"Zvažuju, že odevzdám řidičák." Turek popsal, co si myslí o Babišovi

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek v případu překročení povolené rychlosti na dálnici nevyužije imunitu, kterou má jako europoslanec. Zvažuje, že dobrovolně odevzdá svůj řidičský průkaz.

Turek to řekl v rozhovoru pro Rádio Impuls. Motoristé se podle něj v říjnových volbách do sněmovny dostanou, i když tomu preference strany v nynějších průzkumech nenasvědčují. Přirozeným koaličním partnerem Motoristů je ANO, dodal.

Turek v dubnu zveřejnil na sociálních sítích fotografii tachometru s rychlostí vyšší než 200 kilometrů za hodinu a spojil ji s jízdou po německé dálnici, kde je taková rychlost povolená. Poté, co na to uživatelé internetu upozornili, Turek připustil, že snímek je z dálnice D5 v Plzeňském kraji. Překročením v Česku povolené rychlosti na dálnici 130 km/h se zabývá policie.

"Já samozřejmě nevyužiju imunity a samozřejmě rád ponesu veškeré následky," řekl v pondělí Turek. "Zvažuji," odpověděl na otázku, zda přemýšlí o tom, že by mohl jako gesto pokání odevzdat svůj řidičský průkaz. Před tím uvedl, že bez řidičského průkazu by to pro něj bylo problematické, protože jezdí na zasedání europarlamentu a do Štrasburku se nedá dostat jinak než autem.

Preference Motoristů, kterým nynější volební modely většinou přisuzují méně než pět procent potřebných pro vstup do sněmovny, podle Turka nepoškodila jeho rychlá jízda, ale "masáž", kterou kolem toho udělala média.

Kampaň Motoristů před říjnovými volbami bude spojená s kampaní za bezpečnou jízdu, řekl Turek, který povede středočeskou kandidátku. Věří, že Motoristé ve volbách dostanou deset procent, řekl s poukazem na průzkumy před evropskými volbami, které straně přisuzovaly méně než pět procent, ale nakonec na společné kandidátce s Přísahou získala 10,26 procenta.

"Já nejsem člověk, který by byl vyloženě typický straník," odpověděl Turek na otázku, zda plánuje stát se členem Motoristů sobě.

Kandidovat ve sněmovních volbách se Turek rozhodl, protože jako europoslanec má menší dosah než jako potenciální člen příští vlády, řekl. Přirozeným koaličním partnerem pro Motoristy je podle Turka hnutí ANO, což ukazuje jejich nynější spolupráce v europarlamentu ve frakci Patrioti pro Evropu. Věří, že spolupráce může fungoval i nadále.

"Na čem jsem se zatím s Andrejem Babišem domluvil, tak to se dělo, chová se absolutně seriózně," řekl Turek o předsedovi ANO na otázku, zda se neobává toho, že Motoristy by mohlo vládní angažmá s ANO poškodit podobně jako dřív sociální demokracii.