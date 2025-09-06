S návrhářem Armanim se v Miláně přišly rozloučit stovky lidí včetně Donatelly Versace

Zahraničí

Stovky lidí v sobotu v Miláně v ulici Via Bergognone čekají před sídlem módní značky Armani, aby se mohli rozloučit s jejím zakladatelem Giorgiem Armanim, píší média. Slavný italský návrhář zemřel ve čtvrtek ve věku 91 let. Rakev s jeho tělem bude vystavena do neděle.

Rozloučit se s ním přišli kromě jeho spolupracovníků a řady významných osobností, mezi nimiž byla módní návrhářka Donatella Versace, také obyvatelé města nebo turisté, píše deník Corriere della Serra.

"Armani přispěl k posílení postavení žen a k tomu, abychom se my samy vyjadřovaly s odvahu. Už proto zůstane navždy vzorem," řekla italskému listu Švýcarka Liz, která v Miláně studuje módu a dnes stojí ve frontě před Teatro Armani. Jde původně o továrnu společnosti Nestlé, kterou v roce 2001 zrekonstruoval japonský architekt Tadao Ando a v níž od té doby sídlí firma Armani.

Nyní je tu ve smuteční místnosti vystavena rakev ze světlého dřeva s tělem Armaniho, na které je položena kytice bílých růží. Stejné květiny zapletené do smutečních věnců se nacházejí také u vchodu do místnosti. Ta je veřejnosti dnes přístupná od 9:00 do 18:00 SELČ, píše AFP.

Armani zemřel podle AFP na náhlé selhání jater v důsledku zápalu plic, kvůli kterému byl v červnu hospitalizován. Pohřeb se uskuteční v pondělí v rodinném kruhu.

Rodák z Piacenzy u Milána patřil několik desetiletí mezi elitu svého oboru, do luxusní pánské módy přinesl svými elegantními a nadčasovými výtvory minimalistický styl. Byl také prvním návrhářem, který zakázal vstup na molo extrémně vyhublým modelkám.

