"Zvažovali jsme vyslat polní kuchyni." Obrana přiznala nevolnosti vojáků na Slovensku

Střevní potíže českých vojáků na zahraničních operacích jsou znovu diskutovaným tématem. Před více než deseti lety média upozornila, že příslušníci armády trpěli v Afghánistánu průjmy, které spojovali s návštěvou televizního baviče Jiřího Babici. Teď obrana přiznala, že žaludeční potíže měli čeští vojáci i na Slovensku. "Byly tam obrovské problémy se stravováním," upřesnila Jana Černochová.

Během úterní poslanecké diskuse o tom, jestli je cena kuchyní, které si pořizuje armáda, adekvátní, otevřela ministryně obrany Jana Černochová (ODS) i téma, o kterém se mezi vojáky dosud jen mluvilo. V minulosti se však na sociálních sítích stalo terčem řady vtipů, memů a narážek.

V letech 2022 až 2024, kdy česká armáda velela spojeneckému Mnohonárodnímu bojovému uskupení na Slovensku, řešil generální štáb hned několik větších zádrhelů. Jedním z nich byly i střevní a žaludeční potíže vojáků. "Byly tam obrovské problémy se stravováním," potvrdila Černochová dosud neoficiální informace během úterního jednání sněmovního branného výboru.

"Naši vojáci si stěžovali na špatnou stravu. Stěžovali si i na to, že tam dokonce byla nějaká salmonela nebo něco," upřesnila, co se dělo ve slovenské Lešti.

Kvůli tomu, že Česká republika měla v misi vedoucí postavení, podle ministryně dokonce hrozily i "reputační problémy" v rámci spojeneckých struktur.

"Nakonec se mi podařilo s mým protějškem (slovenským ministrem obrany - pozn. red.) vyjednat změnu firmy. Nějak jsme zvládli i přechodné období, když se na novou firmu přecházelo. Dneska je už stravování zajištěno zase standardním způsobem," prohlásila Černochová před poslanci.

"Zvažovali jsme, že tam budeme vysílat polní kuchyni," prozradila ministryně s tím, že k tomuto kroku nakonec nedošlo a občerstvování tisícovek vojáků může být na Slovensku dále zajišťováno standardním způsobem v jídelnách.

Pokřikovali na něj: "Jirka Průjmica!"

Velké zažívací potíže během zahraničního nasazení řešili čeští vojáci i v roce 2012 v Afghánistánu. Tehdejší náčelník generálního štábu Vlastimil Picek s sebou pod Hindúkuš vzal baviče Jiřího Babicu. Ten v Lógaru a Kábulu griloval maso, ve Wardaku zase příslušníky armády obšťastnil palačinkami z venkovních kamen.

Někteří vojáci pak své následné zdravotní problémy spojovali právě s jídlem připraveným Babicou. "V Afghánistánu se střevním problémům není možné vyhnout. Problém nastal i po návštěvě Jiřího Babici. V tamních klimatických podmínkách je riziko průjmů vždy velmi vysoké," sdělil v prosinci 2012 deníku MF Dnes tehdejší mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

Babica se potom kvůli tomuto textu s vydavatelstvím dlouho soudil. Tvrdil, že jej článek poškodil. "Noviny píšou 'jste zbraň hromadného ničení', mámu odvezou do nemocnice a děti se bojí jít do školy," argumentoval před soudy. A svěřil se i s tím, že si jej dobírají lidé, když je venku: "Potkávali mě a pokřikovali: Jirka Průjmica!"

Babica žádal odškodné ve výši 800 tisíc korun a omluvu, v dubnu 2017 ale spor prohrál. "Článku, který byl publikován v tištěném médiu, nelze vytknout z hlediska novinářské etiky nic," vysvětlila tehdy soudkyně.

"Poraďte mi, jak to máme udělat?"

Jana Černochová promluvila v úterý ve sněmovně o zdravotních obtížích vojáků na Slovensku během diskuse, v níž poslanci zjišťovali detaily nákupu nových polních kuchyní. Web Seznam Zprávy nedávno upozornil, že podle některých odborníků je ministerstvo od firmy 4 Army nakupuje předražené.

Týká se to například velké kontejnerové sestavy Kalich za 66 milionů korun nebo malé polní kuchyně na přívěsném vozíku za 4,7 milionu, kterých si ozbrojené síly od firmy bývalého senátora a občanského demokrata Vlastimila Sehnala pořizují šestnáct.

Resort se odvolává na to, že takhle rozhodl průběh tendru a o žádné "cinklé řízení" prý nešlo.

"Poraďte mi, jak to máme udělat, když výběrové řízení dopadne takhle? Mně to taky přijde drahý, ale co mám jako ministryně obrany dělat?" pokládala Černochová řečnické otázky. Dodala, že ještě iniciovala vnitřní audit, aby nákupní proces prověřil.

