Semaforové kamery mapují jízdu na červenou. Zobrazit 8 fotografií
Foto: Jakub Stehlík
Jan Matoušek
před 3 hodinami
Počet aut v Praze roste, stejně jako vzdálenost, kterou v nich lidé ročně ujedou. A zesiluje i dohled, který nad nimi Technická správa komunikací má. Na silnicích v hlavním městě totiž podle aktuálně zveřejněného seznamu přibyly hned dva úseky pod radary, celkem se rychlost měří téměř na stovce míst. Víme přesně kde.

Je Praha prošpikovaná radary? Technická správa komunikací (TSK) zveřejnila každoroční seznam míst, kde se měří rychlost okamžitá i v rámci daného úseku. A celkem to dává dohromady 98 různých míst, kde je potřeba si na rychlost dávat pozor. Kamery na semaforech, hlídající jízdu na červenou, ponechme zatím stranou.

Z 98 různých míst spadá rovných 60 do úsekového měření. Oproti roku 2023 přibyly kamery u přechodu pro chodce v lokalitě Na Padesátníku v Lipské ulici v Praze 6. A to jak směrem na Slaný, tak směrem do Prahy.

Pod kamerami jsou samozřejmě tunely: Brusnický, Bubenečský, Dejvický, Strahovský i Mrázovka. Dále jsou kamery úsekového měření na několika místech Jižní spojky, na Rozvadovské spojce, na Spořilovské směrem do centra nebo v úseku ulic Evropská a Alžírská. Kompletní seznam šesti desítek úseků, kde je potřeba sundat nohu z plynu, najdete v galerii.

"Od počátků nasazení tohoto systému v roce 2006 klesl v osazených lokalitách počet přestupků z rozmezí od 30 do 60 procent na rozmezí zhruba od jednoho do pěti procent zaznamenaných vozidel," vypočítává Technická správa komunikací.

Měření okamžité rychlosti je o něco mladší, poprvé byl v roce 2010 systém nainstalován v Praze 6 v blízkosti tramvajové zastávky Ořechovka ve směru do centra města. Aktuálně je pak v hlavním městě 38 lokalit, kde TSK měří okamžitou rychlost: třeba na Horoměřické, Komořanské, Spořilovské, Modřanské nebo Slánské. I seznam těchto lokalit najdete v galerii.

Někde, uvádí TSK, je měření úsekové rychlosti a měření okamžité rychlosti integrováno do jednoho zařízení. A měření okamžité rychlosti je také někde spojené s dokumentací jízdy na červenou: proto se v některých úsecích pod semafory nevyplácí přidat, i když si myslíte, že "to ještě stihnete".

Pokud jde o sledování jízdy na červenou, tak na osmnácti křižovatkách je nainstalováno devatenáct takových zařízení. A celkem je takhle detekováno 44 jízdních směrů.

"Systém je složen z dvojice kamer. Přehledová kamera zaznamenává aktuální stav na světelné signalizaci, monitoruje pohyb vozidel a okamžik průjezdu vozidla stop čárou v době, kdy je na signalizaci červený signál. Detailová kamera pak provede dokumentaci a identifikaci příslušného vozidla," popisuje Technická správa komunikací.

Úpravami a obnovou prošlo v roce 2024 zařízení na detekci jízdy na červenou na více křižovatkách, mezi nimi třeba K Barrandovu a K Holyni nebo Kolbenově a Kbelské. V ulici Čs. armády u ulice Národní obrany je pak už od roku 2012 zařízení, které sleduje řidiče, kteří nedali přednost chodcům na přechodu. Na Evropské zase kamerový systém kontroluje neoprávněnou jízdu v jízdním pruhu vyhrazeném hromadné dopravě a taxíkům.

Kromě seznamu radarů a zařízení sledující jízdu na červenou TSK zveřejnilo i další čísla o dopravě v Praze. Na jeden osobní automobil tak třeba připadá 1,3 obyvatele Prahy, v celé České republice je to 1,6 obyvatele na jedno osobní auto. Osobní a lehká užitková vozidla do 3,5 tuny pak loni v hlavním městě najela v průměru přes 21 milionů kilometrů za jeden pracovní den. Všechna motorová vozidla dokonce přesáhla 23 milionů kilometrů.

Loni bylo také v Praze zaregistrovaných skoro 1,057 milionu osobních aut, je však nutné dodat, že rozhodně ne všechna na území Prahy jezdí. Může se jednat třeba o auta registrovaná firmami se sídlem v Praze, ale pobočkami kdekoliv jinde po republice.

Nejvytíženějším úsekem se stal Barrandovský most, po němž za jediný den projede 127 tisíc vozidel. Následuje Brněnská v úseku Chodovec až přípojka Chodov a Jižní spojka v úseku Chodovská až V korytech.

