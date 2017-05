Alitalia se dostala do zvláštní správy. Má peníze jen na pár dnů, získá úvěr od vlády

před 13 minutami

Řím - Italská vláda v úterý schválila žádost vedení tamní letecké společnosti Alitalia, aby firmu podrobila zvláštní správě. Odsouhlasila rovněž, že aerolinkám poskytne překlenovací úvěr 600 milionů eur (zhruba 16 miliard korun), který má podnik udržet v provozu během příštích šesti měsíců. Vládou jmenovaní správci by během této doby měli rozhodnout o dalším osudu společnosti.

Vedení podniku se rozhodlo podat žádost o uvalení zvláštní správy týden poté, co zaměstnanci odmítli firemní plán restrukturalizace, na němž se Alitalia předběžně dohodla s odbory. Dosazení správci by měli vyhodnotit, zda by měla být firma restrukturalizována, prodána nebo rozpuštěna. Alitalia uvedla, že její letový řád se zatím nijak nemění.

Správní rada Alitalie oznámila rozhodnutí po setkání s akcionáři. Odkázala přitom na neutěšenou ekonomickou situaci firmy, neochotu jejích investorů poskytnout firmě nové finance a neschopnost nalézt rychlou alternativu. Alitalia má nyní podle zdrojů agentury Reuters peníze na provoz pouze do poloviny května a denně ztrácí zhruba milion eur (27 milionů korun).

Zaměstnanci minulý týden odmítli plán vedení, který předpokládal snížení počtu zaměstnanců pozemního personálu o zhruba 1700 a pokles mezd leteckého personálu o osm procent. Vedení přitom původně navrhovalo podstatně výraznější úspory, s odbory se však dohodlo na jejich zmírnění.

Schválení plánu zaměstnanci bylo podmínkou pro to, aby firma mohla požádat své akcionáře o poskytnutí plánované investice dvou miliard eur. Akcionáři aerolinek jsou Etihad Airways s podílem 49 procent a dvě přední italské banky Intesa Sanpaolo a UniCredit. Nejnovější podnikatelský plán počítal s návratem k zisku do konce roku 2019 a vedle propouštění a snižování mezd počítal se zavedením nízkonákladových služeb.

Alitalia byla za 70 let své existence v zisku jen několikrát. V roce 2008 na ni vláda rovněž uvalila zvláštní správu, firma se ale vyhnula likvidaci a byla zprivatizována italskými investory. V roce 2014 do Alitalie vstoupila Etihad, vlajkový přepravce Spojených arabských emirátů.

Opětné znárodnění firmy vláda vylučuje. Mnozí Italové jsou znechucení opakovaným zachraňováním firmy, za něž daňoví poplatníci zaplatili už přes sedm miliard eur (188 miliard korun). Vzhledem k parlamentním volbám, které se mají konat zhruba za rok, však málokdo věří, že by vládnoucí Demokratická strana (PD) sledovala, jak vlajkový přepravce krachuje a o místo v něm přichází přes 12 000 lidí.