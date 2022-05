Analytici: Státu nic nebrání využít zisk ČEZ k pomoci lidem s cenami energií

Státu nic nebrání zisk, který do státního rozpočtu získá od energetické společnosti ČEZ, využít k pomoci lidem s vysokými cenami energií. Shodli se na tom analytici. Čistý zisk této společnosti v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostl meziročně o 218 procent na 26,7 miliardy korun. Majoritním akcionářem je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií.

Provozní výnosy společnosti ČEZ v prvním čtvrtletí letošního roku stouply o 29 procent na 76 miliard a provozní zisk před odpisy (EBITDA) o 119 procent na 43,7 miliardy. Důvodem růstu je podle ČEZ mimo jiné enormní růst cen komodit na velkoobchodních trzích a rekordní zisk z obchodování s komoditami na západoevropských trzích.

Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku je nejvyšší od prosince 1993. Inflace v dubnu zrychlila na 14,2 procenta z březnových 12,7 procenta. V cenách vynakládaných za bydlení meziročně zdražila elektřina o 30,1 procenta, zemní plyn o 44,2 procenta, tuhá paliva o 24,1 procenta a teplo a teplá voda o 17,5 procenta.

"Přestože je ČEZ polostátní firmou, tak hospodaří na liberalizovaném energetickém trhu. V případě nízkých cen elektřiny na sebe bere riziko špatných hospodářských výsledků a obráceně. Ceny energií mají také regulační efekt. V případě nedostatku energií na trhu snižují poptávku," řekl analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.

Pokud by zákazníci nakupovali stejné množství elektřiny jako v letech před koronavirovou krizí, mohlo by podle něj docházet k výpadkům dodávek. "Řešením by tak nebylo ani zestátnění soukromého podílu akcionářů společnosti. Státu nic nebrání využít vysokého zisku z ČEZ a pomoci potřebným, aby nespadli do pasti energetické chudoby," uvedl Tyleček.

Podle analytika portálu Capitalinked.com Radima Dohnala je řešení několik. "Jediným rozumným ale je nechat podnik, ať podniká a maximalizuje zisky. Ty v udržitelné podobě odevzdávat státu a ten občanům," uvedl Dohnal.

Mezi další, ale podle Dohnala špatné varianty, patří například možnost nastavit ceny tak, aby zisk byl nízký a jen umožňoval údržbu či odměnu zařízení. Aktuálně oznámené dobré výsledky ČEZ v kontextu energetické krize jsou podle něj definicí polostátního podnikání, kdy spotřebitelé jsou současně voliči. Příliš vysoké zisky občané tak podle něj podniku a potažmo státu závidí.

"Nápad, aby ČEZ elektřinu neprodával přes burzu v Lipsku, může mít jen ignorant nebo národní socialista. Hlavním benefitem pro ČEZ, a tak pro stát a i pro občany je to, že takto lze prodávat po Evropě časté přebytky. Ty bychom bez burzy nebyli schopni prodat a takto vyrobená elektřina by skončila nejspíše bez užitku," uvedl Dohnal.

Zisky ČEZ by následně klesly a cena elektřiny celkově by vzrostla, uvedl Dohnal. Dalším důvodem, proč by měl ČEZ vykazovat zisky, je plánovaná stavba jednoho či více nových jaderných bloků, dodal.