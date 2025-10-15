Praha plná radarů. Známe stovku míst, kde se měří. Mezi nimi i zbrusu nové

Je Praha prošpikovaná radary? Technická správa komunikací (TSK) zveřejnila každoroční seznam míst, kde se měří rychlost okamžitá i v rámci daného úseku. A celkem to dává dohromady 98 různých míst, kde je potřeba si na rychlost dávat pozor. Kamery na semaforech, hlídající jízdu na červenou, ponechme zatím stranou.
Z 98 různých míst spadá rovných 60 do úsekového měření. Oproti roku 2023 přibyly kamery u přechodu pro chodce v lokalitě Na Padesátníku v Lipské ulici v Praze 6. A to jak směrem na Slaný, tak směrem do Prahy.
Pod kamerami jsou samozřejmě tunely: Brusnický, Bubenečský, Dejvický, Strahovský i Mrázovka. Dále jsou kamery úsekového měření na několika místech Jižní spojky, na Rozvadovské spojce, na Spořilovské směrem do centra nebo v úseku ulic Evropská a Alžírská. Kompletní seznam šesti desítek úseků, kde je potřeba sundat nohu z plynu, najdete v galerii.
"Od počátků nasazení tohoto systému v roce 2006 klesl v osazených lokalitách počet přestupků z rozmezí od 30 do 60 procent na rozmezí zhruba od jednoho do pěti procent zaznamenaných vozidel," vypočítává Technická správa komunikací.
Měření okamžité rychlosti je o něco mladší, poprvé byl v roce 2010 systém nainstalován v Praze 6 v blízkosti tramvajové zastávky Ořechovka ve směru do centra města. Aktuálně je pak v hlavním městě 38 lokalit, kde TSK měří okamžitou rychlost: třeba na Horoměřické, Komořanské, Spořilovské, Modřanské nebo Slánské. I seznam těchto lokalit najdete v galerii.
Někde, uvádí TSK, je měření úsekové rychlosti a měření okamžité rychlosti integrováno do jednoho zařízení. A měření okamžité rychlosti je také někde spojené s dokumentací jízdy na červenou: proto se v některých úsecích pod semafory nevyplácí přidat, i když si myslíte, že "to ještě stihnete".
Pokud jde o sledování jízdy na červenou, tak na osmnácti křižovatkách je nainstalováno devatenáct takových zařízení. A celkem je takhle detekováno 44 jízdních směrů.
"Systém je složen z dvojice kamer. Přehledová kamera zaznamenává aktuální stav na světelné signalizaci, monitoruje pohyb vozidel a okamžik průjezdu vozidla stop čárou v době, kdy je na signalizaci červený signál. Detailová kamera pak provede dokumentaci a identifikaci příslušného vozidla," popisuje Technická správa komunikací.
Úpravami a obnovou prošlo v roce 2024 zařízení na detekci jízdy na červenou na více křižovatkách, mezi nimi třeba K Barrandovu a K Holyni nebo Kolbenově a Kbelské. V ulici Čs. armády u ulice Národní obrany je pak už od roku 2012 zařízení, které sleduje řidiče, kteří nedali přednost chodcům na přechodu. Na Evropské zase kamerový systém kontroluje neoprávněnou jízdu v jízdním pruhu vyhrazeném hromadné dopravě a taxíkům.
Kromě seznamu radarů a zařízení sledující jízdu na červenou TSK zveřejnilo i další čísla o dopravě v Praze. Na jeden osobní automobil tak třeba připadá 1,3 obyvatele Prahy, v celé České republice je to 1,6 obyvatele na jedno osobní auto. Osobní a lehká užitková vozidla do 3,5 tuny pak loni v hlavním městě najela v průměru přes 21 milionů kilometrů za jeden pracovní den. Všechna motorová vozidla dokonce přesáhla 23 milionů kilometrů.
Loni bylo také v Praze zaregistrovaných skoro 1,057 milionu osobních aut, je však nutné dodat, že rozhodně ne všechna na území Prahy jezdí. Může se jednat třeba o auta registrovaná firmami se sídlem v Praze, ale pobočkami kdekoliv jinde po republice.
Nejvytíženějším úsekem se stal Barrandovský most, po němž za jediný den projede 127 tisíc vozidel. Následuje Brněnská v úseku Chodovec až přípojka Chodov a Jižní spojka v úseku Chodovská až V korytech.