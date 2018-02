Video: Auto za rohlík. Účtenkovka ukázala další vítěze, od března přijde zjednodušení

před 3 hodinami

Ministerstvo financí představilo vítěze lednového kola Účtenkovky. Do slosování na začátku roku ale přišlo nejméně účtenek od začátku soutěže.

Praha - O účtenkovou loterii byl v lednu menší zájem. Do slosování se zapojilo 426 tisíc lidí, což je nejnižší číslo od října, kdy byla Účtenkovka spuštěna. Celkem bylo v lednovém čtvrtém kole slosováno 13,8 milionu účtenek. Loni v prosinci jich bylo o milion více.

Ve čtvrtek odpoledne ministerstvo financí, které hru Účtenkovka pořádá jako podporu k elektronické evidenci tržeb (EET), představilo některé vítěze hlavních cen. Jména výherců zůstávají v anonymitě. Ministerstvo se však přinejmenším u hlavních výher pokouší získat jejich souhlas a slavnostně jim pak předat dárkový šek.

Pan Jan vyhrál vůz Ford Focus kombi za nákup v hodnotě 47 korun. "Kupoval jsem rohlíky a běžné pečivo," přibližuje svůj nákup. Jan v lednu soutěžil poprvé, do slosování poslal zhruba 50 účtenek.

Čtvrtou cenu, tedy 200 tisíc korun, vyhrál pan Petr za účtenku za 270 korun. "V Účtenkovce soutěžím od samého začátku, každý měsíc pošlu v průměru sto účtenek," říká. "Od začátku jsem věřil, že tato soutěž bude mít smysl, protože stát de facto zdarma nabízí možnost výhry, což se mi teď splnilo, takže jsem spokojený důchodce," směje se Petr.

Paní Zuzana si koupila bundu a účtenka jí vyhrála 100 tisíc korun. Do slosování posílá každou účtenku, za měsíc jich nasbírala přibližně sto. Možnost výher prý její chování nijak nezměnila, účtenky si schovávala i před startem hry.

Každý měsíc se v Účtenkovce losuje 21 025 výher. První cenou je jeden milion korun. Druhou cenu představuje automobil za zhruba 400 tisíc korun - konkrétně Ford Focus kombi. Třetí cenou je částka 300 tisíc korun, čtvrtou pak 200 tisíc korun a pátou 100 tisíc korun. Dále ministerstvo rozděluje 20 výher po 20 tisících korunách, 1000 výher po jednom tisíci korun a 20 tisíc výher po stokoruně.

Od začátku března nebudou muset soutěžící zadávat při registraci účtenky DIČ obchodníka. Ministerstvo financí tím reaguje na prosincové rozhodnutí Ústavního soudu, které zrušilo některé části zákona o EET. "Vylepšili jsme také vzhled Účtenkovky. Chceme, aby byla modernější, jednodušší a přitažlivější," uvádí ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Do konce března chtělo ministerstvo přijít i s další novinkou, která by usnadnila načítání dat z účtenky. Aplikace na registraci účtenek by byla vybavena čtečkou QR kódů, která by snížila chybovost aplikace. Ta je nyní vybavena systémem optického rozpoznávání znaků. Správnost načtených údajů je ale nutné stejně kontrolovat, protože téměř pokaždé dojde k nějaké chybě.

Zavedení čtečky však bude mít pár týdnů zpoždění. "Je způsobeno tím, že jsme museli zapracovat rozhodnutí Ústavního soudu a odstranit DIČ. Počítám, že zpoždění bude zhruba měsíc, maximálně šest týdnů," tvrdí Schillerová. Tisk QR kódu na účtenku ale zůstane na dobrovolném rozhodnutí podnikatelů.

Za ceny do účtenkové loterie dá ministerstvo financí 64,8 milionu korun za rok. Fixní náklady na provoz Účtenkovky dosahují 12,4 milionu korun, variabilní náklady pak ministerstvo odhaduje maximálně na 1,8 milionu (jde o zaslání SMS výhercům, kteří neuvedou e-mail, nebo poplatek za převod peněžních výher na účet). Na marketing a PR vydá ministerstvo během prvního roku loterie celkem 5,6 milionu korun.

Celkem lidé za leden zaregistrovali téměř 15,9 milionu účtenek, z nichž do slosování bylo zařazeno 13 792 381.

Počet účastníků - tedy těch, jejichž alespoň jedna účtenka splnila kritéria a prošla do slosování - je zatím nejnižší od října, kdy loterie odstartovala. Do čtvrtého kola se zapojilo celkem 425 765 lidí, což je o zhruba 21 tisíc méně než ve třetím kole.

říjen listopad prosinec leden Počet hráčů alespoň s jednou ověřenou účtenkou 452 691 477 952 446 890 425 765 Počet všech zaregistrovaných účtenek 13 869 846 17 198 013 17 365 271 15 933 923 Počet účtenek ve slosování 11 137 598 14 564 956 14 861 223 13 792 381 Nejvyšší počet účtenek registrovaných jedním hráčem 1 648 1 129 1 885 3 201 Průměrný počet registrovaných účtenek na osobu 30,86 35,98 38,86 37,42

Rekord padl také v počtu jedním hráčem zaregistrovaných účtenek. Nejaktivnější soutěžící čtvrtého kola jich zaregistroval celkem 3201. V průměru pak každý účastník za leden soutěžil téměř s 37 účtenkami, zatímco za prosinec jich bylo 39, za listopad jich bylo 36 a za říjen 31.

V lednu se do loterie nově zaregistrovalo 36 034 soutěžících, z nichž nejvíce bylo ve věku 40 až 45 let. Téměř 12 milionů účtenek bylo registrováno prostřednictvím webového formuláře.