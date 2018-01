Zprávu OLAF jsem četl, byl podle ní spáchán kriminální čin, tvrdí Kalousek. Dokument ale nemá

před 6 hodinami

Miroslav Kalousek dokument nemá k dispozici a nechce zveřejnit bližší informace o obsahu zprávy. Stejně tak ani neprozradil, od koho zprávu získal a kde si ji přečetl.

Praha - Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek v úterý prohlásil, že již četl zprávu Evropského úřadu boje proti podvodům OLAF, která se zabývá padesátimilionovou dotací pro Farmu Čapí hnízdo. Podle něj se v ní píše, že šlo o podvod.

"Zpráva OLAF jasně formuluje fakt, že byl spáchán kriminální čin," napsal Kalousek na Twitter.

Konkrétnější ale být nechtěl, jelikož nemá dokument k dispozici. Další informace z obsahu zprávy proto nehodlá publikovat. Stejně tak neprozradil, od koho zprávu získal a kde si ji přečetl. "Nemohu to více rozvinout. Kdybych to měl v ruce, tak to okamžitě zveřejním na svém Facebooku, protože jsem přesvědčený, že je ve veřejném zájmu, aby zpráva byly zveřejněná," řekl Kalousek redakci Aktuálně.cz.

Zpráva OLAF jasně formuluje fakt, že byl spáchán kriminální čin a úřad doporučuje Evr.komisi 100% korekce. Přeloženo - byl to podvod. EU ať to neplatí a členský stát ať to trestně stíhá. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 2, 2018

Závěrečnou zprávu OLAF z vyšetřování obdrželo již minulou středu české ministerstvo financí a následně ji rozeslalo řídícímu orgánu operačního programu ROP Střední Čechy a kvůli policejnímu vyšetřování také Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

Na veřejnost se však dokument nedostal. Ministerstvo si nejprve nechává zpracovat právní analýzu, zda může zprávu publikovat.

Státní zástupce v úterý uvedl, že podle něj by měla zůstat zpráva tajná. "My ji zveřejňovat nebudeme, aby nebyl zmařen účel trestního řízení," řekla mluvčí městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová s tím, že zpráva byla zařazena do vyšetřovacího spisu.

V kauze Čapí hnízdo figurují premiér Andrej Babiš a jeho blízký spolupracovník v ANO Jaroslav Faltýnek. Policie kvůli ní poslala do sněmovny žádost o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání. V minulém volebním období sněmovna oba vydala, znovu by o tom poslanci měli rozhodovat příští úterý.