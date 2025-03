Začínalo starým seatem, teď chce uspět v Česku. Čínské Chery nabídne i normální SUV

Už to nejsou jen nesmělé pokusy neznámých značek. Čínský automobilový průmysl naplno vtrhnul i na český trh a rád by navázal na úspěchy MG. V budoucích týdnech otevře svou českou pobočku BYD a do konce roku přijede i další z čínských gigantů: Chery. To, možná poučeno z předchozích nezdarů, navíc vsadí na docela normální auta.

Omoda a Jecoo nejspíše fungují jako takový předvoj. Obě značky, které v těchto dnech startují na českém trhu, patří pod značku Chery, která ale zatím v Evropě chybí. Ani to ale nebude platit dlouho, jak totiž Aktuálně.cz potvrdil brand manager Chery Liu Yicheng, modely Chery se na českém trhu objeví ve druhé polovině letošního roku. Související Doženeme Korejce za pár let, věří nové čínské automobilové značky na českém trhu 20 fotografií Prim mezi prvními modely budou hrát SUV Tiggo 7 a Tiggo 8, doplnit by je minimálně časem měly ještě modely Tiggo 4 a Tiggo 9. Jak jste nejspíše pochopili, Chery bude v Česku, respektive východní Evropě, kam letos hodlá expandovat, sázet na různě velká SUV. Vzhledem k jejich popularitě to vlastně není tolik překvapivé. To, kolik dealerů automobilka v Česku otevře, jak to bude se zárukou nebo náhradními díly, zatím brand manager nekomentoval. "Náš prodejní model je stále otázkou vyjednávání a detaily zatím nebyly oficiálně dotažené," uvedl na dotazy redakce. Alespoň základní informace o dostupných modelech ale Číňané poskytli. Chery Tiggo 7 je tak 4,55 metru dlouhé SUV s rozvorem nataženým na 2670 mm. Půjde tak o konkurenta třeba Toyoty RAV4, Opelu Grandland nebo Hondy CR-V. Nabízet se bude jak s čistě benzinovým motorem, mělo by jít o přeplňovanou šestnáctistovku o výkonu 108 kW v kombinaci se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem, tak také plug-in hybridním pohonem. Stejnou kombinaci pohonů nabídne i větší až sedmimístné Tiggo 8, které jako plug-in hybrid zvládne 90 km jen na elektřinu a celkově má nabídnout dojezd 1100 km. Umět bude také DC dobíjení baterky, což u plug-in hybridů nebývá pravidlem. V jeho případě jde o 4,72 metru dlouhé SUV s rozvorem náprav o délce 2700 mm. Rivalem tak bude mimo jiné Škoda Kodiaq, ale taky třeba Dacia Bigster. Podle prezentace značky by v obou případech mělo jít o SUV s pohonem předních kol. Související Neznámá značka láká v Česku na nečekanou záruku. Konkurence se prý musí mít na pozoru 35 fotografií Čtyřkolku nabídne nejspíše jen největší 4,8 metru dlouhé Tiggo 9, které by ji mělo dostat jako alternativu k pohonu předních kol. Pod kapotu zamíří také plug-in hybrid se základem v přeplňované benzinové patnáctistovce. Nejmenším a nejlevnějším modelem v nabídce bude 4,3 metru dlouhé Tiggo 4 s 2,61 metru dlouhým rozvorem, které se postaví třeba Škodě Kamiq. V jeho případě by měl být pod kapotou 1,5litrový benzinový hybrid s pohonem předních kol a automatem CVT. První zemí v oblasti východní a jihovýchodní Evropy, kam Chery zamíří, bude ještě v první polovině roku Polsko. Pak se podle Automotive News Europe objeví nejen v Česku, ale i Maďarsku, Rumunsku a Řecku. Související Neslýchaná změna. Známé automobilky nakupují v Číně, Audi proto odhodilo kruhy 17 fotografií Určitě není bez zajímavosti, že ačkoliv Chery oficiálně v Evropě zastoupené není, některá jeho auta koupíte třeba ve Španělsku nebo Itálii pod jinými značkami. Konkrétně Tiggo 7 a Tiggo 8 se ve Španělsku prodávají jako Ebro s700, respektive s800. Z dovážených dílů se auta staví přímo ve Španělsku v někdejší továrně Nissanu v Barceloně. V Itálii se pod značkou DR pro změnu prodává Tiggo 8 s plug-in hybridním pohonem jako DR 7.0. Možná si vzpomenete, že modely DR se nabízejí nově také v Česku, nicméně velký plug-in hybrid 7.0 mezi nimi nefiguruje. Související Další neznámá značka aut v Česku. Číňan s maskou Itala to zkouší zajímavými cenami 24 fotografií Závěrem alespoň krátce představme automobilku Chery, která sídlí ve městě Wu-chu. První auto vyrobila na konci roku 1999, šlo o model Fengyun, což byla licenční verze prvního Seatu Toldeo. Auto bylo v Číně natolik populární, že jej Chery v různých podobách dělalo až do roku 2016. Chvíli vznikalo v licenci i na Ukrajině a v Rusku. První SUV Tiggo 5 pak Chery vyvinulo v roce 2003. Milionté auto opustilo továrny značky v roce 2007, o osm let později už to byl pětimiliontý vůz. Loni pak Chery celosvětově prodalo přes 2,6 milionu aut, vývojové centrum má mimo jiné také v Německu. Mimochodem neexistuje čínská značka, která by mimo Čínu prodávala více aut než Chery.