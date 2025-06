Vzestup feminismu je mýtus. Turka muži cení, protože říká to, co nemá, říká Fárová

To, že v poslední době dochází k “feministickému boomu”, je podle socioložky Niny Fárové mýtus. “Představa, že feminismus u nás vše ovládá a kontroluje, je neadekvátní té aktuální situaci, pořád panuje velká genderová nerovnost. Jsme na spodních příčkách, co se týče EU. Pozorujeme tu konzervativní tendence jako ‘backlash’ k feministickým myšlenkám,” říká.

V poslední době se často ve veřejném prostoru objevují témata jako toxická maskulinita, manosféra nebo komunita incelů. "V posledních letech je celkově větší zájem o mužská témata, více se řeší role mužů, jejich postavení, jejich wellbeing. V minulosti jsme se více věnovali ženám kvůli tomu, jak se vyvíjely jejich role a tak dále," vysvětluje socioložka ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

U mužů se toxicky maskulinní rysy, jako je agresivita nebo představa o nadřazenosti mužů nad ženami, objevují i v souvislosti s výchovou. "Určitě s tím souvisí rodinné zázemí, výchova v rodině, ale roli hraje i vzdělávání ve školách, protože to je taky důležitý socializační prvek, a potom i obecně nějaké nastavení společnosti," doplňuje Fárová s tím, že to podporují i sociální sítě, kde se vzájemně podobně smýšlející muži utvrzují v extrémních názorech.

Vliv na takové chování u mužů má i politika. "Pokud politické strany nebo jejich lídři do veřejného prostoru přinášejí konzervativní tendence, tak to může ovlivňovat mladé muže," popisuje socioložka. Podle ní mají politici jako europoslanec Filip Turek u mužů popularitu, protože říkají věci, které by říkat "neměli". "Oni ukazují, že si chlapácky můžou dovolit to říct, a když je za to část společnosti ocení, tak v tom říkání věcí, které nejsou úplně společensky přijatelné, pokračují," dodává.

