Aerolinky Ryanair zvýšily čtvrtletní zisk o pětinu, za celé pololetí překonal odhady

Za celé první pololetí zisk vzrostl o 42 procent na 2,54 miliardy eur (61,8 miliardy Kč), uvedla firma v pondělním oznámení. Pololetní zisk překonal odhady analytiků, které podle agentury Reuters činily v průměru 2,5 miliardy eur. Nevětším evropským nízkonákladovým aerolinkám pomohlo mimo jiné dřívější dodání letadel od amerického výrobce Boeing.
Počet přepravených cestujících stoupl ve čtvrtletí meziročně o dvě procenta na 61,2 milionu, za pololetí pak o tři procenta na 119 milionů. Průměrné ceny letenek vzrostly v pololetí meziročně o 13 procent, ve druhém čtvrtletí o sedm procent.
Ryanair očekává, že za celý finanční rok do konce března přepraví 207 milionů cestujících. Původně předpokládal, že jich bude o milion méně. Dopravce obdržel 23 nových letadel MAX 8 od společnosti Boeing dříve, než se čekalo.
První pololetí finančního roku 2026 pro Ryanair skončilo v září.