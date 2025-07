Toto Fiala nečekal. "Dokázal byste žít za 25 tisíc korun?" zeptal se ho školák

Premiér Petr Fiala v úterý narazil při debatě s lidmi ve Veselí nad Moravou na oponenta, kterého čekal jen těžko. Doslova proti němu, na vzdálenost několika centimetrů se postavil kritik, který se s ním pustil do debaty. Přišel připravený, a když premiér reagoval na jeho výtky, nebál se zase reagovat zpět. Tímto oponentem byl přitom nejmladší účastník, teprve čtrnáctiletý mladík.

Mezi celou řadou lidí, kteří kladli při úterní debatě otázky premiérovi Petru Fialovi, byl zcela jistě nejmladším. Jméno neřekl, ale prozradil, že mu je čtrnáct a začal se zajímat o politiku, protože za čtyři roky půjde volit. S předsedou vlády se ale pustil do debaty, která mnohé zaujala. Mluvil totiž pevně a sebevědomě, a přitom slušně, dokázal reagovat na slova nejmocnějšího muže české politiky a dokonce mu položil otázku přímo na tělo.

"Fascinuje mě, že jste slíbil, že nebudete zvyšovat daně a poplatky, a nyní vystupujete na veřejnosti, jako by se nic nestalo. Já vám teď přečtu, jaké všechny daně jste zvýšili," začal s proslovem a podíval se na papírek, který držel v ruce.

Jmenoval daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti, odvody OSVČ, koncesionářské poplatky, dálniční známky. Následně Fialovi vyčetl, že si politici navýšili platy, a připomněl mu, jaké mzdy jsou na Hodonínsku, kam Veselí patří.

"Tady na Hodonínsku to není jako v Praze a Brně, tady jsou malé příjmy. A když máte pětadvacet čistého a odpočítáte si všechny daně a poplatky, tak tady lidé nedokážou z jedné výplaty vyžít. Mateřské, školkovné - to všechno se omezilo. Já nevím, jestli byste byl schopný vyžít z takového platu. Kdybyste měl pětadvacet čistého, vyžil byste z toho?" zakončil svůj úvod dotazem mladík.

"Některé věci, které říkáte, určitě pravda jsou. Mrzí mě, že jsme museli zvýšit daně, a myslím, že je strašně dobře, že se zajímáte o politiku, mám z toho radost," začal premiér s odpovědí. Mladík se mu pokusil skočit do řeči, ale Fiala ho požádal, ať ho nechá domluvit, že určitě půjde o dobrý dialog. Nakonec trval celých sedm minut. S nikým jiným přitom Fiala tak dlouho nedebatoval.

Není stoprocentní pravda, co říkáte, oponoval školák

Školáka následně pochválil, že byl s daněmi dobře připravený, ale vytkl mu, že daň z příjmu fyzických osob prý zvýšila vláda jen lidem s nejvyššími příjmy a u daně z přidané hodnoty například zařadila řadu položek naopak do nižší sazby. Zároveň se pochlubil, že vláda zrušila silniční daň a upravila limity pro plátce DPH a paušály pro živnostníky. "Nechtěl jsem zvyšovat daně, ale museli jsme to udělat v důsledku energetické krize a válce na Ukrajině. Ale zvýšili jsme je tak, aby se to nikoho výrazně nedotklo," tvrdil premiér.

Mikrofon si poté znovu vzal mladík, který premiérovi řekl, že mu odborníci v minulosti navrhovali zastropovat ceny energií, a stěžoval si, že jeho rodina platila za rok na energiích 80 tisíc korun. "Přijde vám to normální?" ptal a přešel k tématu důchodů, které mají podle něj lidi v regionu ve výši 11 tisíc korun. "Za mé vlády vzrostly starobní důchody nejvíc v historii. Na to jsou prokazatelná čísla," oponoval Fiala, kterému mladík sdělil, že mu ukáže výpis z účtu s některými extrémně nízkými důchody. "Já si myslím, že není stoprocentní pravda, co říkáte," vyčetl premiérovi. "Průměrný starobní důchod vzrostl zhruba z 15 tisíc na 21 tisíc korun," oponoval Fiala.

Polemika ještě chvíli pokračovala, nakonec ji ukončil premiér, protože se hlásili o slovo další zájemci o dotazy.

Tečku za diskusí ale nakonec udělala seniorka, patrně příznivkyně Fialy, která se zvedla ze židle a promluvila na mladíka. "Já vám něco řeknu. Když nastoupil Babiš, tak jsem měla důchod 10 tisíc korun, když končil, tak 13 tisíc. Za této vlády, o které říkáte, že nestojí za nic, mám 19 a půl tisíce," pronesla emotivně a několikrát agresivně poplácala hocha na rameni. Na její slova část přítomných reagovala potleskem. "Já vám donesu výpis z účtu mé babičky," řekl seniorce školák, kterému premiér podal ruku. "Ať se daří, dobře, že se zajímáte o politiku," ocenil ho.